 "Просто расследуйте эти чертовы вещи!", - Джулиани обсуждал с помощником Зеленского дело Байдена, - NYT

Об этом сообщила газета The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
Они говорили о планируемом визите президента Украины в США, а также о двух вопросах, которые представляют интерес для Трампа. Первый касается слухов о том, что украинские ведомства помогали Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Второй связан с влиянием Джо Байдена на украинских политиков в бытность вице-президентом США и работой его сына в газовой компании Burisma Group.
В комментарии NYT Джулиани признал, что "настоятельно призвал" Ермака "просто расследовать эти чертовы вещи". По его словам, после встречи с помощником Зеленского у него сложилось убеждение, что Украина прислушается к его просьбе.
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Джулиани утверждает, что вел переговоры как частное лицо, но при содействии Государственного департамента. Знал ли о его контактах с Ермаком президент Трамп, неизвестно.
Ермак тоже подтвердил, что встречался с Джулиани. "Он сказал, что очень заинтересован в том, чтобы новое правительство было открытым и расследовало все эти дела", - рассказал Ермак о встрече с Джулиани.
Он сказал, что обсуждал с адвокатом Трампа визит Зеленского в США и расследование, но добавил, что они не говорили о связи между этими двумя событиями.
Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.
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В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.
В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.
В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.
Удлинение кортежа Зеленского и Вопрос на четыре тысячи, и "разве может депутат из "слуг урода" прожить на 50 тысяч гривен? Нет, это очеееень мало!"
или о том, почему кортеж шмаркли удлинился с 7 до 26 машин!😂
А так же о том, что ОП шмаркли хочет уволить часть учителей, сократить старшие классы и закрыть часть школ, со 100% увольнением учителей-пенсионеров😂
Бо поки ви в спортивних штанах і туфлях з автоматами бігали і людей смішили... Янкі в університетах вчились...
А трам скоріше за все усьо... другого терміну навряд чи буде... Не станьте другими петями порошенко і хіларі клінтон...
Была Сибирь - стали просторные целинные
поляболота.
Хоть гнус разводи. Какой комар пойдет, зверь, а не комар.
Мясо.
Белок.
Профит.
При всех украинских бедах нам не хватало ещё влезать во внутреннеамериканскую
политическую возню.
Вон Петя Барыга влез. И что из этого вышло?
22.08.2019, 13:59 • 4 • 0
Американская компания CNN непонятно с какой целью запустила "утку", ссылаясь на "высокопоставленного чиновника" администрации президента США, о том, что Трамп якобы договорился с президентом Франции Макроном о возвращении России в G8, ныне G7. Макрон поспешил опровергнуть эту "договоренность".
Следует заметить и запомнить одну характерную особенность Дональда Трампа - он любит блефовать и порой выдает желаемое за действительное. Как мы видим из его недавних заявлений - Трамп предложил Дании продать Гренландию. На что премьер -министр Дании ответила: Гренландия не продается. Трамп обиделся и отменил свой визит в Данию, запланированный на сентябрь.
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Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску? Это ведь когда-то была исконно русская земля и Путин будет рад отвалить за нее немалый куш.
Вообще-то новой администрации Украины надо быть предельно осторожной во взаимоотношениях с Трампом. Он может запросто подставить Зеленского так, что потом будет сложно выпутываться.
Сегодня у Трампа одна задача - переизбраться на второй срок и ради этого он готов на все тяжкие. Как показывают опросы: работу Трампа в должности президента одобряют не более 40% населения Америки и две трети штатов настроены против него, хотя это ничего не значит.
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Плохую службу ему может сослужить рынок, если Америка в начале 2020 уйдет в рецессию. Это определенно похоронит надежду Трампа на второй срок. Сегодня тучи над Трампом хотя и сгущаются, однако не настолько, чтобы делать однозначные выводы.
Европа пока не хочет видеть Россию в G8, о чем высказались в Германии и Великобритании. Только Италия готова проголосовать за возвращение России в G8. Канада и Япония, как нам известно, также против. Поэтому Трампу "ловить" в G7 нечего, как бы не хотел он сделать Путину подарок, а подобные "утки" лишь подогревают внешнеполитическую атмосферу и напряженность.
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Герман ОБУХОВ