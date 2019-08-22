EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  362  2
Материалы по теме:
Все про:обмен (713) политзаключенные (1270) Одинцов Максим (8) Баранов Александр (5) Мефедов (5)

 Крымских дезертиров Одинцова и Баранова, а также фигуранта дела "2 мая" Мефедова готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, - адвокат

Осужденных за государственную измену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе Евгения Мефедова готовят для обмена на украинских политзаключенных в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал он.

По словам адвоката, к обмену готовятся также другие лица.

"Три фамилии - это те, которые сейчас называют СМИ, но их гораздо больше", - отметил Рыбин.

По срокам адвокат заверил, что обмен должен состояться "очень быстро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" включили "зенитчика" Цемаха в список на обмен

Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

По данным СБУ, они приехали на КПВВ "Чонгар", чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.

Отметим также, что вчера сразу несколько российских СМИ сообщили о том, что Россия и Украина готовятся к обмену заключёнными.

Агентство "Интерфакс" утверждает, что Киеву могут быть переданы пятеро граждан Украины, осужденных в России за совершение различных преступлений и доставленных недавно в изолятор "Лефортово". Речь идёт о Владимире Балухе, Станиславе Клыхе, Александре Кольченко, Павле Грибе и Николае Карпюке, по данным агентства, их могут передать на Украину для дальнейшего отбывания наказания.

По данным "Коммерсанта", уже до сентября на Украину будут отпущены моряки военных кораблей, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене, подтвердил, что решение о передаче моряков было принято ещё "давно" и что, скорее всего, это произойдет в августе.

Однако вчера Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей 13 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, до конца октября.Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Отметим также, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Источник: https://censor.net.ua/n3144177
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можно за них отдать пару сепаров и два "отряда" РОМОВ с их шатрами Крымских дезертиров Одинцова и Баранова, а также фигуранта дела "2 мая" Мефедова готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, - адвокат - Цензор.НЕТ 6165
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх