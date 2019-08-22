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 Политика Украины
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 "Слуга народа" предложила "ОП - За життя" назвать кандидатуру на пост вице-спикера ВР. Мы готовы, - Шуфрич

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" получила предложение от "Слуги народа" назвать кандидатуру на должность вице-спикера парламента и готова это сделать

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил избранный народный депутат Нестор Шуфрич.

"Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Шуфрич журналистам в четверг в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры. ВИДЕО

Напомним, ранее фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Источник: https://censor.net.ua/n3144182
 
 
 Топ комментарии
 
Ну нарешті! Нарешті у мокшан буде свій віце-спікер у Верховній раді! Вони чекали цього довгих 5 років! Давайте привітаємо їх та зебілів, що зробили це разом!
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если вам это портит вкус шоколада, валите на меня, мне нравятся те кто блюет от рошена
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Не їм шоколад. По суті вам потрібен русскій мір, ось тому ви обираєте сепарів.
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ну, це ваше шоколадодупе мнєніє, на яке мені попросту насрать.
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Слуги всім партіям пропонували запропонувати кандідатури. Те, що інші партії відмовились - їхня власна справа. Вмовляти ніхто не буде.
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Патамушта не хочуть вляпатись в лайно.
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Спикер бывший рыг. Вице-спикер нынешний рыг. Мудрый нарид полностью это заслужил.
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Ну нарешті! Нарешті у мокшан буде свій віце-спікер у Верховній раді! Вони чекали цього довгих 5 років! Давайте привітаємо їх та зебілів, що зробили це разом!
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"Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады, - Юрчишин
Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". Источник: https://censor.net.ua/n3143814
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Только слуги, голос и жопоблок у Раде, других партий нету?
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Ме-две-чук!Ме-две-чук!Ме-две-чук!Ме-две-чук!
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ЗЕбилы не понимают разницы между "принявшими участие в голосовании избирателями" и "жителями Украины". ЗЕ это круче чем ДЕ?
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Для меня 73% это жители , но неграждане Украины.просто малоросы, как и те кто голосовал за життя.
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Свято Славы место пусто не бывает.
Спасибо, "Шепот". "Слуга народа" предложила "ОП - За життя" назвать кандидатуру на пост вице-спикера ВР. Мы готовы, - Шуфрич - Цензор.НЕТ 496
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Най кріпне конституційна більшість Слух богоізбраного Наріда та оппозиційної до України платформи для спаплюження конституції країни!

Ура товарісчі!
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Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так
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"Опозиційна платформа - За життя" і "Слуги народу" можуть створити коаліцію, бо вони практично мають однакові переконання.
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Твоя брехня. Є результат, де пропонують місця ригам і сепарам.
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Рабинович і перекладач. Название для новой басни готово.
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Якщо зебіли віддадуть пости в ВР (заступник голови, голови комітетів. заступники голів комітетів, тощо) не українській опозиції, а антиукраїнській пропарашенській 5-тій колоні - вони вчергове вкажуть на себе, як союзничків чи васалів *****.
В Верховній раді попереднього скликання жопоблоки та риги не отримали жодних постів. Бо це - колаборанти а не опозиція.
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****
Кто с телеэкрана входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
БУ - РА - ТИ - НО
Муд вед чук
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К другим партиям, прошедшим в парламент, "слуги" не обращались с предложением выдвинуть кандидатуру на пост вице-спикера?
Только к медведчукам-шуфричам?
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Я б хотел бы вы видеть рускоязычного еврейчика Рубановича
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а есть идиоты которые думали что будет как то по другому? перепуганный еврейский мальчик от страха сольет все, что было потом и кровью...
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Кум путенга😂 Валить нать...проклятая земля. Невозможно жить с постоянньім чувством омерзения и стьіда.
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Чому нічого не пропонують ПЕСу? "Слуга народу" запропонувала "ОП - За життя" назвати кандидатуру на пост віцеспікера ВР. Ми готові, - Шуфрич - Цензор.НЕТ 2486
Це якась ганьба!
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Ай охота Королевскую! Пусть расскажет сколько составов с мужем отправили с ОРДЛО с цветным металлом в РФ. Тысячи тонн. И прошёл номер. И знают все. И у нас тут. И в Раде. И годами составы шли. Великолепнейшее лицемерие! Библейские фарисеи распнувшие Христа, та не попадают! А быдло слушает, ушлами хлопает, в ладоши тоже! Браво лох-торат!
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Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо после плохого выступления на ЧМ по танго
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Что стоило ожидать ... Вся антиукраинская зараза объединяется в одну прокремлевскую силу в новой ЗРаде ....Что "Життя сепаратистов" что " Слуги сепаратистов" одна и та же продажная свора украинофобов и капитулянтов ...а значит они лютые враги суверенитета Украины и враги Украинского народа. Дальше от такой антиукраинской ЗРады можно ожидать полное уничтожение Украинской Конституции территориальной целостности и суверенитета Украинской державы..Если этого позволит украинский народ вышедший на " многочисленный проукраинский протестный "Майдан"
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Ну що ж! - українці знову віддали управління країною представнику нацменшини, який вважає Україну курвою, яку трахають сзаду і спереду. Ви це зробили цілком свідомо - по приколу. Ви такі ж самі як і Зе - прокацаплені манкурти які втратили національну гідність. Світ на це подивився і вирішив що ми не варті поваги і підтримки. Тепер нас будуть "здавати" під ***** і перший хто почав це робити є демократично обраний очільник держави. Тепер нас чекає "совєтізація". Тепер ваше життя вважитиметься успішним лише в тому випадку якщо вам вдасться залишитись на старості одиноким відправивши дітей жити і працювати в нормальній цивілізованій країні. Шалом, придурки...
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Ну вообще всем партиям направили запрос, только вот говорят шо псы и подельники кандидатур не дают, хотят мертвечука....
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