 Власова уволили с должности начальника Одесской таможни. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в указе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
И.о. главы ГФС Денис Гутенко своим указом уволил Александра Власова с поста начальника Одесской таможни. В указе отмечается, что Власова уволили по согласию сторон на основании заявления Власова.
Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.
6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.
Я б звернув увагу на цьогорічних випускників академії СБУ..попередньо відсіяв мамкиних і таткиних синків і доць... А іншим дав роботу (і обов'язково зарплату, бо на 7 тисяч гривень в СБУ... Стидно)
Такие результаты дали увольнение начальника закарпатской таможни и назначение нового председателя Закарпатской ОГА начале июля.
Это ещё раз подтверждает, что все ставленники Порошенко на всех государственных постах, занимаются только одним - воровством и коррупцией.
Как только их увольняют, так сразу в госбюджет идёт больше доходов...
Кстати, порохоботы, как там мародёр Грымчак? Уже забыли про него?
Жесткое наказание за годы тотального воровства - увольнение