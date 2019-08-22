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Все про:благотворительность (296) дети (3666) помощь (3060) онкология (58)

 "Благотворительность вместо цветов": стартовала пятая юбилейная благотворительная акция ко Дню знаний

Пятый год подряд перед Днем знаний фонд "Таблеточки" приглашает детей, родителей, учителей и воспитателей присоединиться к ежегодной акции "Благотворительность вместо цветов". Партнерами акции являются проекты Освіта.ua и "Розвиток дитини".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фонд предлагает подарить учителю или воспитателю детского сада один букет от класса или группы, а остальные средства передать онкобольным детям. Как отмечают организаторы, хорошим дополнением к букету станет яркий благотворительный сертификат от "Таблеточек".

"Таблеточки" также призывают учителей и воспитателей поддержать акцию и рассказать о ней в своих школах, детских садах или на страницах социальных сетей. Для этого можно воспользоваться готовыми плакатами и иллюстрациями.

Благотворительность в День знаний - это прекрасный повод научить детей быть чуткими и помочь их онкобольным ровесникам, которые встретят этот день в больничных палатах, как можно скорее вернуться в детство и к обучению.

Как присоединиться к акции?

Родителям и детям:

1. Сделайте благотворительный взнос в пользу онкобольных детей на сайте благотворительной кампании
2. Распечатайте сертификат о благотворительном взносе и подарите его вместе с букетом от всего класса или от группы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд "Таблеточки" приобрел за 2,1 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы

Учителям и воспитателям:

Напишите о поддержке акции на своей странице в Facebook, Instagram или в другой социальной сети. Распечатайте плакаты в поддержку акции и повесьте на школьном стенде или в другом помещении.
Детали акции - по ссылке.

Справка. Благотворительный фонд "Таблеточки" борется с детским раком в Украине с 2011 года. За это время фонд оказал помощь более чем 3500 детям на сумму 185,9 млн грн. Благодаря этой акции "Благотворительность вместо цветов" за пять лет дети получили помощь на сумму 430 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3144200
 
 
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Давайте, зебилы, заводите шарманку про медреформу...
А все неравнодушные, скинимся хоть по немногу. Поможем бедным, больным деткам...
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