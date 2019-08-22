 Билеты на розыгрыш €100 млн в "ЕвроМиллионы" доступны украинцам

По результатам предыдущего тиража, который состоялся в минувший вторник, ни один из участников лотереи не угадал всю выигрышную комбинацию, вследствии чего джекпот аккумулировал – сейчас на кону 100 миллионов евро.
Выигрышные номера по результатам прошлого тиража: 20, 22, 23, 24, 37 и звездные номера 1, 4.
Впрочем, отсутствие победителя джекпота не означает отсутствие победителей вообще. Так, двое счастливчиков угадали шесть номеров из семи и получили по 494 тысяч евро каждый. Еще четверо победителей выиграли по 57 тысяч евро, за угаданные пять номеров из семи.
Международный лотерейный сервис TheLotter.com предлагает жителям Украины и других европейских стран официально принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и попытаться сорвать 100 миллионов евро или один из второстепенных призов.
Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.
Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один - два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и всегда становится громким событием.
Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?
Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).
Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com
Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.
Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!
Приобрести билеты лотереи ЕвроМиллионы онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.
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Андрей Чернов
Апокрифы древних христиан
{1} Учение [спасителя] и [откровение] тайн [и] вещей, сокрытых в молчании, [тех вещей], которым обучил он Иоанна, ученика [своего].
/5/ [И] случилось [однажды], когда Иоанн, [брат] Иакова, - они сыновья Зеведея, - подошёл к храму, то встретил его фарисей, - имя его Ариманиос, - /10/ [и сказал] ему: "[Где] господин твой, [которому] последовал ты?" И [сказал] он ему: "Возвратился он в [место], откуда пришёл он". Фарисей [сказал ему: "Обманом этот назареянин] ввёл вас в заблуждение, /15/ и наполнил [уши ваши ложью], и закрыл [сердца ваши, (и) отвратил вас] от преданий [отцов ваших]".
[Когда] я, [Иоанн], услышал это, [двинулся] я от храма прочь [к гористому пустынному месту]. /20/ И был я [очень] опечален [в сердце моём, вопрошая]: "Как [избран] спаситель? И почему он послан [в мир Отцом своим]? [И кто] Отец его, который [послал его]? [И каков /25/ тот] эон, [к которому пойдём мы?] Ибо что [подразумевал] он, [когда сказал нам]: 'Этот эон, [к которому пойдёте вы,] подобен эону [непреходящему'? Но не учил] он нас о том, [каков он]".
/30/ В то время, [пока я думал об этом в сердце моём,] смотрю - [небеса раскрылись, и] всё творение, [что] ниже неба, осветилось, и [мир вокруг] содрогнулся. {2} [Испугался я, посмотрел и] увидел в свете [юношу, стоявшего] предо мною. Но пока смотрел я на него, [стал он] подобным старцу. И (снова) [изменил] он образ [свой], став как /5/ мальчик. Передо мной было [не множество], но [образ] в нескольких формах в [свете], и открывались [образы] один через другой, будучи в трёх формах.
Он сказал мне: "Иоанн, Иоанн, /10/ почему сомневаешься ты и почему страшишься? Ведь знаком тебе образ этот? - это так, не [будь] малодушным! - Я тот, кто [с вами] всегда. Я - [Отец], я - Мать, я - Сын. /15/ Я непорочный и нерушимый. [Ныне пришёл я наставить тебя] в том, что есть, [что было] и что должно [произойти], дабы [мог узнать ты] вещи, которые не открыты, [и те, что открыты, и научить] тебя [про род непоколебимый /20/ совершенного Человека]. Теперь [же, подыми лицо] своё, [чтобы] мог [принять] ты вещи, которым [научу тебя] сегодня, [и] мог [передать их сотоварищам своим] по духу, тем, кто [из] рода [непоколебимого] совершенного /25/ [Человека]".