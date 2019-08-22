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 Политика Украины
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Все про:ВР (23302) комитет (399) Стефанчук Руслан (57)

 "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук

Политическая партия "Слуга народа" хочет возглавить 21 комитет из 23 в будущей Верховной Раде.

Об этом заявил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

"То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, 21 комитет мы хотели бы перенять председательство и взять двух первых заместителей", - отметил Стефанчук.

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По словам представителя президента в парламенте, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.

Другим партиям "Слуга народа" хочет отдать руководство комитетом по свободе слова, а также комитетом по правам человека связанный с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3144189
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы зря радуетесь , совсем скоро будет майдан и вы все убежите к себе на родину - на рассею "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3981
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Буде ще один вилизувач тарілок.
"Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9975
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отлично...., а лучше все комитеты..
Быстрее сядете, раньше выйдите.... или вынесут....
Как получится....
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Давно стефанчуа не було чутно. Він мабуть на ліпосакцію їздив? Нічого, їдальня у Верховній Раді буде працювати справно
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якщо страва смачна, то це найбільша подяка для шеф-кухаря, коли отак вилизують тарілки "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9002
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Та забирайте хоч всі, це буде ще краще.
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Зебилы зря радуетесь , совсем скоро будет майдан и вы все убежите к себе на родину - на рассею "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3981
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прямо вот всей страной ??? останутся только восьмисантиметровые+вата+те кому все похер навыбрынехожу ??? так это куйлостан на территории Украины случиться...
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А два для ..*жоппоблока * !? ..
Кааліція мать ..!
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правильне рішення, а краще забрати все і вся. хоч одні за всю історію української так званої незалежності ризикнули взяти на себе відповідальність, я думаю, вони розуміють ціну питання.
до цього різні песики весь час розводили руками-- ну, ви ж бачите, я хороший, а то вони ( зрада, кабмін) вони дуркують, і що я можу зробити проти них?
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Вот нафига им столько комитетов? Вони-то сколько будет, и от Пети, и от Мертвечука!
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с такой харей можно было и больше чем 21. сухпай добавят.
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отлично...., а лучше все комитеты..
Быстрее сядете, раньше выйдите.... или вынесут....
Как получится....
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олігархи вже поділились доходами, повернув полоненних детей родителям, встановив мир на донбасі...залишилось відмінити депутатську недоторканість і застосувати імпічмент
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Вот это правильно. А не слезливые сопли типа "нихто не хочет с нами дружить". Полная ответственность за всё.
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Наглость зеленых чебурашек впечатляет! По итогам голосования у них должно быть 60% должностей а это не 21 из 23! Хотя после бюджета лохи увидят итоги своего выбора! Никто грабежа на тарифах, зарплатах и пенсиях не прекратит! Еще и землей попробуют поторговать!
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Львович, расслабся и получи удовольствие
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віддати два комітети ригопесикам... чи не забагато?
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Правильно !
Мародеров ПЕСа надо умножать на "О". Их лексикон .
Оставшихся на территории Украины пустить под Суд Военного Трибунала .
Убежавших -
применяя опыт МоссаДа ( кричите на всех углах) переправить в Украину ДиП почтой в мешках

и

под полиграф .
Пока не признаются - где Активы -украденные у наших Героев -фронтовиков . за 5 лет
правления "пети" и кагала .э
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Иди в палату быстрее, тебя там гитлер заждался.
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