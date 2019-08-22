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 Политика Украины
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Все про:допрос (1208) Порошенко (17738) ГБР (511)

 ГБР вызывает Порошенко на допрос 3 сентября

Госбюро расследований в третий раз вызывает бывшего президента Петра Порошенко на допрос на 3 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Допрос запланирован на 3 сентября", - сказали в ведомстве.

Время допроса не уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко прибыл на допрос в ГБР. ВИДЕО

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

12 августа Порошенко также прибыл на допрос в ГБР.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/n3144180
 
   
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Чьи ты бабки отрабатываешь, Труба ? Портнов ведь тоже чей-то холуй.

Назвали бы фамилии этих богатых кошельков. А то при крушении режима сильно пострадать можете вы, сладкая парочка; заказчики же останутся в тени. Вам не будет обидно ?
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а кто назначил Трубу? И кто создал ГБР? Пушкин?
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ПЗДЦ! тупости ЗЕбилоидов нет предела. создание дбр обсуждалось еще в 2012.
Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань
Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
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Каждый чиновник отвечает лично за свои действия.
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Когда вызовут портнова, медведчука, бойко, новинского, мураева )? А нет , там же баканов , друг рашки и нарика.
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Так тут чуть иначе. Причём классика жанра. Пока мы этих на столбы не вызовем сами или по старинке (на кол) так и будет комедь продолжаться.
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ну да, их 5 лет жестко по судам и СИЗО таскали и тока вот счас вот резко перестали...
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І цього разу петя приведе своїх діточок на ганок ДБР галасувати про політичне переслідування та репресії?
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эх, жаль бюджетников автобусами не посвозить петру, как во времена "славного" предвыборного томос-тура ДБР викликає Порошенка на допит 3 вересня - Цензор.НЕТ 6647
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затягают шоколадку, с его то болячкой......
не так он представлял своё будущее, када бабки по офшорам ныкал, да в липецке конфетки клепал
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точняк, вимагае
но при порохе свободно летал в рашу и обратно, в обход запретов
да бизнес некислый развернул
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Труба - это не пианино, этим инструментом не прокормиться.
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Смахивает на симулякр - вызывают как бы " по разным "финансово-бизнесовым проступкам", но похоже что за политические решения.
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Посягають на божественну суть! Нічого святого немає у людей.
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порохоскот уже може зараз тренуватися та репетирувати крики про політичне переслідування
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А в чем новость? Это сутки назад Портнов написал..
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Трубадурики развели бурную деятельность.
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