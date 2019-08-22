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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G7 (283) моряки (880) Россия (73666) политзаключенные (1276) Зеркаль (209)

 Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль

Возвращение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных является предметом торга за возвращение России в G7.

Об этом сообщила "5 каналу" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения узников Кремля, но, по словам дипломата, по состоянию на вечер среды никакой официальной информации российская сторона не предоставила.

Также на Цензор.НЕТ: Крымских дезертиров Одинцова и Баранова, а также фигуранта дела "2 мая" Мефедова готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, - адвокат

"Разговор – на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб великих держав, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном. И возвращение наших политзаключенных и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях", – сказала Зеркаль.

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3144204
 
 
 Топ комментарии
 
При Порохе никто не даже не думал возвращать рассею в G7 , в ПАСЕ , снимать санкции. Спасибо зебилы за международную политику Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5556
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https://www.youtube.com/watch?v=M4oTZNlSyaM

Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, или "разве может депутат из "слуги народа" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" :D
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!
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При Порохе никто не даже не думал возвращать рассею в G7 , в ПАСЕ , снимать санкции. Спасибо зебилы за международную политику
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https://www.youtube.com/watch?v=M4oTZNlSyaM

Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, или "разве может депутат из "слуги народа" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!" :D
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!
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учителей, сделали - мягко говоря.. И не только с обещанными 4000 евро, но еще и с повышением зп: ОП шмаркли хочет уволить часть учителей, сократить старшие классы и закрыть часть школ, со 100% увольнением учителей-пенсионеров😂
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Да это понятно; "Зекоманда" рассматривает Украину лишь как территорию для доения.
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эээээ, не бреши! 4000 дольцкв, не евро... Сегодня это 1 ойро : 1.107 д. США
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та нет... он народу служит...как простой людин требую для каждого простолюдина простой людинский кортеж...а то, на тебе...слуга в автивке с кортежем, а училка на нищенские 4000 ю.с.д.
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вот не нужно...
при порошенко уже появились первые признаки снятия санкций и возвращение рашки....- причина, его же заигрывание с рашкой - торговля, без.виз. транспортное сообщения, дип.отношения в полный рост... и тд....
Избрание простым наридом Клоуна - марионетки во время войны, обрушило в Мире уважение к украинскому народу и просто ускорило процессы ....
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тенденції окреслились ще 2016 року..
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возможно..., когда увидели что Украина склонна искать компромиссы с агрессором.., то есть будет готова рано или поздно к капитуляции.., зафиксировав на вечно и границы без Крыма и все остальное...
А выборы в презики чела с руського мира убедил Запад, что и народ не против....
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хз..
ось що дуже і дуже дипломатично писав у 2016 директор міжнародної організації "Євроазійська демократична ініціатива"..
"Президент Порошенко вміло апелює до західної думки у своїх виступах у США, ЄС. Але настає момент, коли його заклики підтримати Україну стають схожі на дії хлопчика, який кричав про вовка. Його перестають слу­хати. Постійно говорить: Україна бореться не лише за свою незалежність, а й за всю Європу, є форпостом проти недемократичної Росії. Це вже не сприймається так, як два роки тому. Отже, Україні слід наводити лад у власному домі. Розбиратися з найбільшою проблемою - корупцією, розвивати державні інститути й зміцнювати армію."
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Як обміняти сидіння 140 млн орків у Г7 на визволення 24 моряків надісланих Порошенко.
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Тобто ти проти шоб московські бранці повернулися додому?
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брехня..рудий янкі ще минулого року волав про повернення..
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Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути : https://charter97.org/ru/news/2019/8/22/345675/
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Расисяне во главе с пуйлом никакими методами не брезгуют. Это простая истина которую нужно понимать 73 % малоросов!!!
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Ну все, началась соевая мантра "Не надо освобождать наших моряков и других заключенных, а то вдруг раиссю еще в G7 примут".
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Вал Мишель

@VALMICHEL7

·2 ч

Страну-агрессора во главе с военным преступником уже вернули в ПАСЕ. Обсуждают возвращение в G7. Дайте уже Путину Нобелевскую премию мира, к чему эти полумеры?
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Нех. выло отпускать кацапских моряков с НОРДа и Мрии. Могли бы мы тоже поторговаться. А теперь лохи продажные можете дырявыми карманами похвастаться
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Тогда одевайте кайданы и идите в поле работать и просите москалей чтобы вас сильно не били
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Так правильно, взять заложников, а потом получить за них плюшки. Беспроигрышный вариант.
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это основной метод всех террористов...
рашка - страна террорист
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а шо ми чьто нє можєм кінуть етіх пацанов с крємля у нас такая тусовка собралась кідал Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3792
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Я одного не понимаю, почему за столько времени Украина не подняла вопрос о самой сути существования ГААГи и морского права, если Рашка наплевала на них и ей за ето ничего не было. Если бы в мире ето событие придалось большой разгласке то на Рашку и на ее стран-адвокатов было бы совсем другое давление.
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объясню, что бы ты поняла смыслы. дурень, написавший фуфел, точно такой как эти 73% идиотов, нет, скорей всего из этого списка. 1."торгувала з Росиею". а как тебе вариант если не торгувать= бензина нет, газа нет, сжиженного нет, на АЭС ТВЭлов нет, на ТЭЦ угля нет, удобрений в поле нет...это только по импорту, и экспорт такой же. ты первая громче всех начнешь кукарекать-караул! 2. "зброю" никто не покупал, рашка не продает даже товары "двойного назначения" . контрабасом шли запчасти к военной технике, спижже...ые на складах. вообще то за это нужно давать Героя Украины= разукомплектовали их технику и укомплектовали нашу. 3. как ты думаешь, сколько будет стОить 1т железа, запчасти, купленного в Ульяновске за 1000$, и как то появившееся на заводе Малышева в Харькове. "в три раза"? )))) #уя! минимум 7$, и это чисто по дружбе. только перекид через границу потянет 2$. доставка по рашке 1$. три конвертации $, два обнала $, восстановление, испытания, документы... распространяют этот бред тупые кретины, которые кроме Х во рту и руках ничего не держали за всю жизнь.
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Та нехай кацапи вступають хоч у Марсіанську 8-ку , лиш би наших хлопців віддали ! ! !
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Это однозначно минус политики Зеленского.
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Мир должен наступить, рано или поздно, но не на условиях Кремля.
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