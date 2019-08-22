 "Просто расследуйте эти чертовы вещи!", - Джулиани обсуждал с помощником Зеленского дело Байдена, - NYT

Об этом сообщила газета The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Они говорили о планируемом визите президента Украины в США, а также о двух вопросах, которые представляют интерес для Трампа. Первый касается слухов о том, что украинские ведомства помогали Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Второй связан с влиянием Джо Байдена на украинских политиков в бытность вице-президентом США и работой его сына в газовой компании Burisma Group.

В комментарии NYT Джулиани признал, что "настоятельно призвал" Ермака "просто расследовать эти чертовы вещи". По его словам, после встречи с помощником Зеленского у него сложилось убеждение, что Украина прислушается к его просьбе.

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Джулиани утверждает, что вел переговоры как частное лицо, но при содействии Государственного департамента. Знал ли о его контактах с Ермаком президент Трамп, неизвестно.

Ермак тоже подтвердил, что встречался с Джулиани. "Он сказал, что очень заинтересован в том, чтобы новое правительство было открытым и расследовало все эти дела", - рассказал Ермак о встрече с Джулиани.

Он сказал, что обсуждал с адвокатом Трампа визит Зеленского в США и расследование, но добавил, что они не говорили о связи между этими двумя событиями.

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

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В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.