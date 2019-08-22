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 Основатель предприятия "Днипроолия" обвиняет турецких бизнесменов в рейдерском захвате предприятия

Основатель предприятия "Днипроолия" Руслан Евстафьев обвинил турецких бизнесменов братьев Тюрккан в рейдерском захвате предприятия и выведении из Украины через "ДНР" более 3 миллиардов гривен.

 Об этом Евстафьев заявил в интервью изданию "Обозреватель".

По словам Евстафьева, данная деятельность попала в поле зрения силовиков: и ГПУ и Нацполиции: "Я постоянно, публично показываю документы подтверждающие выведения из Украины через мой завод более 3 миллиардов гривен в Турцию! Сегодня эти систематические преступления расследует следователь Национальной полиции Украины – Давыдюк. По моим данным, на сегодняшний день, генеральный директор "Днипроолии", поставленный турками "фунт" скрывается в Стамбуле и возвращаться в Украину не собирается, а двое его первых заместителей, после серии обысков, спешно покинули Украину и также находятся в Турции".

Однако все уголовные дела закрыты. "Братья Тюрккан заплатили 1,5 миллионов долларов за закрытие уголовного дела..."Украл миллиард – заплатил миллион. Очень выгодно. Можно работать"... Когда я начал подымать эту тему о коррупции, о неуплате миллиардных налогов, обращаться в суды – на меня началось давление со стороны народного депутата Украины – Мустафы Джемилёва, который вместе с турецкими представителями начал всячески влиять на суды и правоохранителей. Я считаю, что это государственная измена как минимум", - сетует Евстафьев.

"Днипроолия" - производитель и экспортер масла и шрота. Включая маслоэкстракционный завод, собственные элеваторы и складские помещения. Всю продукцию компания отправляет на зарубежные рынки (около 6,3% общего экспорта Украины). Компания является экспортером в следующие страны: Китай, Франция, Индия, Иран, Италия, Марокко, Испания и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3144181
 
 
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Так я і повірив, що якісь турки змогли би організувати рейдерське захоплення підприємтва без мовчазної згоди Зе! Основатель предприятия "Днипроолия" обвиняет турецких бизнесменов в рейдерском захвате предприятия - Цензор.НЕТ 6048
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