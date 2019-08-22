 Разумков не исключает, что Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства 29 августа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.
"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков.
По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.
"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.
Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.
Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".
Sir Lawrence @sir_T_Lawrence 22 ч.22 часа назад
Торт "Зеленский" - рецепт, как у торта "Наполеон", только без яиц.
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!
Думала я, думала, как начать этот пост, но что-то кроме Юрочкиного любимого «гляди, собачка, какая фигня» ничего в голову не лезет.
Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.
Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.
Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.
Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
Олена Монова