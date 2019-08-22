 Украинские воины подавили вражеский огонь на Донбассе, применив пехотное вооружение, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник.

По его словам, противник дважды нарушил режим прекращения огня на луганском направлении и трижды - на донецком.

"Так, уже с первых минут нового дня российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь в сторону наших позиций вблизи Водяного, Новотроицкого и Богдановки. Во всех трех случаях оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В дальнейшем вражеский огонь был подавлен силами украинских войск, которые применили пехотное вооружение.

Далее, в пять утра враг бил из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Зайцево. Огонь велся со стороны н.п. Доломитное и Гольмовской. Наши защитники ответили противнику прицельным огнем из дежурных огневых средств, опять же не применяя запрещенное оружие", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Вместе с тем Мотузяник сообщил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась, и продолжает находиться под полным контролем украинских войск.

"Боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет", - добавил спикер Минобороны.