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 Украинские воины подавили вражеский огонь на Донбассе, применив пехотное вооружение, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции ОС зафиксировано пять вражеских вооруженный провокаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник. 

По его словам, противник дважды нарушил режим прекращения огня на луганском направлении и трижды - на донецком.

"Так, уже с первых минут нового дня российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь в сторону наших позиций вблизи Водяного, Новотроицкого и Богдановки. Во всех трех случаях оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В дальнейшем вражеский огонь был подавлен силами украинских войск, которые применили пехотное вооружение.

Далее, в пять утра враг бил из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Зайцево. Огонь велся со стороны н.п. Доломитное и Гольмовской. Наши защитники ответили противнику прицельным огнем из дежурных огневых средств, опять же не применяя запрещенное оружие", - сообщил он.

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Вместе с тем Мотузяник сообщил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась, и продолжает находиться под полным контролем украинских войск.

"Боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет", - добавил спикер Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3144206
 
   
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Молодцы конечно, что подавили. НО нужно было утилизировать орков по полной программе, забив на указ гавнокоммандующего клована перестать стрелять!!!
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пороХНЯ- бреХНЯ. не было такого приказа "не стрелять". за такую брехню надо избивать
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Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины. "При составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня."
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Погугли адрес ближайшего к тебе военкомата, там дадут автомат - и поедешь утилизировать вопреки приказам Главкома.
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Тоже самое можешь сделать в свою сторону. Но ты же, зебил, жим-жим?)
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вражеский огонь был подавлен силами украинских войск (с)

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ну и славненько........... Украинские воины подавили вражеский огонь на Донбассе, применив пехотное вооружение, - Минобороны - Цензор.НЕТ 671
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ну вот! уже прэлэстнее...во-первых что все целы, а во-вторых что огрызнулись!!!
спасибо! и что живые и что боевые, вы наши!!!
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Росийские боевики постоянно в своих СМИ говорят про Украину *территория временно подконтрольная Киеву*. Неужели не понятно что с такими тварями о чем то оговариваться бессмысленно и у них цель не прекратить войну а захватить всю Украину. Они подлежат только уничтожению.
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А у нас СМИ хоть бы начали говорить и писать "на россии". У кацапов знатно подгорает от таких деталей. Но увы..
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