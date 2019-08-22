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 Политика Украины
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Все про:суд (22479) НКРЭКУ (299) Роттердам+ (38) Центр противодействия коррупции (9)

 Суд снял арест с изъятых в НКРЭКУ компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

Вчера 21 августа коллегия судей Киевского апелляционного суда под председательством Игоря Паленика отменила арест компьютеров, на которых, по заверениям следствия, были найдены доказательства фигурантов схемы "Роттердам +".

Так, детективы НАБУ при расследовании дела "Роттердам +" еще в 2017 г. провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где изъяли 5 компьютеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Эти устройства могут стать важным доказательством по делу, потому что на них нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Поэтому для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест", - пишет ЦПК

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В частности, как сообщал в суде прокурор САП Виталий Пономаренко, в переписке речь шла о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

"Целесообразность сохранения ареста компьютеров в том, чтобы избежать сомнений в подлинности их содержания", - отмечает ЦПК.

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Напомним, 20 августа суд отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. В свою очередь САП решила обжаловать это решение.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Источник: https://censor.net.ua/n3144173
 
 
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все ном! клоуны отработали номер. антракт. все в буфет (у кого остались бабки)
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та молодца! я бы на его месте вас быдлота отправил жрать на помойку. ан нет, мрази пересели на евробляхи из траНвая, и еще что то требуют.
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Ситуация в ДТЭК была до банкротства серьезной. По информации ZN.UA, еще в 2014-м Порошенко, Коломойский, Григоришин и Суркисы пришли к единому мнению - ДТЭК «идет на разборку». План был утвержден, но уже в 2015-м Петр Алексеевич начал увиливать и колебаться, партнеры заволновались. По Киеву пошли стройные ряды шахтеров с лозунгами «Украине - украинский уголь», а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила, что срочно и бегом надо перейти к свободному ценообразованию на монопольном рынке электроэнергии. Так зародился «Роттердам+», по версии следствия НАБУ, - первая половина сделки между Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым. Вторая половина сделки, по той же версии, - это покупка компанией ICU в интересах Порошенко Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3407 и с большим дисконтом облигаций компании ДТЭК, которые после введения «Роттердама» подорожали на 60% и были успешно проданы, легализовав взятку.
.«Роттердам-крест» Порошенко - «Зеркало недели» - Экономика от Пророка.... Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3407

.Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3850 Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3407
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Обшуки проводились у 2017-му а кремлеботи кричать, що Порошенко по-любому винен.
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а не можна почути аргументований комент даного судді? ну не може бути два протилежнівисновки у однакових фахівців. або треба третє рішення і тоді хтось із двох повинен сісти, або... у мене немає більше ідей
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ну так є заява геруса про те шо ротердам + є хорошою схемою, і ціна вугілля значно дешевша ніж з пар. а вибачень за те шо ротердам + то схема парашенки та ахметова як не було так і немає. то при баризі ротердам+ була карупція, при найчеснішому вові та ж схема сама чесна
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