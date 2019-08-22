 Среди австрийских инвесторов растет интерес к украинскому рынку, - новый посол Пфандлер

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил Пфандлер.

На встрече стороны положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества, отмечался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - посол

Собеседники также высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь Зеркаль отметила важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности практической поддержки в восстановлении и защите карпатского леса.