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 Политика Украины
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Все про:ВР (23302) Кабмин (11096) Супрун Ульяна (564) Разумков Дмитрий (152)

 Разумков не исключает, что Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства 29 августа

Избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что уже на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа нардепы рассмотрят вопрос формирования правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.

"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков.

По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.

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"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.

Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.

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Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3144185
 
 
 Топ комментарии
 
И название его будет временное правительство
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Рада рассмотрит вопрос )))))))) быдло нажмет зеленую кнопку, как учили в санатории. скорей всего этим придуркам на пультах две другие-красную и желтую уберут, что бы не путались.
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И название его будет временное правительство
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українці святкують 122-й день падіння Рашенії
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кожного дня празнік - наш квартал зажігайєт агні!
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Рада рассмотрит вопрос )))))))) быдло нажмет зеленую кнопку, как учили в санатории. скорей всего этим придуркам на пультах две другие-красную и желтую уберут, что бы не путались.
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тебе не кажется, что ты тут уже на пару лет строгача наговорил?
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а ты полупокер знаешь что такое страгач? ты петушок фильмов пересмотрелся. почитай в любимом интернете в чем отличие общий, усиленный, строгий и крытка. обсосня голимая! человеку в любой обстановке нормально. тебе нужно волноваться, продырявят в первую минуту.
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У них же немає професіоналів, лише новиє ліца з трускавецькими дипломами.
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І візьмуть у цей уряд ригів та різних ворогів України
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во всяком случае у него йайца есть Разумков не відкидає, що Рада розгляне питання формування нового уряду 29 серпня - Цензор.НЕТ 8727

Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence 22 ч.22 часа назад

Торт "Зеленский" - рецепт, как у торта "Наполеон", только без яиц.
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у кого? у Абу айца есть? не смеши людей
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помнишь ролик,где он зелебеню тролил попыткой задать пару вопросов? Разумков не відкидає, що Рада розгляне питання формування нового уряду 29 серпня - Цензор.НЕТ 8311отож...
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Це - для "розминки мізків":

Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!

Думала я, думала, как начать этот пост, но что-то кроме Юрочкиного любимого «гляди, собачка, какая фигня» ничего в голову не лезет.
Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.
Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.
Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.
Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
Олена Монова
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Ситуация в ДТЭК была до банкротства серьезной. По информации ZN.UA, еще в 2014-м Порошенко, Коломойский, Григоришин и Суркисы пришли к единому мнению - ДТЭК «идет на разборку». План был утвержден, но уже в 2015-м Петр Алексеевич начал увиливать и колебаться, партнеры заволновались. По Киеву пошли стройные ряды шахтеров с лозунгами «Украине - украинский уголь», а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила, что срочно и бегом надо перейти к свободному ценообразованию на монопольном рынке электроэнергии. Так зародился «Роттердам+», по версии следствия НАБУ, - первая половина сделки между Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым. Вторая половина сделки, по той же версии, - это покупка компанией ICU в интересах Порошенко и с большим дисконтом облигаций компании ДТЭК, которые после введения «Роттердама» подорожали на 60% и были успешно проданы, легализовав взятку.«Роттердам-крест» Порошенко - «Зеркало недели» - Экономика от Пророка Разумков не відкидає, що Рада розгляне питання формування нового уряду 29 серпня - Цензор.НЕТ 6575
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єтот пук давно гуляет тирнетом а смеяться над ним перестали примерно две недели взад, єко тебя накрыло
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Кошового Євгена в прем'єр міністри України!!!
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У главного ЗЕбилла был хороший лозунг - даю тебе лупоглазый ихтиандр 24 часа!
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