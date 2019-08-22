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 Политика Украины
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Все про:таможня (1468) увольнение (1657) ГФС (3392) Александр Власов (6)

 Власова уволили с должности начальника Одесской таможни. ДОКУМЕНТ

Александра Власова уволили с должности главы Одесской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Об этом говорится в указе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

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И.о. главы ГФС Денис Гутенко своим указом уволил Александра Власова с поста начальника Одесской таможни. В указе отмечается, что Власова уволили по согласию сторон на основании заявления Власова.

Власова уволили с должности начальника Одесской таможни 01

Власова уволили с должности начальника Одесской таможни 02

Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3144197
 
 
 Топ комментарии
 
лапти рошеновские так недовольно похрюкивают) очередной подельник рошена от корыта оттянут за уши)
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В июле Закарпатской таможней Государственной фискальной службы в государственный бюджет перечислено 740 миллионов гривен таможенных платежей, что на 77% больше, чем в июне.

Такие результаты дали увольнение начальника закарпатской таможни и назначение нового председателя Закарпатской ОГА начале июля.

Это ещё раз подтверждает, что все ставленники Порошенко на всех государственных постах, занимаются только одним - воровством и коррупцией.
Как только их увольняют, так сразу в госбюджет идёт больше доходов...
Кстати, порохоботы, как там мародёр Грымчак? Уже забыли про него?
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Не бережет Зеля спецов... Власова уволили с должности начальника Одесской таможни - Цензор.НЕТ 5274
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Пойдет за угодою сторин сразу на биржу и будет получать свою зарплату еще год😉
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Пойдет на повышение, эпоха бедности ж, ну сами знаете, Зе! так сказал!!!!
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А ви з Баканова сміялись... Нехай він тільки набере колектив... І міністри судді і депутати швиденько і без нового закону позвільняються...
Я б звернув увагу на цьогорічних випускників академії СБУ..попередньо відсіяв мамкиних і таткиних синків і доць... А іншим дав роботу (і обов'язково зарплату, бо на 7 тисяч гривень в СБУ... Стидно)
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Будуть... Всюди є... Їх здалека видно...у них очі горять...
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таки есть, очень немного) и их начальниками нужно сразу нижнего звена)
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лапти рошеновские так недовольно похрюкивают) очередной подельник рошена от корыта оттянут за уши)
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В июле Закарпатской таможней Государственной фискальной службы в государственный бюджет перечислено 740 миллионов гривен таможенных платежей, что на 77% больше, чем в июне.

Такие результаты дали увольнение начальника закарпатской таможни и назначение нового председателя Закарпатской ОГА начале июля.

Это ещё раз подтверждает, что все ставленники Порошенко на всех государственных постах, занимаются только одним - воровством и коррупцией.
Как только их увольняют, так сразу в госбюджет идёт больше доходов...
Кстати, порохоботы, как там мародёр Грымчак? Уже забыли про него?
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Одобряю его желание уволиться. Ещё бы у ПЕСа возникло желание сложить мандаты, чтобы Раду не баламутили и не сеяли ростки коррупции в ней.
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А может его нужно судить за коррупцию? Не?
Жесткое наказание за годы тотального воровства - увольнение
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НАДЕЮСЬ, СПЕРВА УВОЛЬНЕНИЕ, ПОТОМ РАССЛЕДОВАНИЕ И СУД.
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Якщо навіть в Зеленського нічого не вийде, то я все одно не пожалкую про свій вибір, тому, що вибір був не великий. Краще помилитись в Зе, чим свідомо проголосувати за мародера та русню.
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