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 Политика Украины
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Все про:G7 (283) G8 (64) Зеленский (2523) Россия (73666) Джонсон_Борис (120)

 Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку".

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Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники сошлись во мнении, что в условиях продолжающейся агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Владимир Зеленский получил заверения, что подобная четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

Премьер-министр Борис Джонсон пригласил Президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

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Глава британского правительства также поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3144225
 
 
 Топ комментарии
 
испугался Баканова, черт белобрысый!
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Красавчик Джонсон!! четко и лаконично не то что некоторые слизняки
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опять у порохоботов "не так" - не удивлён...
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можливо, професійний клоун з клоуном-аматором і знайдуть спільну мову... Але: на якому грунті дійдуть згоди?
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Что сделает одна Британия когда все остальные 6 за возвращение и даже зебилы говорят своими действиями что у них нет никаких притензий к России так как Крым сам захотел в в россию , а на Донбассе гражданская война которую начали Порох с Турчиновым чтобы на ней зарабатывать
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Нет.
1. Канада - однозначно против.
2. Германия - против.
3. Британия - против.
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Остальные, похоже что за.
Япония молчит, но, скорее всего из-за Курил будет за...
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остальные похоже воздержались, кроме США.
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Вообще то в G7 - восемь стран, восьмой там ЕС так что место занято
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Красавчик Джонсон!! четко и лаконично не то что некоторые слизняки
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Соевые были в восторге от возможности возврата рф в G8, чтоб был повод Зе пообвинять. А тут облом от Макрона, Меркель, а теперь и Бори. Просто антисоевый сговор евролидеров.
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Ни фига себе, тетка, у тебя логика. Чисто женская...
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Ладно Трамп - пуйловская подстилка.
А что с Макроном произошло, что он пуйла вдруг лелеять начал?
Кто-то может объяснить?
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Джонсон вчера сказал что у нас гражданская война. Зебилы, кароче спорили, но я нашел полную запись их с Анжелой Меркель интервью. И так как я в отличии от зебилов знаю инглиш как родной, а немецкий не очень, то с увереностью могу сказать, да, Борис Джонсон считает что у нас тут гражданский конфликт....
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Только санкции за "гражданский конфликт" впиндюрили рашке...
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Ну и что, в Испании называли гитлеровскую агрессию тоже гражданской войной.
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В Испании бьіла еще и сталинская "гибридная война"
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дурик соевый Боря считает то что ему докладывает разведка, и там все в порядке, а говорит то что ему нужно, это разные вещи
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А я зрозумів що він сказав про громадянську війну в Орді.
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"Я знаю о шагах по реинтеграции России в G7... Я просто должен сказать, что, учитывая то, что произошло в Солсбери в Уилтшире, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся дестабилизацию, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации, не только в Украине, но и во многих других местах

Источник: https://censor.net.ua/v3144125
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ЄС виступив проти беззастережного повернення Росії в клуб високорозвинених держав G7. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

За словами джерела агентства, причини виключення Москви з клубу залишаються в силі. "Будь-яка пропозиція про безумовне повернення буде контрпродуктивною і ознакою слабкості", - заявив співрозмовник агентства на умовах анонімності.
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Что-то плохо в Англии обстоят дела с компроматами , недоработка чья-то .
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У рошеновской ботофермы плохой день сегодня, снова пятаком в навоз мокнули, таки их любимый куйлостан в пролете
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опять у порохоботов "не так" - не удивлён...
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Керует ваш Зеленый Блазень, а у порохоботов "не так". Смешно...
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Молодец. Позвонил, поблагодарил. Опять же напросился в гости, что тоже неплохо.
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Как то прошло "не заметно". Когда Макрон вовсю сил лебезил и пресмыкался перед улыбающимся и довольным барином Путиным, и сказал что Россию "европейскую" страну нужно возвращать в 7 ку (8 ку), только вот немножко поправить ситуацию где то там на границе с Ростовской обл. И Как Путин не убирая широкой улыбки, кинул ему через плечо, как лакею - " Да мы и в 20 ке все вопросы решаем" ( Мол вы нас зовете, аж с жабо ( трусов) выскакиваете , в ПАСе вернули за наши бабки и еще лягушатники поганые нам условия собираетесь ставить. На коленях позовете, раком и мы мол еще подумаем как вас поиметь. В общем приблизительный разговор Путин - Макрон. И виртуальный Захарова -Зеленский)
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Не смешно . Вернее , смешно , как у Петросяна !
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На этого парня надо ставить нам. Пока другие не успели. Это новая звезда на английском небосклоне. МИД должен работать. Та настоху=ли лохматые, не чесаные, бекающие и мэкающие родом с Костромы и прочей Смоленьщины утырки с МИДа. Зеркаль надо срочно назначить и выгнать всех с брежневских времён там окопавшихся с детьми. внуками, няньками, секретутками-проституками, гомосеками с лесопросеки! Можно и Марину Ставнийчук. Можно Климпуш-Цинсадце. Девок надо проталкивать---они у нас не только умные, а и красивые и сами себе на уме. Но предполагаю какое те чмо с морозу босиком голое ходило. Как же надоели все эти сиволапые.
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Дело в том что у ***** ситуация дома меняется, на истерии против всего мира баллы уже не заработаеш, всё больше лишнехромосомных начинает подозревать что ***** тронулся, он меняет стратегию, теперь ***** снова "всех переиграл"....с донбаса вполне может это чмо уйти чтоб вернуться в престижный клуб g7.
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