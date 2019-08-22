 Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе, - Гетманцев

"Вопрос персонального состава комитетов пока еще не решен, поскольку мы не получили от всех политических партий предложений. Я думаю, что этот вопрос будет решен уже в начале следующей недели", - сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве после заседания подгруппы по вопросам создания парламентских комитетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что пока не предоставила свои кандидатуры в профильные комитеты партия "Оппозиционная платформа – За життя".
Вместе с тем, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил журналистам, что заседание подготовительной депутатской группы состоится в пятницу, 23 августа.