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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2436) иск (524) КС (1362) НОТУ (106) Шевчук Станислав (36) Богдан Андрей (138)

 Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд г.Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации.

Богдан подал гражданский иск 20 августа. В частности, истец хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник

Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам "Схем" и НОТУ нет, однако в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Источник: https://censor.net.ua/n3144178
 
 
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достоінство захичають не в суді, а шляхом надівання кевларового нацицюрника
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То-то я бачу кевларовий нацюцюрник у тебе на тому органі, куди ти суєш ложку, щоб поїсти.
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Виплюнь котрацептив, старий педуне, і повтори все спочатку. Бо я нічого не можу зрозуміти, що ти там мелеш
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если я всуну тебе в пасть, даже жеребячий отросток, ты все равно не поймешь. ты же придурок. просто придурок з карпатских полонын
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Цікаво Бігуса (тупу вівцю) це "вкурвить" чи ні?
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еврейский????? тогда понятно... "защита чести и инструмента для игры на рояле Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 8548" я всягда в шутку обыгрывал наименование таких исков... какая чесь... человек, который "кастрирован" властью Януковича и "гудит" о какой то чести наглая рожища...а фото из разряда.... только что с зоны откинулся... где провел последние лет 20.. Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 4073
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"...в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС" - ну вообще-то тайное посещение как-то не вяжется с регистрацией в журнале посещений. Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ - Цензор.НЕТ 610
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Порохоботы пытаются хотя бы из чего-то высосать сенсацию, чтобы обгадить оппонента.
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Зебобики так и н поняли что они давно утонули в навозном болоте и хавают содержание этого болота выдавая его на мацу
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а чому не найчесніший печерський? хоча дружаня портнов допоможе впливом, тож рішення вважай вже відоме. і так жодного тиску на журналістів, це все при баризі було,тепер то по чеснаку
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Ось тільки не треба. Петро казав що судова реформа одна з найважливіших, яку він впровадив під час своєї каденції. А Ви тут таке верзете.
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Эта прислепкуватая обезьяна еще станет серым кардиналом цензуры в стране. Подождите немного, и темники пойдут...
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точнее, на бурятского бульдога...
Каломойский вывел эту породу в недрах "ПриватБанка"..
порода отличается абсолютной аморальностью, коррумпированностью, гадит в чужие лотки, ест с руки у Каломойского, отличается длинным и узким языком, которым он успешно через ухо массирует Зеленскому центр "эго"..
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Модераторе, чому ти не видаляєш ксенофобські і расистські пости? Чи ти не розумієш про що я? Тоді спитай Бутусова. Він ніби трохи розумніший за тебе...
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Рабинович. это ты???. Классно замаскировался...
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Насмешил человек-маршрутка.Это то же самое,если бы дама облегчённого поведения через суд требовала признать её девственницей
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Вы не поверите, но даже в этом случае суд ОБЯЗАН принять иск и вынести вердикт. Таковы законы в любом правовом государстве.
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Никто не спорит,обязан.Но девственность,как и честь с достоинством(коротых нет) суд не пришьёт
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Андрейка-бармалейка, оказывается, имеет честь и достоинство.
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Не розумію, як можна подавать позов на захист того, чого нема? Чи хтось може сказать, що у Богдана є честь і гідність?
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Правильно Богдан , "мочи" журналюг ,, а вы журалюги "мочите" Богдана . Вы друг друга стоите . Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів "Схем" і НСТУ - Цензор.НЕТ 2882 .
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И вот это недоразумение полагает, что у него есть честь???Раcсмешил...
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Схемы попали ..Ещё мальчика научат приличным манерам.Не всё коту масленница..
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Зачем защищать то, чего у него давным давно нет?
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Так трудно защищать то, чего не существует.
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