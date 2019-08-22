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 "Осуществляются практические инициативы", - президенты Финляндии и России Нийнисте и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что будет поддерживать практические инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе.

Президент Финляндии Саули Нийнисте и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Хельсинки 21 августа обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом Нийнисте заявил на брифинге после переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы успели поговорить немного об Украине. Я собираюсь туда с визитом через пару недель. Насколько мне стало понятно, осуществляются практические инициативы, работа практически осуществляется, со своей стороны я, конечно, буду способствовать, поддерживать такое развитие", - сказал Нийнисте.

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Напомним, ранее ситуацию в Украине с Путиным обсуждал президент Франции Эммануэль Макрон. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

А глава МИД Германии Хайко Маас, отправляясь в Москву на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу".

Источник: https://censor.net.ua/n3144212
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
кому кому, а финам знакомы сссровские инициативы.
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а когда, могу ли узнать, ты был в Финляндии крайний раз??? У них, если для тебя секрет, до сих пор памятники членину стоят. И я видел на одном из предприятий профиль мужа крупской в инкрустации карельской березой... Финляндия, как то ласковое теля, никогда с лаптестаном отношений не прерывала...
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в прошлом годе. но я не делаю поспешных выводов из установленных памятников. в тегеране, например и сралина улица есть, но государство , отнюдь не коммунистическое
у людей высокой культуры не валят все памятники с приходом новой власти, их иногда оставляют как напоминание о трагических событиях.
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то фюрера не куда не приглашали - а как только зеленский стал презом - на тебе - совпадение?
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Обсуждают без Украины,новая фишка Зе нанотехнологии
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"Ситуация" в Украине только одна. В нарушение международных и межгосударственных договоров. РФ подло, без объявления войны напала на Украину, использовав трудное внутриполитическое состояние. Оккупировала Крым и Севастополь и объявила об их аннексии. Потом развязала войну на Востоке Украины и оккупировала половину Донбасса, продолжает их удерживать и ведет систематические обстрелы украинской территории с человеческими жертвами. Фактически блокировала Украине вход- выход из Азовского моря, препятствует судоходству в Черном море. Производит захват заложников в Крыму и на Донбассе включая международные воды. Не выполняет требований международных судов, трибуналов . Не ответила за сбитый пассажирский Боинг и за отравление в Лондоне. " Ситуация" блин горелый. Финляндия эту ситуацию вкусила в 1939, когда СССР объявила что коварная Финляндия без причинно открыла огонь по советской территории, в результате чего СССР начал агрессию против Финляндии. Тоже "ситуация". Как тошно смотреть и слушать "кривляния" политиков запада. "Ситуация".
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Если напала, то надо объявлять войну и сражаться а не тогрговать с ахрессором. Вон , те же чеченцы , ни на какое ЯО РФ не ссылались а просто бились не на жизнь а на смерть. Да и финны в своё время ...
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Дайте угадаю - "во всем виноват Зеленский"?!
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Всі , кому не лінь, обговорюють Україну без України...така нова реальність правління клоуна...
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"Осуществляются практические инициативы" куйла в Украине ,сообщило фину рашистское куйло
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