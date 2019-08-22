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Все про:Австрия (450) МИД (5105) посол (1317) Зеркаль (209)

 Среди австрийских инвесторов растет интерес к украинскому рынку, - новый посол Пфандлер

Новоназначенный посол Австрии Гернот Пфандлер вручил копию верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил Пфандлер.

На встрече стороны положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества, отмечался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - посол

Собеседники также высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь Зеркаль отметила важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности практической поддержки в восстановлении и защите карпатского леса.

Источник: https://censor.net.ua/n3144176
 
 
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Ето кто там австрийский инвестор, Азаров, Гонтарева и Мародер с Ахметовым?
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Растёт - не считается,когда дорастете - тогда попиаритесь.
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Никакой инвестор сюда не зайдёт, пока не будет уверен что его права защищены. На сегодня его все только грабят - от рейдеров до налоговой, а суды и полиция в доле.
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