 Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль

Об этом сообщила "5 каналу" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения узников Кремля, но, по словам дипломата, по состоянию на вечер среды никакой официальной информации российская сторона не предоставила.
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"Разговор – на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб великих держав, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном. И возвращение наших политзаключенных и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях", – сказала Зеркаль.
Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.
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Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".
Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, или "разве может депутат из "слуги народа" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" :D
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!
при порошенко уже появились первые признаки снятия санкций и возвращение рашки....- причина, его же заигрывание с рашкой - торговля, без.виз. транспортное сообщения, дип.отношения в полный рост... и тд....
Избрание простым наридом Клоуна - марионетки во время войны, обрушило в Мире уважение к украинскому народу и просто ускорило процессы ....
А выборы в презики чела с руського мира убедил Запад, что и народ не против....
ось що дуже і дуже дипломатично писав у 2016 директор міжнародної організації "Євроазійська демократична ініціатива"..
"Президент Порошенко вміло апелює до західної думки у своїх виступах у США, ЄС. Але настає момент, коли його заклики підтримати Україну стають схожі на дії хлопчика, який кричав про вовка. Його перестають слухати. Постійно говорить: Україна бореться не лише за свою незалежність, а й за всю Європу, є форпостом проти недемократичної Росії. Це вже не сприймається так, як два роки тому. Отже, Україні слід наводити лад у власному домі. Розбиратися з найбільшою проблемою - корупцією, розвивати державні інститути й зміцнювати армію."
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·2 ч
Страну-агрессора во главе с военным преступником уже вернули в ПАСЕ. Обсуждают возвращение в G7. Дайте уже Путину Нобелевскую премию мира, к чему эти полумеры?
рашка - страна террорист