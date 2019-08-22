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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1416) Зеленский (2523) Захарова (188)

 Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому

Поучать и критиковать президента Украины может только украинский народ, а не чиновники РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала избранный от "ЕС" нардеп Ирина Геращенко, комментируя заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой с критикой предложения президента Украины Владимира Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это - "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша. И мы ждем от Путина не сигналов, а действий. Освобождение заложников, возвращение Донбасса и Крыма", - заявила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8". В ответ Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв".

Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144215
 
   
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невже почала потроха здавати, як колись юща?
ну чисто девочка легкого поведения
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Речь об Украине, в первую очередь.... Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5331 И ответила Ирина правильно Захеровой... Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3139
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обязательно закатывать иСССтерику? выпей йаду литр уСССпокоительного.
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зебилы растроились: Геращенко обломала сигнал путину...
Кстати, зебилы, а ГДЕ реакция шмаркли на предложение вернуть рашук в г7..? Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 8714 шмаркля уже стал на колени... "отреагировать"?))
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кстати, как происходит отбор в бобики? по принципу тупой и еще тупеее?
чтоб ты песык понимал в этой новости как раз есть симафор о том, что герычка раздвинула булки перед зеликом.
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интересуешься работой, зебил?)) напрасно - тебя не возьмут, тут нужен IQ не менее 170.. а у тебя и половины нет Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 5851.
Так всё же, простой вопрос зебилам, по существу:
зебилы, а ГДЕ реакция шмаркли на предложение вернуть рашку в г7..? шмаркля уже стал на колени... "отреагировать"?))
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я понял про ваш отбор по конкурсу, в передовиках абсолютные дэбилы. ты лучший дэбилко
у тя ж хфамилие на ко?
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та чем тебе понимать, чухонец?)) если "лучшие из лучших" зебилов - в ВР - имеют средний IQ 92.. Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 6567 так что потешь себя надеждой, зебэлятко Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 6567
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реакция шмаркли на предложение путина и машки захаровой:
Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 448
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та ні, не дочекалася відповідного посту від богдана мендель
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Фотография к новости уже неактуальна. 8% - вот ваше число, песики.
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Возможно сейчас еще меньше.
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Расскажи об этом ботам со свинофермы, те в экстазе от того, что ЗаХЕРова типа Зеленского опустила.
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щас методички поменяют
а так - тяжка доля тролльская, совестью торговать. Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9550
это если она есть, канешна
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Ірішка нос по ветру держит, не то шо форумные упоротые
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Ну хоть кто защитил главнокомандующего Украины, если он и его команда не в силах этого сделать. МИД РФ просто и наглядно поиздевался над президентом страны, а где наш МИД, где Богдан наконец. Геращенко подяка не смотря на ее тесную дружбу с Порохом.
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і ЗАСКАВЧАЛА пропукінська гидота з лахти Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9592 дуже не подобається паскудникам коли УКРАЇНЦІ їх сраними лопатами по хуцпатих пиках "повчають"Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9592 І моментально ж по методичці з савушкіна-лахти починають когось лайном поливати... а УКРАЇНЦІ з дебілів фєдєрастичних вже й не регочуть паскудники ЛЮДЯМ остогидли Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому - Цензор.НЕТ 4759
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геращенко хоть и геращенко а все же знатно кремлевскую коблу потроллила)
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Нет зебилы, зеленского должны поучать катсапы, по вашей зебильной логике? Все Ирина правильно сказала: малороссы выбрали зе! президентом, они же и вынесут его из офиса президента в перед ногами!!!
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Он ,конечно,"сукин сын",но-это наш "сукин сын"! В принципе правильно , молодец !
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все правильно написала....
Каким бы не был недоразумением наш преЗедент пи-дить его ногами имеет право только народ Украины... - свинособакам на московии следует заткнуться...
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Вот мне интересна реакция порохоботов - будут парафинить ирку или им в методики как то раз'яснили столь "щекотливый" момент?! P.S. догдадываюсь - многие порохоботы даже не знают кто такая Геращенко!
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Нет, Геращенко все правильно сказала, никто не имеет права учить и критиковать президента Украины, кроме нарола Украины и оппозиции, тем более из рашки. Полностью поддерживаю Геращенко. Мы ведь не беняботы с их "враг не в Кремле, а в Киеве" на протяжении всех 5 лет в 2014-2019-хх.
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У помощницы Педального Коня новое погоняло - Маша с Уралмаша. Звучит так же круто, как Валя Полстакана.
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Это, как Вовка х-головка и Димон - салабон.... Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 6246
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Я скорее противник воров , но тут барышне плюс
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нормально так розмазала лайно по голові цій курві захаровій)
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так то Президента Украины - а однопальцевого пианиста кто тока уже не пинал...
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Даже не лизнула, а отсосала. Чего ради корыта не сделаешь.
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Ирусик решила подмахнуть Зе? Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 4014.... смотри как бы Ленка патлы не расчесала Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 4014
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Ирка спужалась шо у порохоботов новая госпожа мож быть, абидна
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Звичайно, що пропозиції кацапів у топку.
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Ирина -к стати " Урал Вагон завод -
выпускает в МЕСЯЦ -
120 танков .Ваши мародеры сумели сделать(профинансировать) для Украинской Армии за 5 лет только 10 ед. "оплотов ".
Повчати українського президента може народ України, а не Маші з Уралмашу, - Ірина Геращенко про звернення МЗС РФ до Зеленського - Цензор.НЕТ 1060
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