EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Экономика
  1908  39
Все про:деньги (780) НБУ (4471)

 Международные резервы НБУ достигли 5,5-летнего максимума. ИНФОГРАФИКА

В июле чистые международные резервы НБУ достигли максимума за 5,5 лет. Они составляют $11,8 млрд.

Об этом написал на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

"Чистые международные резервы НБУ в июле достигли 5,5 летнего максимума и уже составляют 11,8 млрд долл. Теперь чистых международных резервов было больше в январе 2014 года, когда они составляли 13,3 млрд долл.", - сообщил он.

Международные резервы НБУ достигли 5,5-летнего максимума 01

Экономист пояснил, что чистые международные резервы – это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.

Также на Цензор.НЕТ: Рассчитываем на $5-10 млрд, - замглавы НБУ Сологуб о новой программе с МВФ

Международные резервы НБУ достигли 5,5-летнего максимума 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144172
 
   
 Топ комментарии
 
Ви цього хоть соєвим ватанам не кажіть, бо ше суііциди начнуться.
 показать весь комментарий
 
Да что ж такое творится, соя же только недавно кричала что резервы активно разворовует банда Зели.))
 показать весь комментарий
 
А как же крики что за все отвечает президент и неважно кто сидит в правительстве и судах.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ви цього хоть соєвим ватанам не кажіть, бо ше суііциди начнуться.
 показать весь комментарий
 
 
Хахаха. А кокое отношение к этому имеет Зеля? Но в принципе я согласен, это заслуга новой команды Зели: партии "Слуга народа" в парламенте, который начнет работать через неделю, и Кабинета Министров, который тоже начнет работать в лучшем случае через месяц. Пока что тут заслуга Вовы Гройсмана, но уж никак не Зели.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо, посмеялся, давно так не было смешно. Міжнародні резерви НБУ досягли 5,5-річного максимуму - Цензор.НЕТ 5936
 показать весь комментарий
 
 
А как же крики что за все отвечает президент и неважно кто сидит в правительстве и судах.
 показать весь комментарий
 
 
Свиньи пороховые всегда пользуются двойными стандартами и лицемерием.
 показать весь комментарий
 
 
Так из-за смены власти Вова Гройсман начал работать и таки практически доказал, что он что-то да умеет. А дальше пойдет надеюсь еще быстрее.
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь дальше Грося пойдет этапом с конфискацией
 показать весь комментарий
 
 
Так это же было бы прекрасно, я вообще считаю, что соевым надо официально разрешить эвтаназию.
 показать весь комментарий
 
т.е. если зубожилые твари воют, что картошка дорогая аж по 20грн, помидоры среди лета 30, огурцы 20....дорожает мясо и птица ---значит виноват Пэтя, а когда по инерции еще что то работает--вафлер наколдовал из своего ОПа.
 показать весь комментарий
 
 
Как-то странно Зеленский все активы тратит, в плюс)))
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то странный показатель подсунули для обсуждения )))

Экономист пояснил, что чистые международные резервы - это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.

А с учётом этих обязательств сколько ?
 показать весь комментарий
 
12 лярдов это конечно смешная сумма для страны, но уже что-то! Через пять лет там должно быть 50 миллиардов, тогда будет нормально.
 показать весь комментарий
 
Так ведь все резервы уже давно сожгли в команде Зеленского, чтобы понижать курс доллара и скрыть ухудшение экономики - я правильно говорю, соевые?
 показать весь комментарий
 
 
Да что ж такое творится, соя же только недавно кричала что резервы активно разворовует банда Зели.))
 показать весь комментарий
 
 
для мирового еврейского капитала стартовый капитал 3-4 млрд Зеленскому на бизнес-проект Украина-не деньги.
 показать весь комментарий
 
 
О! появився один троль (Иванов, Петров, Сидоров - нічого вам це не говорить?)
 показать весь комментарий
 
