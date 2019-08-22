EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  1164  74
Все про:День независимости (700) опрос (1728) Бекешкина (106)

 За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос

Если бы референдум о независимости Украины проходил сейчас, 89% его участников проголосовали за. Такой высокий показатель был только в 1991 году, когда на самом деле прошел референдум

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг, 22 августа, директор фонда Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если бы референдум о независимости был проведен сейчас, он был бы выигран с крупным счетом. По нашим данным, среди тех, кто определился со своим мнением, почти 90% проголосовали бы" за", - сказала Бекешкина.

По ее словам, такой высокий показатель наблюдался только в 1991 году - тогда опрос проводился накануне референдума.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ

По результатам исследования, для почти 70% опрошенных День Независимости Украины является государственным праздником, для 23% - это просто выходной день, и только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой. День Независимости как государственный праздник лучше всего воспринимают в Центральном (77%) и Западном (75%) регионах, несколько меньше на Юге (58%) и Востоке (60%).

В то же время, при ответе на вопрос о том, чего было больше в период независимости - положительного или отрицательного, мнения разделились: 26% респондентов видят больше позитива, 23% - негатива, а большинство - 46% - склоняется к мнению, что было поровну положительного и отрицательного.

Также на Цензор.НЕТ: 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.

Всего было опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3144208
 
   
 Топ комментарии
 
Ти дивись - а петіні прихильники з тутешнього форуму після 21-го квітня репетують, що 73 відсотки мешканців України мріють про крило москви та тайожний союз.. Невже брешуть?
 показать весь комментарий
 
Это твоя субъективное порохоботское умозаключение.
 показать весь комментарий
 
Странное совпадение: 11% голосовали за Пэтю и 11% ненавидят лютой ненавистью Украину и граждан Украины....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
думаете 73% зебилов хотят независимости, а не в лоно росиси? ахаха, наивные За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 4056
 показать весь комментарий
 
 
такой опрос ничего бы не отобразил .. его просто можно из воздуха взять ..
 показать весь комментарий
 
 
Тю. То ті ж соцопитування про зЕ, були чистою правдою, а тут... з повітря. За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 5102
 показать весь комментарий
 
Это твоя субъективное порохоботское умозаключение.
 показать весь комментарий
 
 
Странное совпадение: 11% голосовали за Пэтю и 11% ненавидят лютой ненавистью Украину и граждан Украины....
 показать весь комментарий
 
 
8% за Петра
11% получилося , бо ше 3% шаріків додалося
 показать весь комментарий
 
 
По-вашему, во Львовской области больше всего Украину ненавидят?
 показать весь комментарий
 
 
так, це ті 10-12% ворогів. яких треба знищити вони як лакмус світяться в усіх стат даних.
 показать весь комментарий
 
Да вы простите, не сполна разумны! видно этим и гордитесь...
 показать весь комментарий
 
реально 90% голосовало бы за руский мир !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Причем, все они голосовали за петю и за ЕС.
А все остальные - сепары!
Да, порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
тока петя, шоколадный моисей, вывел бы украинцев в светлое будущее.....
ну тех, кто не свалил бы устав от его тошнотворных речей и гнусных дел
 показать весь комментарий
 
 
Ти дивись - а петіні прихильники з тутешнього форуму після 21-го квітня репетують, що 73 відсотки мешканців України мріють про крило москви та тайожний союз.. Невже брешуть?
 показать весь комментарий
 
 
Бирюков сказал, что педроты ********** побрехать.
 показать весь комментарий
 
 
73% проголосовали за блазня-новомалоросса.
Просто он забыл им об этом сказать. За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 1856
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть , те ж саме, що і з прогнозами букмекерських контор від петіних прихильників перед 31-им березня..
 показать весь комментарий
 
 
Ну как что ЭТО вещало что по сто будет после выборов, значит наверное сто.
 показать весь комментарий
 
 
А ще вони репетують, що 73% з тих, хто прийшов на вибори, голосували за президента, що живе в хрущовці і їзде на роботу без кортежу і на велосипеді... За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 8687
 показать весь комментарий
 
 
с учётом сваливших крысчан и лугандонцев, мож и 89%.....
но ваты и совкодрочеров и щас хватает
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И кто ж те самые 11%? За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 4005 Часом не те представители тех самых 11%, которые тут всех остальных граждан Украины "зебилами" и "малоросами" обзывают?За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 8572
 показать весь комментарий
 
 
Смотря за незасимость от кого. Вот если от Польши, то тогда все не однозначно.
 показать весь комментарий
 
Не совсем так. По логике катсапов, если в Польше там все наши люди, то мы теперь обязаны туда будем ввести войска, если там начнут притеснять украинцев За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 4877
 показать весь комментарий
 
A по итогам парламентских выборов, за независимость проголосовали только 8%.
Кому же верить ? За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 1396
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 3629 Типичный соеголовый порохобот.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петики, верьте методичкам. Они не обманывают.
 показать весь комментарий
 
 
стільки часу було змарновано..( бо бидло-еліта усе не могла нажертися..а нам розповідали різні казочки..хто про патріотизм, хто про "руцкій мір"..а тепер достатньо подивитися де (колись голозаді) поляки, а де ми..(
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
за независимость от мозгов
 показать весь комментарий
 
"ваты" и "настальгирующих по совку" конечно еще хватает, НО результат опроса обнадеживающий.......... За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос - Цензор.НЕТ 5698
 показать весь комментарий
 
