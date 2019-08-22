 "Слуга народа" предложила "ОП - За життя" назвать кандидатуру на пост вице-спикера ВР. Мы готовы, - Шуфрич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил избранный народный депутат Нестор Шуфрич.
"Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Шуфрич журналистам в четверг в Киеве.
Напомним, ранее фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.
Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". Источник: https://censor.net.ua/n3143814
Спасибо, "Шепот".
Ура товарісчі!
В Верховній раді попереднього скликання жопоблоки та риги не отримали жодних постів. Бо це - колаборанти а не опозиція.
Кто с телеэкрана входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
БУ - РА - ТИ - НО
Муд вед чук
Только к медведчукам-шуфричам?
Це якась ганьба!
😣😥