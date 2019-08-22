 Власова уволили с должности начальника Одесской таможни. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в указе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

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И.о. главы ГФС Денис Гутенко своим указом уволил Александра Власова с поста начальника Одесской таможни. В указе отмечается, что Власова уволили по согласию сторон на основании заявления Власова.

Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.