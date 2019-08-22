 Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной Ассоциации адвокатов Украины.
"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по ул. Куропятникова возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте", - сказано в сообщении.
Отмечается, что местные СМИ сообщают об еще одном пострадавшем.
"Сейчас на месте преступления работает следственная группа", - сказано в сообщении.
По данным издания CBNews, Александр Иванов - бывший правоохранитель. Он работал на руководящих должностях в областном главке, в частности заместителем начальника ГУ НП в области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела в тогда еще в Кировограде.
Как сообщает ПервыйКриворожский, 22 августа в Кривом Роге правоохранители перешли на усиленный режим работы в связи с перестрелкой в городе Кропивницкий. Есть информация, что подозреваемые могут находиться в Кривом Роге.
Криворожские правоохранители работают по плану "Сирена". Они проверяют автомобили ВАЗ 2109. Именно на таком авто скрылись злоумышленники, открывшие огонь из огнестрельного оружия на улице в Кропивницком. Как отмечает издание, преступники могут быть все еще вооружены.
Правоохранители проверяют авто, подходящие под ориентировку - у ВАЗ 2109 тонированные стекла.
Правоохранители просят водителей в Кривом Роге с пониманием отнестись к проверкам их транспортных средств.
Фото: сайт ТочкаDоступу
особенно, если адвокат из бывших
его всегда, по Фрейду, тянет обратно
очень часто адвокат это второй прокурор в деле
а еще был у меня случай, когда адвокат приходил к тебе, слушал твои вопросы по делу, а потом сидел у Ответчика
У меня был платный адвокат по договору С. в уголовном деле
и этот С. подсуетил своего брата по другому моему вопросу.
Брат всё моё внимательно выслушал, согласился на оплату
а на заседании я его увидел напротив.
ялынкович,
олесь с дехтяривской
не стреляли.
видать денек взял, а поступил как мертвечук со стусом
средств.Источник: https://censor.net.ua/n3144211
Нормально