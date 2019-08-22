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 Политика Украины
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Все про:подводная лодка (145) Россия (73666)

 Россия решила утилизировать единственную украинскую подводную лодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

Министерство обороны РФ ищет подрядчика для утилизации единственной украинской подводной лодки "Запорожье", украденной Россией во время оккупации Крыма, следует из материалов российского портала государственных закупок.

На портале размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделены 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, сообщил журналистам, что "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.

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В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика". Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году. Она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины до оккупации Россией Крыма в 2014 г..

Источник: https://censor.net.ua/n3144199
 
 
 Топ комментарии
 
кацап, здесь водки нет. А бояра - для милых руских барышень. Говорят, они ее пьют, чтобы изнутри гнид и вшей отравить. Для того и кокошники носят: шобы отравленная вошь в щи не падала...
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путену в сраку задвиньте...и всей кацапией на это зрелище передергивайте...
Кстати, нисколько не жалко... Просто выводы сделаны. И никогда, пля, ни-ког-да слопатоеды лапотные не вернут себе статус, не то что братьев. но и сколько-нибудь дружественной страны...
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а Петя причем)))) ЗЕбилка! он стал презедентом в июне 2014, когда ты еще отсасывала на переменках в школе за булочку с маком.
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подавайте в гаагу
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кацап, здесь водки нет. А бояра - для милых руских барышень. Говорят, они ее пьют, чтобы изнутри гнид и вшей отравить. Для того и кокошники носят: шобы отравленная вошь в щи не падала...
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кацап, все-то ті знаешь!, заряжай акки запорижжя и у бий!)))) по лондону с Киевом!)))
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путену в сраку задвиньте...и всей кацапией на это зрелище передергивайте...
Кстати, нисколько не жалко... Просто выводы сделаны. И никогда, пля, ни-ког-да слопатоеды лапотные не вернут себе статус, не то что братьев. но и сколько-нибудь дружественной страны...
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Пусть утилизируют. Заплатят, как за новую.
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А чем же теперь керченский мост валить?
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Он сам завалится как все империя зла!
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Al Be, возьмет рушніцю и завалит кацаппов!))
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Да, ну ее !
Мародеры "пети" и Яблуковича 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) лет покупали в Греции новые АКБ для

П.Л " Запорожье и только 2 раза она за 28 лет выходила в каботажное плавание .
Эта л о д к а -

ПОЗОР руководства ВМФ Украины -

также сдавшего весь боевой состав 55 вымпелов ВМФ .
Как и ракетный крейсер " Украина"..
Ганьба , одним словом .
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Вот именно. Лодка по документам как новая. За нее можно было миллиард долларов компенсации потребовать в ГААГском суде от кацапов.
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а Петя причем)))) ЗЕбилка! он стал презедентом в июне 2014, когда ты еще отсасывала на переменках в школе за булочку с маком.
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Слушай ПЕС ! - Выпивльщик - а.........л ...ик !

Твой "петя" сдал с турчиновым весь б Черноморский флот !
Не отдав Боевого Приказа(согласно Конституции Украины )_ защищать территориальную целостность страны на один! выстрел и проделав проход торпедами в Донузлавской бухте -

когда "зеленые человечки " затопили на входе два буксира .
Ч м ... о.
Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802 «Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745 (1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954 «МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» - рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705 «Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» - спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - № U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - № U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
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извини, пидорок, не разобрался сразу, что ты чепушило пишущее под женским ником. ты не отсасывала на переменках, а отсасывал. огромная разница! и вообще тут не "слушают", тут пишут и читают-называется эпистолярный жанр.
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не, курица, реально напиши, ты латентный, или уже давно в работе?
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За батарейки вроде с немцами велись переговоры, еще при ющику..а на параде ее на шнурку тянули..и погружаться пробовали кажись по рубку только. Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9888
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ещё она служила оправданием для 20 адмиралам Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4184
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Избавляются от краденного? А новую взамен? Хотя от московитов что-то брать. Лучше деньгами.
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За 5 лет Парашенко даже не заикнулся в международных судах чтобы Рашка заплатила компенсацию за захваченные суда. В Украинские порты каждый день заходят росийские суда которые можно было арестовывать и конфисковывать в ответ. Но для Парашенка торговля с окупантами оказалась важнее
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И хорошо. Теперь у Зелебени все тузы на руках. Начинайте шоу "***** верни лодку!"
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ну шо ж...эстафета передана. Жду действий от гениального генеалиссимуса вовки-шута...

