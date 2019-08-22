 Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала избранный от "ЕС" нардеп Ирина Геращенко, комментируя заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой с критикой предложения президента Украины Владимира Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма, передает Цензор.НЕТ.
"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это - "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша. И мы ждем от Путина не сигналов, а действий. Освобождение заложников, возвращение Донбасса и Крыма", - заявила Геращенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8". В ответ Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв".
ну чисто девочка легкого поведения
йадулитр уСССпокоительного.
Кстати, зебилы, а ГДЕ реакция шмаркли на предложение вернуть рашук в г7..? шмаркля уже стал на колени... "отреагировать"?))
чтоб ты песык понимал в этой новости как раз есть симафор о том, что герычка раздвинула булки перед зеликом.
Так всё же, простой вопрос зебилам, по существу:
зебилы, а ГДЕ реакция шмаркли на предложение вернуть рашку в г7..? шмаркля уже стал на колени... "отреагировать"?))
у тя ж хфамилие на ко?
а так - тяжка доля тролльская, совестью торговать.
это если она есть, канешна
Каким бы не был недоразумением наш преЗедент пи-дить его ногами имеет право только народ Украины... - свинособакам на московии следует заткнуться...
выпускает в МЕСЯЦ -
120 танков .Ваши мародеры сумели сделать(профинансировать) для Украинской Армии за 5 лет только 10 ед. "оплотов ".