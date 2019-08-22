 Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник

Об этом Мельник заявил в эфире программы новостей саксонского телерадиоканала MDR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких последних недель постоянно требует, чтобы встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась как можно быстрее, причем без всяких проволочек и предпосылок.

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"Это крайне важно, ведь последняя такая встреча на высшем уровне состоялась в Берлине еще три года назад. С того времени Россия просто-напросто игнорировала выполнение Минских договоренностей. И Путин до сих пор даже не пошевелил пальцем, чтобы придерживаться своих обязательств, прежде всего о прекращении огня", – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что за это украинцы до сих пор платят непомерную цену.

"Более 13 тысяч моих соотечественников потеряли свои жизни. Среди них более трех тысяч гражданских лиц! И это происходит в самом центре Европы! Хочу напомнить, что расстояние от Лейпцига (здесь расположена штаб-квартира MDR) к линии фронта на востоке Украины такая же, как от Саксонии до юга Франции. Следовательно, этот конфликт разворачивается прямо на пороге самой Германии, поэтому эту кровавую войну следует как можно скорее остановить", – заявил посол.

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Мельник подчеркнул необходимость проведения новой встречи в "нормандском формате", чтобы склонить Путина к миру.

"В этом Меркель по-прежнему играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса", – резюмировал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".