отрезали 9 млн донбасят и 2 млн крымчан, и получилось 89%
 показать весь комментарий
 
 
По моим расчётам 93% за Независимость. Бекешкина ошибла-с.
 показать весь комментарий
 
Толи не вкурил, или не понял соль вопроса. Да откуда такая убого-заниженая гражданская позиция-планка??? Да что за бред сивого мерина даже сдуру говорить на 29 году НЕЗАВИСИМОСТИ страны сколько бы сейчас проголосовало за эту самую НЕЗАВИСИМОСТЬ??? И тем более сравнивать того что не произошло---с тем что давно произошло! та сдавайтесь пукину конюхи подзаборные!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
какая независимость????????????????????????командуют ВСЕ кому не лень, вон только сорос что с супрунихой творят
 показать весь комментарий
 
 
"Квартал 95" попрощався з Юзіком... тьы здеся За незалежність України проголосували б 89% жителів країни, як у 1991 році, - опитування - Цензор.НЕТ 2715
 показать весь комментарий
 
 
Специально для всех ватников, которые трутся тут под украинскими (американскими, немецкими и другими) флагами и обсуждают Украину, задаю вопрос:
Ватопитеки, как там дела в Северодвинске, как пожары в Сибири и затопления на Дальнем Востоке?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
мвф заставляет землю продать и тарифы подымать, чтоб народ извести до 10 миллионов выживших рабов
 показать весь комментарий
 
У вас в лаптестане из рабства и не вылазили. Даже без МВФ,
 показать весь комментарий
 
 
свобода страшная у нас, свободны от денег, как трусы без резинки, нищие и ограбленные демократической независимой властью, ниже уровня самых отсталых африканских стран
 показать весь комментарий
 
Это видать с перепугу от того, что творит зекоманда во внешней политке.
Страшно стало от того, что Украина может быстро потерять независимость
 показать весь комментарий
 
Можливо вже досить брехні мінстеця розводити?
 показать весь комментарий
 
Тому, що це їх мантра. Ви начебто людина розумна та порядна і не повинні їх паскудства писати.
 показать весь комментарий
 
Народ, який взяв до рук зброю, в ярмо вже не повернеться
 показать весь комментарий
 
 
Я надіюсь , шо і не дозволить це зробити будь-якій владі
 показать весь комментарий
 
Із цим вже важче. 28 років як раз протилежне- приводимо до влади духовно і морально хворих "лідерів" - кремлівських прихвостнів, олігархів-бандюків та їхніх холуїв, а потім дивуємося чому все так погано
 показать весь комментарий
 
Так не приводите. А вообще это процесс. Будут черные и белые полосы. Будет менятся и народ и власть. Главное не сдать свои рубежи.
 показать весь комментарий
 
Помним, не забыли. Согласны ли вы на независимость Украины в составе Советского Союза???
 показать весь комментарий
 
 
1 надо не скромничать, а подчеркнуть: за независимость от кацапской кодльі
тогда многим станет понятнее от чего независимость, ато некоторые думают независимость от денег и зависимость от работы
2. в первом референдуме не было и намека, что дорвавшаяся до власти банда нас всех сделает электоратом
3 некотрые утверждают, что кое=кто хочет взад в ссср, не понимая того, что это практически невозможно.... даже в самой сссристой стране-- есть царь, он сказочно богат, правда народ его как был быдлом так и остался.
 показать весь комментарий
 
 
А хіба російський телевізор бреше? Ті "нєкоториє" вважають, що це лише в Україні капіталізм, а в Росіюшці - соціалізм, СиРиСеР та ковбаса по 2.20. Так телевізор каже, а він ніколи не бреше!
 показать весь комментарий
 
 
не знаю, практично не дивлюсь, а тим паче ворожий. алеж капыталізьм у нас який ссучений
і питання не в ціні ковбаси, а в безнаказаному ступені вкраденого і продовження цієї гри в наперстки
 показать весь комментарий
 
 
Какой то безумно бредовый опрос с направлением на госизмену.
 показать весь комментарий
 
за то что сделали со страной и народом, назвавши независимостью- никто бы не проголосовал
 показать весь комментарий
 
Все нормально, а было бы намного лучше, если бы под боком не был агрессивный сосед.
Но сдаваться нельзя. Когда-нибудь и раша перебесится
 показать весь комментарий
 
ЛУЧШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЮБОГО НАРОДА - ЄТО ТО, КОТОРОЕ СОХРАНИЛО ЕГО КАК ЦЕЛОЕ. Монтень М.

 показать весь комментарий
 
Брехня. Ваты(30% пенсов плюс вояки ,служившие в СССР в большинстве,плюс население промки Мариуполь,Запорожье,Николаев,Харьков и до.) Ватанов и перекрашенных вышеватников как раз эти 89%. Так что СССР сейчас образовался легко.
 показать весь комментарий
 
Как было, так и есть. Прогресса никакого не наблюдается, ни в чем. Постоянная ходьба по кругу из граблей.
 показать весь комментарий
 
У 1991 році було два референдуми - березневий і 1 грудня.
І їх результати були досить різні.
Крім того, сьогоднішня цифра не враховує АР Крим і окупованого Сходу, з якими вона була б нижчою.
Але те, що порівняно з 2013 роком відсоток прихильників Незалежності зріс - це факт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх