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Все про:Ксенофобия (119) Польша (4864) украинцы (3010) заробитчане (361)

 Мэр польской Гдыни выступил против объявления об украинцах в местном ресторане

Городской глава Гдыни Войцех Щурек и его заместитель Славомир Рыбицкий в знак поддержки украинских заробитчан посетили другой ресторан, которым управляет наш соотечественник.

Об этом сообщает польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ.

"Это позорные слова. Они не имеют права находиться в нашем общественном пространстве такого открытого и современного города, как Гдыня", - прокомментировал Щурек скандал с объявлением.

"Мы очень рады, что в Гдыню приезжает множество молодых украинцев. Они много работают", - добавил городской глава.

Его заместитель Рыбицкий подчеркнул, что любые проявления ненависти, расизма и ксенофобии должны преследоваться по закону. "Мы знаем из истории, как заканчивается терпимость к такому поведению и отношению", - сказал он.

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К бойкоту ресторана, разместившего ксенофобское объявление о найме персонала, пообещали присоединиться многие горожане, сообщает Onet.

Напомним, накануне ресторан в Гдыне разместил объявление о поиске поваров. "Ноль украинцев или других подобных", - было сказано в объявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3144188
 
 
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Звичайно, якщо не ми, то в Пільші не буде кому працювати. Економіка занепаде і рівень життя рядогово поляка піде по-нанівець
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ЦЕ ДІЙСНО ТАК! Навіть самі поляки кажуть, що українці підняли їх економіку!
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"которым управляет наш соотечественник.Источник: https://censor.net.ua/n3144188" - это получается, что тем рестораном управляет хохол-малоросс? Тогда понятно почему так.
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на знак підтримки українських заробітчан відвідали ресторан, яким керує наш співвітчизник.
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в сім'ї не без виродка, у нас же теж є шоколадодупі.
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У меня кум (отвоевал по первой волне мобилизации). С 2016 г. работает по строительству (Лодзь, Люблин, Хелм). Под Хелмом его родственники. Сейчас и как каменщик фигачит и как прораб. Проблем нет.
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"В своїй хаті своя правда"..
тому можу поляків зрозуміти..
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Мер Гдині - офіційна посадова особа. Він вислрвив "середньостатистичну толерантну позицію". А ксенофобія серед поляків по відношенню до українців все-таки досі є. Як би її не старались зализати-заговорити посадові особи.
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