Шота припомнилось:
- слесаря вызывали йо******вашумать?
- да, проходите...
- ну щас наслесарю, йо******вашумать...
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папик товой Пьетро так бился за Запорижжя, шо ті теперь на Цьензорье пагибаешь!)))
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Это дважды два---четыре. Я без подкола. Нельзя подавать иски на своё. Нет прецедента. Мы же не признали Крым чужим! Значит наше---как бы но там. И мир не признал аннексию. В какой международный суд собираетесь подавать? В этом и подляна. По частной собственности чуть иначе. Но ведь не подают тоже. Везде где РФ ухватила так---такая же картина.
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я думаю группа хороших юристов разметала бы кацапские аргументы по незаконному удержанию имущества Украины в хлам, просто мальдивский барыга со своими кураторами судится не собирался
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Хорошие юристы бывают только на международном уровне. Ну очень дорого это. Сто раз печатал, не топите Пороха, оставьте на последок. Предыдущий с сыновьями упёр 2 бюджета годовых, а свора его ещё 3 годовых---быстро забыли! И схавал пипл. Порох тут, на месте. Подождите чуть первые пленарные заседания. Мы ещё услышим гром небесный с фактами---догадались кто это будет?
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Очень дорого юристы это сколько? Миллион, два, десять? А сколько активов украла раися 100лярдов, больше? А не дополученная выгода? Там при желании такое можно устроить, что все активы раиси за бугром и у нас улетят в бан и под продажу. Главное желание
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Вы копните---а где и когда при подобной ситуации сыпались лярды в бюджет страны той, которая в данной ситуации была когда либо. Не рекомндую искать. Конечно результаты были, но какие и сколько десятилетия спустя? Вот вам и предполагаемая прибыль что была бы---если бы!
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Глеб, будь реалистом. Кацапы сейчас, вот сейчас, торчат нам свыше 2,5 милрд. североамериканских долларов. Суд, доказано, решение суда... и шо? Шота, кроме выплаченных нафтогазу премий, с места сдвинулось? активы арестованы? Да, что-то там...но не продано, не реализовано... Это ж паРашка... Там законов нет. Это недообразование мордовско-бурятское даже решения трибунала ООН не признает... И никто...ни-к-то не впряжется в меры взыскания...
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Есть механизм ареста международных активов, денег на зарубежных счетах, но это огромная робота и надо ей заниматься.
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так кто будет заниматься? Есть кому? Я не буду. Это - не моя компетенция. Вот есть вовка, пускай и занимается. К нему претензий нет? папирэдники-суки виноваты? Ну-ну...
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да и портнов ваш, "хороший юрист"-друг богдасика, иному божку служит... на расею в свое время убежал, аж пятки сверкали. Но при "новой власти" счел возможным вернуться и гадить, гадить, гадить...
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Он тебе в чай нагадил? Пока я не вижу кроме трепа порохоботов где он "гадит"
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а тебе нет??????????????????????? А ну-ка вспомни...на тебе, на зеленый ум, если сопли умеют думать:
"...Портнов всегда занимался скользкими делами, вспомнить хотя бы антимайдановские «Законы 16 января», которые спровоцировали Революцию достоинства. Портнов - это олицетворение Антимайдана..."

еще что-нибудь подогнать? Память у вас, зебилоидов, как у девочек...
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В смысле не подают? Ощад выиграл суд на скоко то там ярдов. Были и частные иски. Нафтогаз судится. Все там решаемо в теории.
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ощад то государство в государстве и свои финасовые активы банк просто так не отдаст
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Выиграть и получить---разные вещи. А вот по частным искам не слыхал. Правдв и не слежу. Будут яркие процессы---услышим. Но думаю что не нет.
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от как. а говорили что хлам. а лодка мало того что поперек горла стала, так еще российский бюджет укоротила
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Пираты - они и есть пираты. А пиратов надо вешать прямо в порту.
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Странно, что она ещё есть. Я думала эту подлодку кацапы уже продали колумбийским наркобаронам. Недавно смотрела фильм, как после развала сэсэсэры вооружение продавали. Там был сюжет про продажу подлодки наркобарыгам. Сейчас найду название фильма.
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колумбийским сеньорам они маленькие продавали... Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2565
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«Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути : https://charter97.org/ru/news/2019/8/22/345675/
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ну отличное ж решение , лодка была никакая, а со временем можно будет предъявить как за атомоход
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А что музей мешает в ней открыть как при Украине планировали? А да забыл что Крым это военная база и развлечение для туристов там не нужны
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Так и есть. Ее забирают в музей в Севастополь
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Тю, могли бы в Германию сбагрить в какой нибудь музей.
Лодка рейхсмарине на 95 процентов.
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До 1935 была рейхс, но эта - из самых последних океанских.
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Та ладно..мне самому неудобно,.когда попраляю других. А факт есть факт..козлили и лепили как могли с тип-21 Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1599
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А потрошиная гнида так и не удосужилась выставить счёт кремлю за украинское военное и мирное имущество. Почему? Потому, что потрох холуй ***** - разве не очевидно по делам его?
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Так не любимый Вами КИМ на новой ракетной П.Л в Восточном море .
Учитесь студенты - двоечники .

Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 276
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Моря соленые и

свинцового сурика у Корейских Граждан хватило только на часть П.Л.
Но зато что-то они делают для ВМФ и лодка ходит с ракетами в моря на учебные пуски !!
Даже из подводного положения .
"""КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки возле восточного побережья страны. Запуск был произведен в 5 часов 30 минут по местному времени из вод в районе провинции Южная Хамген.

И где пуски ракет с крейсера "украина за 28 лет .
56 Адмиралов флота в Украине . Больше , чем боевых кораблей !
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То не ржавчина, то монтажной пеной щели задраены.
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А вам-то Ким чем полюбился? Красотой своей неземной или милитаризмом, как у вас на расеи ?
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зачётное корыто кима возить Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8195 , правда могли бы у китайцев и краски попросить.
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Россия выводит на рынок бледное подобие украинской "Ольхи" - Торнадо-С
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 22 августа 2019, 12:10
В России представили глубокую модернизацию РСЗО "Смерч" - "Торнадо-С", который тут же окрестили уникальным и не имеющим аналогов в мире.

На этой неделе в российских СМИ будет приступ ура-патриотического экстаза и повсеместная эйфория. Ведь было объявлено о выходе на рынок очередной "игрушки для адептов величия", модернизированного советского комплекса "Смерч" - Торнадо-С. При этом его уже называют уникальным и не имеющим аналогов в мире.
В частности, индустриальный директор корпорации "Ростех" (находящейся под санкциями) Сергей Абрамов заявил, что "Торнадо-С" - это уникальный артиллерийский комплекс. А некий военный эксперт Юрий Кнутов уже расплылся в своих комментариях пропагандистскому RT о том, что на международном рынке у "Торнадо-С" хоть и будет конкуренция, но российский РСЗО значительно превосходит соперников.
Что же, петь дифирамбы своему вооружению это право любой пропагандистской машины, но не настолько же приторно! Приторно, хотя бы потому, что на постсоветском пространстве "Торнадо-С", пожалуй, наименее удачная модернизация славно известного "Смерч". И говоря об этом, я в уме сравниваю его с украинской "Ольхой" и беларусо-китайским "Полонезом".
Так, если сравнить уникальный и не имеющий аналогов в мире, превосходящий конкурентов "Торнадо-С" с ракетой "Ольха" то российский комплекс обладает дальностью поражения целей до 120 км, в то время как украинский комплекс обладает дальностью поражения 130 км с дальнейшей перспективой увеличения до 200 км (модификация "Ольха-Р").
Примечательно и то, что увеличения дальности поражения целей у "Торнадо-С" была достигнута за счет как уменьшения боевой части до 150 кг, так и увеличения массогабаритных показателей, а именно длина ракеты 7,6 м, а вес 820 кг. В то же самое время боевая часть украинской "Ольхи" 170-250 кг, а длина и вес составляют 7 м и 800 кг соответственно.
Что примечательно "Торнадо-С" так же уступает по ряду параметров и Беларускому РСЗО "Полонез" дальностью поражения целей у ракет А-200 которого от 50 до 200 км в зависимости от типа боевой части: 150 - 100 кг.
Так же восхваляемая точность "Торнадо-С" вызывает сомнения, ведь у него автокоррекция инерциальная и при помощи ГЛОНАСС, в то время как украинская ракета использует помимо инерциального принципа ещё и GPS навигацию. В комплексе с газоструйным и газодинамическим управлением полета, это позволяет "Ольхе" иметь предельное отклонение поражения цели не более 5-7 м. В свою очередь, по имеющейся информации, у российского "Торнадо-С" отклонение сохранилось на уровне разброса до 50 м, хотя с этим показателем справился даже Беларуский "Полонез", у которого отклонение до 30 м.
А потому, да, эйфория в стане наших гибридных соседей в ближайшее время будет знатная. Как я и сказал, новая-старая игрушка представлена массам. Самое время поэйфорить, отвлекая внимание от ряда катастроф с другими игрушками, такими как уникальная АПЛ АС-12 "Лошарик" и ракета "Буревестник". Но на деле, эйфория эта не стоит и выеденного яйца, ведь "Торнадо-С", по сути, это бледное подобье украинской "Ольхи".
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Лодка не просто устарела, это позор Украины. Единственный и подводный. Но и он стоит денег. Что сложно национализировать что-то российское на эту же сумму? Подскажите Зеленскому, кто там в Киеве...
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