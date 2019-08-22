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 Политика Украины
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Все про:ВР (23302) Кабмин (11096) сокращение (252) Стефанчук Руслан (57)

 Количество министерств и комитетов ВР может быть оптимизировано, - Стефанчук

Представитель Президента в парламенте, будущий депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук не исключает дальнейшего сокращения числа комитетов Верховной Рады и реорганизации министерств.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сократили 5 комитетов и считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета. Посмотрим на эффективность этих комитетов. Если они не будут работать по результатам первого года, то, возможно, мы проведем еще оптимизацию комитетов. Потому что наша задача - сделать эффективное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти", - отметил Стефанчук.

По его словам, таким же образом в партии настроены и на оптимизацию количества министерств.

"Мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук

Он пояснил: целесообразность сокращения количества министерств будет определяться в зависимости от налаженности сотрудничества между различными органами власти.

"Мы понимаем, что любое вовлечение в реорганизацию - это 3 месяца убить на работу, связанную с этим. Мы сейчас ищем оптимальные формы, как в этой модели обеспечить эффективное функционирование государства в целом", - уточнил представитель Президента в ВР.

Как сообщалось, подготовительная депутатская группа определила, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать 23 профильных комитета вместо 27-ми.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3144232
 
 
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если будет надо трудоустроить- пожалте- сделаем новое министерство
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может и хороший человек стефанчук- НО НЕЛЬЗЯ С ТАКОЙ ПОРОСЯЧЕЙ РОЖЕЙ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВЛАСТЬ
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А количество дармоедов-ментов не пора сократить раз в 10 минимум?
Где ещё десять работающих содержат одного мента?
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Жду оптимизации АП, особо тех сотрудников которых не уволили, а не только переименования .
А в будущем и вице-премьеров вообще убрать. Но как помнится и в 2014 году начали с заявлений сокращения, а потом снова выросло число госструктур и комиссий .
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