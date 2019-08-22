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 Общество
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Все про:торговля людьми (187) заробитчане (361)

 Украинские заробитчане нередко становятся жертвами торговцев людьми, попадают в тюрьмы, - юрист Хельсинкского союза по правам человека Чекарев

Заметных улучшений в ситуации с защитой прав украинских трудовых мигрантов не произошло.

В странах Европейского союза нередки случаи нарушения прав трудовых мигрантов, при этом в других странах ситуация еще хуже. И от этого также страдают украинские заробитчане. Такое мнение 112.ua озвучил юрист центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека адвокат Евгений Чекарев в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

"Заметных улучшений в ситуации с защитой прав украинских трудовых мигрантов за рубежом за последний год не произошло. Особенно остро это ощущается в странах Африки, Ближнего Востока, где по-прежнему велика вероятность стать жертвой торговли людьми, что особенно актуально в отношении женщин", - сказал Евгений Чекарев.

В то же время в России у мигрантов с Украины есть шансы стать жертвой преступников или карательной машины правоохранительных органов. Евгений Чекарев рассказал о масштабной схеме, из-за которой тысячи украинцев, соблазненные обещаниями хороших заработков и решения жилищных проблем, на много лет оказались за решетками российских тюрем.

Людям предлагали трудоустроиться на должность курьера. На самом деле их нанимали для распространения наркотиков (курительных смесей). В РФ предусмотрено наказание за такую деятельность от 4 до 20 лет лишения свободы. Попавшиеся на схему украинцы получили реальные сроки от 3,5 лет до 20. Многие до сих пор сидят. Российские судьи не принимают во внимание их аргументы о том, что их завербовали и они практически стали жертвами торговли людьми.

Хельсинкский союз по правам человека занимается переводом людей в места лишения свободы в Украине, уже переведено около 30 человек. В то же время, на отмену приговора они рассчитывать не могут. Скорее всего украинские власти небезосновательно опасаются, что если украинские суды начнут отменять им приговоры, российские власти откажутся передавать других заключенных, отбывающих срок в РФ по аналогичным приговорам.

Всего от схемы пострадали порядка 2 тысяч человек. "В последнее время на эту схему стали попадать люди, проживающие на неподконтрольных территориях в Восточной Украине. Туда, судя по всему, перебрались вербовщики, действовавшие до этого на подконтрольной территории", - рассказал Чекарев. На подконтрольной территории против вербовщиков было возбуждено уголовное дело.

Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144183
 
 
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якщо тобі пропонують нелегальну роботу--є смисл замислитись, а які ризики. ?
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Да да...Нехай бояться їхати на заробітки... Ми статтю напишем, ще й по телевізорі скажем як в Європі небезпечно...
А дятли будуть тратити мільйони на залякування в пресі...
І так і не зрозуміють, що правила гри змінилися, ринок праці єс відкритий...
А люди все емігрують...
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О да, пугайте ежа голой жо... А тут типа не рабы, тут все жируют? Тут хуже рабства, рабы хоть за коммуналку и еду не парятся, а тут работают чтобы отдать всё заработанное оллигархам, а пожрать то уже как кому повезёт, некоторым и на хлеб не хватает.
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Ну, не зовсім так, поки ти молодий, у тебе є здоров'я, сили та клепка в голові, то ти не пропадеш. А такі незахищені верстви населення як пєнси, рукожопи та інші каліки, от їм дійсно не солодко... хоча держава їм дає субсидію, на яку, доречі підсіли й інші халявщікі, типу зебілів-автобляхерів та не платників аліментів. Знаю людей, які спеціально розвривають шлюби, щоб отримати допомогу від держави. Хворі...
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Таке трапляється, якщо ти їдеш працювати на росісю. Малорос, не їдь працювати на росісю і ти не попадеш в рабство!!!
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