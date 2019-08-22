 "Слуга народа" хочет возглавить в Раде 21 комитет из 23, - Стефанчук

Об этом заявил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".
"То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, 21 комитет мы хотели бы перенять председательство и взять двух первых заместителей", - отметил Стефанчук.
По словам представителя президента в парламенте, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.
Другим партиям "Слуга народа" хочет отдать руководство комитетом по свободе слова, а также комитетом по правам человека связанный с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами.
Кааліція мать ..!
до цього різні песики весь час розводили руками-- ну, ви ж бачите, я хороший, а то вони ( зрада, кабмін) вони дуркують, і що я можу зробити проти них?
Быстрее сядете, раньше выйдите.... или вынесут....
Как получится....
Мародеров ПЕСа надо умножать на "О". Их лексикон .
Оставшихся на территории Украины пустить под Суд Военного Трибунала .
Убежавших -
применяя опыт МоссаДа ( кричите на всех углах) переправить в Украину ДиП почтой в мешках
и
под полиграф .
Пока не признаются - где Активы -украденные у наших Героев -фронтовиков . за 5 лет
правления "пети" и кагала .э