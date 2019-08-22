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Все про:адвокат (1162) Кропивницкий (Кировоград) (386) убийство (5318)

 Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО №6 неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной Ассоциации адвокатов Украины.

"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по ул. Куропятникова возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что местные СМИ сообщают об еще одном пострадавшем.

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"Сейчас на месте преступления работает следственная группа", - сказано в сообщении.

По данным издания CBNews, Александр Иванов - бывший правоохранитель. Он работал на руководящих должностях в областном главке, в частности заместителем начальника ГУ НП в области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела в тогда еще в Кировограде.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ 01
Фото с сайта CBNews

Как сообщает ПервыйКриворожский, 22 августа в Кривом Роге правоохранители перешли на усиленный режим работы в связи с перестрелкой в городе Кропивницкий. Есть информация, что подозреваемые могут находиться в Кривом Роге.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ 02

Криворожские правоохранители работают по плану "Сирена". Они проверяют автомобили ВАЗ 2109. Именно на таком авто скрылись злоумышленники, открывшие огонь из огнестрельного оружия на улице в Кропивницком. Как отмечает издание, преступники могут быть все еще вооружены.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ 03

Правоохранители проверяют авто, подходящие под ориентировку - у ВАЗ 2109 тонированные стекла.

Правоохранители просят водителей в Кривом Роге с пониманием отнестись к проверкам их транспортных средств.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ 04
Фото: сайт ТочкаDоступу

Источник: https://censor.net.ua/n3144211
 
 
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Підлога Маккартні. У Х**ла это гос политика, - Немцова показательно расстреляли под стенами Кремля.
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мабуть, цей аферюга, взяв хороший аванс і ні чорта не зробив..... і другу половину суми клієнт витратив на кілера
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Значит работал по схеме Грымчака, а хорошей крыши не имел.
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Alex Rozhenko. ФСБ зашкварило Захарченка эффектней.
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Та он из высокопоставленных ментов. Ноги оттуда могут расти
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та й хєр з ним.... думаю - заслужив товарісч іванов
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Очень возможно
особенно, если адвокат из бывших
его всегда, по Фрейду, тянет обратно
очень часто адвокат это второй прокурор в деле
а еще был у меня случай, когда адвокат приходил к тебе, слушал твои вопросы по делу, а потом сидел у Ответчика
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Я не до понял . приходил какой то адвокат или тот с которым вы заключили договор ?
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Не совсем так.
У меня был платный адвокат по договору С. в уголовном деле
и этот С. подсуетил своего брата по другому моему вопросу.
Брат всё моё внимательно выслушал, согласился на оплату
а на заседании я его увидел напротив.
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Модераторы, измените заголовок. Вы смысл потеряли. Правильно хотя бы так: "Возле СИЗО в Кропивницком был расстрелян адвокат Александр Иванов".
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А что не так? Или просто пумничать слегка нужно?
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Чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 сьогодні, 22 серпня. Зловмисник утік з місця злочину.Загиблий - місцевий адвокат, колишній правоохоронець Олександр Іванов. Він працював на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області зі слідства. До цього був начальником Ленінського райвідділу в тоді ще Кіровограді.
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редчайшее явление, даже аблакатов у лиц мерзских и непрятных
ялынкович,
олесь с дехтяривской
не стреляли.
видать денек взял, а поступил как мертвечук со стусом
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Вспомнить хотя бы адвоката Зайцевой из Харькова, которая требует за убийство 6 человек 5 условно для своей подзащитной.
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Адвокаты в условиях коррумпированной Украины просто паразиты.
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Расстреляли в Кропивницком.........а "Правоохранители просят водителей в Кривом Роге с пониманием отнестись к проверкам их транспортных"
средств.Источник: https://censor.net.ua/n3144211

Нормально
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значить, мають наводку, хто саме стріляв
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тепрь евробляхеры криворожья не смогут организовать автопробег по бездорожью до самого киева на день независимости посмотреть...ждем вестей о препятствию автодвижения из других регионов...и неважно с чем они повязаны...связи нет никакой
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Добро пожаловать в 90-ые, это только начало
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Шо взял денег и не решил проблему? ну а за еще "адвоката" можно?
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любима схема гавняних адвокатів - взяти бабки і нічого не робити
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