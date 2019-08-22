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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2523) Варшава (127) Трамп (2333) Зеркаль (209)

 Зеленский и Трамп подпишут ряд документов на встрече в Варшаве, - Зеркаль

В конце августа-начале сентября в Варшаве состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которой будет подписан ряд документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

По ее словам, во время встречи лидеров стран в Варшаве запланировано подписание ряда документов. Однако, какие именно документы будут подписаны, она не уточнила.

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - ответила Зеркаль на вопрос о том, кто готовит встречу Президентов США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль

Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3144168
 
 
 Топ комментарии
 
пэтя даже бюджетные деньги платил, шоб просто поручкаться с трампом
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порохоботы не знают, какие документы планируют подписать, поэтому гадить будут общими фразами и лозунгами
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Лучшим документом было бы инициирование США и Украиной расследования экономических преступлений Порошенко и Гонтаревой, изучение всех их транзакций, арест активов и уголовное преследование причастных.
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пэтя даже бюджетные деньги платил, шоб просто поручкаться с трампом
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Изучай матчасть, дурилка. BBC еще пару месяцев назад уже принесло извинения за этот фейк годишней давности. Ты дурилка, еще Вальцмана вспомни, и убийство родного брата Порошенком. Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9186
Кстати, а почему это беняботики перестали называть Порошенка Вальцманом, или после избрания 100 % "расового еврея" Зеленского это как-то не с руки стало? Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9186
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Логика у зелядрочеров железная:
-когда в 2018 году BBC выдала на гора этот фейк, она хотела ссориться с Трампом.
-в 2019 когда BBC опровергла фейк, она уже не хотела ссориться с Трампом.
Л-логика.
Поверь мне, если уж американские СМИ ложат хрен на Трампа и пишут о нем все что хотят, то английские СМИ уж и подавно.
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Все равно это не отменяет тот факт, что Порох встретился с Трампом только в 2017, то есть на 3 году президентства.
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вера понятие поповское. Дыма без огня не бывает. Зная повадки Трапа и Джулиани...
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Хахаха. Какой ты смешной, напиши это еще раз сто, может быть легче станет.
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Цю брехню спершу опубліковала ВВС, а потім попала на бабки.
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Символично в Польше встреча лидеров США и Украины, зачетный формат)
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порохоботы не знают, какие документы планируют подписать, поэтому гадить будут общими фразами и лозунгами
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Как какие ? Платить пенсии тем кто в Польшу переедет !
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С ним никто разговаривать не будет.（с）
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Конечно будет: Хороший бобик, хороший.

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А ***** отказали в билете до Варшавы...
Во у Киселева/Соловьева/Сабеевой - будет истерика...

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настораживает только то, что трамп клинический идиот. это не ругательство а медицинский термин.
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Уже 4 месяца прошло как зеленский президент. Экономикой, он не занимается вовсе. Люди теряют рабочие места. Проснись!!!
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не будите еще чьють-чьють. я устал
Зеленський і Трамп підпишуть низку документів на зустрічі у Варшаві, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9576
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это приход от 2 дорожек кокса, а не усталость
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Сырожа, будет новая рада и кабмин - будешь волать про ничего не делает..Если таки ничего не будет делаться, поверь, молчат тоже не буду..Но грядёт новый мировой экономический кризис..как страна его пропетляет боюсь даже представить..Короче - волать будут все..(
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Лучшим документом было бы инициирование США и Украиной расследования экономических преступлений Порошенко и Гонтаревой, изучение всех их транзакций, арест активов и уголовное преследование причастных.
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А также вывод средств из Приватбанка его экс-владельцами. Вот это будет круто.
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и приобретения активов за рубежем (в том числе и США) на выведенные каломойским денег с Приват-банка. Арест активов и желательно самого Каломойского
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Круто, что владельцы Приватбанка попытались законно спасти свои средства от разграбления соевой бандой. Но это всё равно будет вменяться в вину Порошенко, как покушение на экономическое преступление.
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Самое лучшее это стать стратегическим партнёром США! Есть такой статус и давно. И многие страны воспользовались великолепно, особо по части модернизации ВС своих. А судить, забирать, сажать---эта комедь давно идёт. Результата не будет весомого. Кто оглядывается---до цели не дойдёт.
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Экономическим партнёром и то с большой натяжкой. Стратегическим партнёром США Украине не позволит стать РФ даже ценой полномасштабного военного вторжения.
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Иди знай. Иногда выгодно быть разменной картой. Если РФ вернут в 7, то рокировка возможна. Если закроют глаза на Крым отменив санкции---а так выходит, то можно и нам чуть отмочить. По поводу Будапешта в смысле ЯО. Востановить тактическое, гаранты то подписанты той бумажки гарантию просрали! Всё зависит от народа. Если в Раду будем приводить отстой, то поделом такому лохторату, а если как вчера в Гонконге почти 2 миллиона выйдем---мы нация. Как Дания---сказали срать хотим на СП, и серут. Размер не имеет значение. Вот после завтра и проверимся на вшивость. Посчитаем сколько флагов своей страны вывесят на балконах! Чуть это пафосно или убого? Для нас да, а для остальных стран Данию и Гонконг---НЕТ!
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Ну, петики, не подкачайте! Сложно, конечно, в такой теме нагадить, но разве для вас есть непреодолимые препятствия?
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ули тут гадить. вафля две недели будет тренироваться подписывать. есть надежда что получитсмя.
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Поговоримо про успіхи Зе після цієї зустрічи.
Почитаємо підписані ними документи ...
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ета чтьо жє палучаєца на нашева зё вашингтонскій царь пасматрєл ужє 3 раза !
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- будут подпісани докумєнти
- какійє?
- інтірєснийє
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Порошенко за 5 лет не был ни на одной открытой пресс-конференции. Только у себя на 5-ом испражнялся под домашние заготовки порохоботов.
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От дива які, якщо ти такий розумний, то чому досі не президент, а за глод методичку копіюєш?
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Може рудий око на Карпати поклав бо з Гренландіей не вийшло. ?
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Зеля,продай Украину пока у Трампика есть желание покупать и расширять свою империю,иначе пропадём.
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