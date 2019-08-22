 "Евросолидарность" будет подавать свою кандидатуру на должность вице-спикера ВР, - Климпуш-Цинцадзе (исправлено)

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также добавила, что партия претендует на руководство несколькими комитетами.

"Мы считаем, что 11 представителей могут по пропорциональному распределению претендовать на должности председателей или заместителей комитетов", - отметила она.

Цинцадзе не ответила на вопрос относительно того, что в комитет по евроинтеграции подается лидер политсилы Петр Порошенко.

В то же время она заявила, что фракция "Слуга народа" не спрашивала у них о кандидатурах на должности министров.

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