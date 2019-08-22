 Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной Ассоциации адвокатов Украины.

"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по ул. Куропятникова возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что местные СМИ сообщают об еще одном пострадавшем.

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"Сейчас на месте преступления работает следственная группа", - сказано в сообщении.

По данным издания CBNews, Александр Иванов - бывший правоохранитель. Он работал на руководящих должностях в областном главке, в частности заместителем начальника ГУ НП в области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела в тогда еще в Кировограде.



Фото с сайта CBNews

Как сообщает ПервыйКриворожский, 22 августа в Кривом Роге правоохранители перешли на усиленный режим работы в связи с перестрелкой в городе Кропивницкий. Есть информация, что подозреваемые могут находиться в Кривом Роге.

Криворожские правоохранители работают по плану "Сирена". Они проверяют автомобили ВАЗ 2109. Именно на таком авто скрылись злоумышленники, открывшие огонь из огнестрельного оружия на улице в Кропивницком. Как отмечает издание, преступники могут быть все еще вооружены.

Правоохранители проверяют авто, подходящие под ориентировку - у ВАЗ 2109 тонированные стекла.

Правоохранители просят водителей в Кривом Роге с пониманием отнестись к проверкам их транспортных средств.



Фото: сайт ТочкаDоступу