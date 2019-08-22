 Мэр польской Гдыни выступил против объявления об украинцах в местном ресторане

Об этом сообщает польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ.

"Это позорные слова. Они не имеют права находиться в нашем общественном пространстве такого открытого и современного города, как Гдыня", - прокомментировал Щурек скандал с объявлением.

"Мы очень рады, что в Гдыню приезжает множество молодых украинцев. Они много работают", - добавил городской глава.

Его заместитель Рыбицкий подчеркнул, что любые проявления ненависти, расизма и ксенофобии должны преследоваться по закону. "Мы знаем из истории, как заканчивается терпимость к такому поведению и отношению", - сказал он.

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К бойкоту ресторана, разместившего ксенофобское объявление о найме персонала, пообещали присоединиться многие горожане, сообщает Onet.

Напомним, накануне ресторан в Гдыне разместил объявление о поиске поваров. "Ноль украинцев или других подобных", - было сказано в объявлении.