 Международные резервы НБУ достигли 5,5-летнего максимума. ИНФОГРАФИКА

Об этом написал на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

"Чистые международные резервы НБУ в июле достигли 5,5 летнего максимума и уже составляют 11,8 млрд долл. Теперь чистых международных резервов было больше в январе 2014 года, когда они составляли 13,3 млрд долл.", - сообщил он.

Экономист пояснил, что чистые международные резервы – это ликвидные международные резервы без учета связанных с резервами обязательств перед нерезидентами.

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