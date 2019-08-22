 ГБР вызывает Порошенко на допрос 3 сентября

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Допрос запланирован на 3 сентября", - сказали в ведомстве.
Время допроса не уточняется.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
12 августа Порошенко также прибыл на допрос в ГБР.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
Назвали бы фамилии этих богатых кошельков. А то при крушении режима сильно пострадать можете вы, сладкая парочка; заказчики же останутся в тени. Вам не будет обидно ?
Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань
Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
не так он представлял своё будущее, када бабки по офшорам ныкал, да в липецке конфетки клепал
но при порохе свободно летал в рашу и обратно, в обход запретов
да бизнес некислый развернул
Ты за правду посиди