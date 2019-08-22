 ГБР вызывает Порошенко на допрос 3 сентября

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.



"Допрос запланирован на 3 сентября", - сказали в ведомстве.



Время допроса не уточняется.

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Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

12 августа Порошенко также прибыл на допрос в ГБР.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.