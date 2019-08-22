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 Политика Украины
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Все про:ВР (23302) Климпуш-Цинцадзе (341) Европейская Солидарность (93)

 "Евросолидарность" будет подавать свою кандидатуру на должность вице-спикера ВР, - Климпуш-Цинцадзе (исправлено)

Партия "Европейская Солидарность" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, но еще не определилась с кандидатурой, которую будет подавать.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также добавила, что партия претендует на руководство несколькими комитетами.

"Мы считаем, что 11 представителей могут по пропорциональному распределению претендовать на должности председателей или заместителей комитетов", - отметила она.

Цинцадзе не ответила на вопрос относительно того, что в комитет по евроинтеграции подается лидер политсилы Петр Порошенко.

В то же время она заявила, что фракция "Слуга народа" не спрашивала у них о кандидатурах на должности министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предложила "ОП - За життя" назвать кандидатуру на пост вице-спикера ВР. Мы готовы, - Шуфрич

Источник: https://censor.net.ua/n3144198
 
 
 Топ комментарии
 
Этот трэш уже ни на что не может претендовать! На помойку истории.
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весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем ...

большевики шариковы
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Для того, щоб претендувати на керівництво декількома комітетами, треба було набирати на виборах значно більше 25-ти мандатів, котрі взяв ПЄС.. Хоч, з керівництвом комітету по меншинам - петя б справився..
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Этот трэш уже ни на что не может претендовать! На помойку истории.
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весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем ...

большевики шариковы
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Страну ваши порошенки с гонтаревыми и остальной пи...ой почти разрушили, экономику, промышленность и финансовую систему так точно. Ну ничего, народ им свое слово сказал, они уже в истории.
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Так разрушили страну, что экономика растет 14-й квартал подряд. Зарплаты и пенсии выросли, доллар стабилен. Армия возрождена, разработаны новые виды вооружений. Страна защищена от агрессии лапотных какашников. Международная коалиция ввела санкции против лаптежников. А ваш Зеленая Сопля начал активно все разрушать. Вот скоро и посмотрим, кто есть разрушитель всего наработанного.
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Какой народ? олигархи через СМИ оболванили это тупое стадо
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а что вы хотели почет и уважение?Кто вам не давал их заслужить у народа?Встречают по одежке ,а провожают по УМУ....,что заслужили то и маете
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умные выбирают будущее,
а тупые мстят за прошлое
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а хи хи не хо хо ? мы вам будем мстить не за прошлое ,а за украденное у нас будущее которое могло наступить раньше "Євросолідарність" не претендує на посаду віцеспікера ВР і не подаватиме свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8332
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так оно у тебя наступило 4 месяца назад )))

озолотился ?

на тарифах наэкономил ?
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хорош дурака то клеить ,вся исполнительная власть соево-нафталиновая еще ,вот вытряхнем вас из кресел скоро , тогда месяца через 4 поговорим ху из ху
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назови громкие дела Баканова за 3 месяца или засунь сам себе
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Петрика подельника взяли на кавуне , Волк удрал, за окружной взялись .....это все одного поля ягодки
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А жулька что сказала, хо не хо? Все партии определились, а она молчит.
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Взагалі-то з опозиційних сил в юльки нардепів більше - тому саме її силі належить третє крісло в президії. Аналогічно було в парламенті попереднього скликання: найчисельнішою з опозиційних була самодроч, і саме тому Сироїд стала віце-спікером.
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правильне рішення, невже зрозуміли самі, що від іх фізіономій, собаки починають какати, як кози--соєвим горохом.
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Для того, щоб претендувати на керівництво декількома комітетами, треба було набирати на виборах значно більше 25-ти мандатів, котрі взяв ПЄС.. Хоч, з керівництвом комітету по меншинам - петя б справився..
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Партия "Европейская Солидарность" не претендует на должность вице-спикера Верховной Рады...

Типа, мародёрских даунов, кто спрашивал "Євросолідарність" не претендує на посаду віцеспікера ВР і не подаватиме свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5563
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Странно никто кроме Зажиття не хочет подавать свою кандидатуру
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Что вы нашли в этом странного ? Новороссы объединяются с малороссами.
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Так примите душ.
Вразве у Вас горячую воду отключили?
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Климпуш -
читай "Старый Завет"
Черным по белому там написано -
всем мужеложцам - с м е р т ь .А также про Садом и Гоморру .
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Люцифер
*****можете строчить жалобу АДмину .

У Вас это хорошо получается .... 260 страниц исписали .
На честные посты простых ф о р у м ч а н !
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Хех, а кто вам єто собственно предложит то? Вопрос риторический.
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Не спешите какой кидаться---знатоки. Во фракции Пороха патриоты страны, и есть яркие личности. Поступают очень логично. Обратите внимание---косатая тётя вообще с экранов радара пропала, там тоже чуйка великолепная. Эта власть или перевернёт всё, или сама перевернётся! Мы хотели такого примерно---получили. теперь ждите---ждуны. У пролетариата всегда был вариант----потерявши всё, сбросьте цепи! Но мы не бросаем---ходим с ними и громыхаем. Со стороны это выглядит как пердёж. Но к вони привыкшим----невдомёк.
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Тетя иди работай в КМУ, тебе же зарплату еще платят. И как украинцы жили раньше без вице-премьеров в КМУ, достаточно было и министров ..
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А КОМУ ИНТЕРЕСЕН ВЫСЕР СОЕВОЙ ЦИЦКАДЗЕ- ЦИНАНДАЛИ?
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На фото какая-то цыганка-гадалка. И она вещает мол нихачу-нибуду...Мда..
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В Одесі сьогодні обирали керівництво облради, перемогла людина Порошенко, а в зами собі обрав людину Медведчука - ШИКАРНО.
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Короче. Все упорно предлагают эту должность медведчуку.
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Единственный комитет, который может достойно и со знанием дела возглавить ПЕС, а в особенности шоколадный петруша, это комитет по делам сексуальных меньшинств. Именно ********* и лесбиянки, которых так холят и лелеят в либеральных европах, особенно близки по духу соецефальной публике
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С уки...готовят место для мертвечука...
Слов нет...
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