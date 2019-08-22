 Международные резервы НБУ достигли 5,5-летнего максимума. ИНФОГРАФИКА

Об этом написал на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.
"Чистые международные резервы НБУ в июле достигли 5,5 летнего максимума и уже составляют 11,8 млрд долл. Теперь чистых международных резервов было больше в январе 2014 года, когда они составляли 13,3 млрд долл.", - сообщил он.
Экономист пояснил, что чистые международные резервы – это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.
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Экономист пояснил, что чистые международные резервы - это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.
А с учётом этих обязательств сколько ?
Шота давно не було опусів Васі Рибнікова про "бабий голос Разумкова".
А ще нема постів про "зелену шмарклю"..
Бутусов, це неподобство. Вплиньте на Васю та іже з ним.......
Почему тогда тут в апреле 2014 еще было 12 миллиардов?
Ведь свиноферма визжала, что преЗЕдент все спустил за две недели?
Автор статьи наверное ЗЕбил, раз не видит таких очевидных вещей, что шмаркля все просрала!
И доллар скоро будет по 100. Я им верю Их прогнозы же всегда сбываются.
Я, например, голосовал за Пороха, а Зю считаю некомпетентным дилетантом.
Я ем натуральное мясо (даже колбасу не покупаю). На десерт - шоколад из натуральных какао-бобов.
А сою жрут, наверное, зебилы. Сочувствую, но не одобряю.
Но в принципе - главное вера. И тогда и соя пойдет как шоколад. .