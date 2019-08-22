EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  830  31
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5895) разведка (2157) Россия (73666) снайперы (265)

 Враг усиливает передовую снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях.

Отмечается, что подготовка вражеских снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов - бывших и действующих военнослужащих специального назначения ВС РФ), как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе отрабатывают наступательные действия, - ГУР

Кроме того сообщается, что на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3144203
 
 
 Топ комментарии
 
А членомкомандуючий грає на роялі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О как...а что у снайпера может быть какая то другая цель？
Цветы нухать что ли？
 показать весь комментарий
 
 
Ну вообще то новость что разведка выявила, а не узнала о назначении снайпера .
 показать весь комментарий
 
Да？ А в этом предложении написано...что не только выявила...но и узнала секретную цель снайперов...для чего они вообще там...

Так, по данным украинской разведки, с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях Источник: https://censor.net.ua/n3144203
 показать весь комментарий
 
хорошо готовятся к зелиному перемирию
 показать весь комментарий
 
 
Армию, которая сейчас в окопах, создал Порох. А ваш по фонтанам мастер бегать и шаурму жрать.
 показать весь комментарий
 
 
доложите об этом преЗеденту, Сайдеку и пр., а то у них "устойчивое перемирие".........
 показать весь комментарий
 
 
А кучма очередным перемирием на Донбассе помогает террористам усилится. Каждое перемирие это чеченский сценарий - там тоже когда армия рф загоняла чичей в горы из кремля приходила директива о перемирии. Итог этой тактики мы видим - маленькая чечня победила рф и собирает с неё дань. Кучма и другие олигархи ведут Украину по этому постыдному пути.
 показать весь комментарий
 
 
ПАП начал с перемирия, Зе продолжает. Обое рябое.
 показать весь комментарий
 
Не п@зди. При Порохе не запрещали отвечать огнем на огонь.
 показать весь комментарий
 
Запрещали и ещё как - потрошиные сраные-генералы ездили кошмарили войска и от куда ты, срань, если этого не помнишь? Только после того как народ поднял шум и в войсках пошёл ропот потрошиная гнида пересрала и разрешила отвечать и то не везде, и не всегда.
 показать весь комментарий
 
А ви чекали чогось іншого ? . Мінськом заправляє людина , яка здала весь ядерний арсенал , на догоду вогрогу ,який був стримуючим фактором, то як вона може зараз зробити по іншому. Безумовно основна мета - нанести як найбільше шкоди Україні і українцям .
 показать весь комментарий
 
Та я знаю кто такой кучма, но не ожидал, шо он и Зе на голову сядет. Но хуже для Зе - думаю к зиме его рейтинг рухнет.
 показать весь комментарий
 
Какая неожиданность. А вы думали если перестанете воевать то война прекратится? Петя вон тоже думал что если перестанет стрелять то рузгие возьмутся за головы и убегут от стыда назад к себе домой. А теперь в результате потеряли и крым и часть дамбаса и дебальцево и илловайск и тд Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 9122
 показать весь комментарий
 
 
Щас сюда прибежит вся порохоботская гвардия и расскажет как надо армией управлять!
 показать весь комментарий
 
обсоса спецом одели не так как нормальных людей, что бы не шмальнули. договорняк уже давно шагает по сРане.

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2017, советник В.Путина
 показать весь комментарий
 
 
Новообраний допомагає окупантам як може. А може багато , от і снайперам ворога допоміг . Мда. Докотилась Україна до самого краю - її захисники стали живими мішенями.
 показать весь комментарий
 
 
Осколочным из пушки и снайперов не будет, ещё лучше против них миномёты.
 показать весь комментарий
 
а ты видел "пушку" кроме как по телевизору? ))) у тебя перед рылом наверное сопливое кино про героическую оборону ссср? прямой наводкой по танкам, тра-та-та-ура. пушки стреляют на десятки км.
 показать весь комментарий
 
Номер расчета пушек от 76мм до 130мм, ВУС у меня такой.
 показать весь комментарий
 
У миномёта снайперский прицел теперь идёт в комплекте и можно легко в точечного юнита поцелить?
 показать весь комментарий
 
А кількість наших пузатих генералів перевищує кількість всіх генералів Європи разом взятих.Що вони роблять крім того,що отримують генеральські зарплати?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх