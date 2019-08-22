 Разумков не исключает, что Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства 29 августа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.

"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков.

По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.

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"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.

Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.

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Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".