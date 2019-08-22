 "Евросолидарность" будет подавать свою кандидатуру на должность вице-спикера ВР, - Климпуш-Цинцадзе (исправлено)

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она также добавила, что партия претендует на руководство несколькими комитетами.
"Мы считаем, что 11 представителей могут по пропорциональному распределению претендовать на должности председателей или заместителей комитетов", - отметила она.
Цинцадзе не ответила на вопрос относительно того, что в комитет по евроинтеграции подается лидер политсилы Петр Порошенко.
В то же время она заявила, что фракция "Слуга народа" не спрашивала у них о кандидатурах на должности министров.
до основанья, а затем ...
большевики шариковы
а тупые мстят за прошлое
озолотился ?
на тарифах наэкономил ?
Типа, мародёрских даунов, кто спрашивал
Вразве у Вас горячую воду отключили?
читай "Старый Завет"
Черным по белому там написано -
всем мужеложцам - с м е р т ь .А также про Садом и Гоморру .
*****можете строчить жалобу АДмину .
У Вас это хорошо получается .... 260 страниц исписали .
На честные посты простых ф о р у м ч а н !
Слов нет...