 Зеленский и Трамп подпишут ряд документов на встрече в Варшаве, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".
По ее словам, во время встречи лидеров стран в Варшаве запланировано подписание ряда документов. Однако, какие именно документы будут подписаны, она не уточнила.
"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - ответила Зеркаль на вопрос о том, кто готовит встречу Президентов США и Украины.
Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.
Кстати, а почему это беняботики перестали называть Порошенка Вальцманом, или после избрания 100 % "расового еврея" Зеленского это как-то не с руки стало?
-когда в 2018 году BBC выдала на гора этот фейк, она хотела ссориться с Трампом.
-в 2019 когда BBC опровергла фейк, она уже не хотела ссориться с Трампом.
Л-логика.
Поверь мне, если уж американские СМИ ложат хрен на Трампа и пишут о нем все что хотят, то английские СМИ уж и подавно.
Во у Киселева/Соловьева/Сабеевой - будет истерика...
Почитаємо підписані ними документи ...
- какійє?
- інтірєснийє