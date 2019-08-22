 "Слуга народа" предложила "ОП - За життя" назвать кандидатуру на пост вице-спикера ВР. Мы готовы, - Шуфрич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил избранный народный депутат Нестор Шуфрич.

"Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Шуфрич журналистам в четверг в Киеве.

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Напомним, ранее фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.