 
О! появився один троль (Иванов, Петров, Сидоров - нічого вам це не говорить?)/ Он же: Гражданин Митрофан ДДТ Психиатр читатель Северин Тиль Железняк Евлампий Михрютка историк сталинец Туча Вещун Маркс цензор пионер недовольный Григорий Иванов юный орел психолог Неїжкаша барыга Майор П. Ланжерон Иван Кокс алеет восток Ликбез За царя за родину за веру патриот европеец азартный пошехонский смотрящий свой весельчак Толстой горожанин студент Ермак юрист доброжелатель Акадэмик математик Вангащук Шарапов Нестор Ржевский UA бумеранг законник арий виртуальный котик морской запорожец миру мир масквич Нечуйвітер наблюдатель Лавр Капуста от сохи набат Епифан избиратель осторожный Сигизмунд местный таёжник некурящий знающий демократ Тютюнник справедливый Пафнутий Филимон пролетарий Спирант тамбовский Ленин Троцкий суперрусин шкраб Фома чучхе бывалый Криваколиска мирный атом.

 показать весь комментарий
 
за фьодорича було більше, і курс був нижче, а це так - копійчані досягнення...
 показать весь комментарий
 
Еще странно, что после побега Януковича в ЗВР оставалось как минимум 11 млрд$, а полностью ЗВР "исчезло" только после года правления Яценюка, в марте 2015 года. И при этом с середины 2014 года в Украину уже поступали кредиты МВФ. Так куда делись деньги???
 показать весь комментарий
 
 
Порохосвиньи спамят - не ожидали что правду шокаладом не замажешь.
 показать весь комментарий
 
 
Всі чекають нових вказівок від Головного екс-Мародера країни.
Шота давно не було опусів Васі Рибнікова про "бабий голос Разумкова".
А ще нема постів про "зелену шмарклю"..
Бутусов, це неподобство. Вплиньте на Васю та іже з ним.......
 показать весь комментарий
 
 
А вообще странная инфографика, говорят Янык в феврале 2014 прихватил все бабло из резервов себе.
Почему тогда тут в апреле 2014 еще было 12 миллиардов?
 показать весь комментарий
 
 
Экономист пояснил, что чистые международные резервы - это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.
 показать весь комментарий
 
Не понял, КАК ВЫРОСЛИ?!!!
Ведь свиноферма визжала, что преЗЕдент все спустил за две недели?
Автор статьи наверное ЗЕбил, раз не видит таких очевидных вещей, что шмаркля все просрала!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что,этот показатель влияет только на кредиторов дающих взаймы под проценты,это совсем не показатель экономического роста и бизнесактивности.
 показать весь комментарий
 
 
Экономический рост и бизнесактивность начинается с кредиторов дающих взаймы под проценты.
 показать весь комментарий
 
При Параше такого не было! Верните нам Парашенку!
 показать весь комментарий
 
 
При параше в апреле 2015 года вообще был минус в ЗВР. Еще раз это хотите?
 показать весь комментарий
 
 
не знаю, чи доживу, коли офіційно скажуть, що самостійна Україна досягла економічних показників 1991 року, а ще краще брежнєвських часів
 показать весь комментарий
 
 
Это прошёл только квартал как соевых отодвинули от корыта. В корыте что-то начало оставаться...
 показать весь комментарий
 
 
Во кловун насундучив грошей! Слава Главзебілу!
 показать весь комментарий
 
Стоило Порошенко уйти и все становиться на свои места. Скоро бакс будет по 8 грн. Потом по 4 как до Юли...
 показать весь комментарий
 
Да это же фейк, очевидно. Вон ******* писали, что резервы просто тают на глазах после избрания Зе.
И доллар скоро будет по 100. Я им верю Их прогнозы же всегда сбываются.
 показать весь комментарий
 
 
Не пойму - кого зебилы называют "соя", "соевые"?
Я, например, голосовал за Пороха, а Зю считаю некомпетентным дилетантом.
Я ем натуральное мясо (даже колбасу не покупаю). На десерт - шоколад из натуральных какао-бобов.
А сою жрут, наверное, зебилы. Сочувствую, но не одобряю.
 показать весь комментарий
 
А "шоколад из натуральных какао-бобов" - фабрики Рошен? - Расстрою, надпись на этикетке не совсем соответствует содержимому.
Но в принципе - главное вера. И тогда и соя пойдет как шоколад. .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх