 За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг, 22 августа, директор фонда Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если бы референдум о независимости был проведен сейчас, он был бы выигран с крупным счетом. По нашим данным, среди тех, кто определился со своим мнением, почти 90% проголосовали бы" за", - сказала Бекешкина.
По ее словам, такой высокий показатель наблюдался только в 1991 году - тогда опрос проводился накануне референдума.
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По результатам исследования, для почти 70% опрошенных День Независимости Украины является государственным праздником, для 23% - это просто выходной день, и только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой. День Независимости как государственный праздник лучше всего воспринимают в Центральном (77%) и Западном (75%) регионах, несколько меньше на Юге (58%) и Востоке (60%).
В то же время, при ответе на вопрос о том, чего было больше в период независимости - положительного или отрицательного, мнения разделились: 26% респондентов видят больше позитива, 23% - негатива, а большинство - 46% - склоняется к мнению, что было поровну положительного и отрицательного.
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Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.
Всего было опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Зеленский об украинцах: Нас - 65 миллионов
11% получилося , бо ше 3% шаріків додалося
А все остальные - сепары!
Да, порохоботы?
ну тех, кто не свалил бы устав от его тошнотворных речей и гнусных дел
Просто он забыл им об этом сказать.
но ваты и совкодрочеров и щас хватает
Кому же верить ?
Ватопитеки, как там дела в Северодвинске, как пожары в Сибири и затопления на Дальнем Востоке?
Страшно стало от того, что Украина может быстро потерять независимость
тогда многим станет понятнее от чего независимость, ато некоторые думают независимость от денег и зависимость от работы
2. в первом референдуме не было и намека, что дорвавшаяся до власти банда нас всех сделает электоратом
3 некотрые утверждают, что кое=кто хочет взад в ссср, не понимая того, что это практически невозможно.... даже в самой сссристой стране-- есть царь, он сказочно богат, правда народ его как был быдлом так и остался.
і питання не в ціні ковбаси, а в безнаказаному ступені вкраденого і продовження цієї гри в наперстки
Но сдаваться нельзя. Когда-нибудь и раша перебесится
І їх результати були досить різні.
Крім того, сьогоднішня цифра не враховує АР Крим і окупованого Сходу, з якими вона була б нижчою.
Але те, що порівняно з 2013 роком відсоток прихильників Незалежності зріс - це факт.