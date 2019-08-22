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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1682) Путин (24998) нормандская четверка (619) Мельник Андрей (78)

 Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель использует весь свой политический вес и наконец поставит президента Российской Федерации Владимира Путина на место для достижения мира на Донбассе.

Об этом Мельник заявил в эфире программы новостей саксонского телерадиоканала MDR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких последних недель постоянно требует, чтобы встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась как можно быстрее, причем без всяких проволочек и предпосылок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не сможет вернуться в G7 без улучшения ситуации в Украине, - Меркель

"Это крайне важно, ведь последняя такая встреча на высшем уровне состоялась в Берлине еще три года назад. С того времени Россия просто-напросто игнорировала выполнение Минских договоренностей. И Путин до сих пор даже не пошевелил пальцем, чтобы придерживаться своих обязательств, прежде всего о прекращении огня", – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что за это украинцы до сих пор платят непомерную цену.

"Более 13 тысяч моих соотечественников потеряли свои жизни. Среди них более трех тысяч гражданских лиц! И это происходит в самом центре Европы! Хочу напомнить, что расстояние от Лейпцига (здесь расположена штаб-квартира MDR) к линии фронта на востоке Украины такая же, как от Саксонии до юга Франции. Следовательно, этот конфликт разворачивается прямо на пороге самой Германии, поэтому эту кровавую войну следует как можно скорее остановить", – заявил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский

Мельник подчеркнул необходимость проведения новой встречи в "нормандском формате", чтобы склонить Путина к миру.

"В этом Меркель по-прежнему играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса", – резюмировал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3144167
 
 
 Топ комментарии
 
Ты реально придурочный поц. Так с какого же хрена весь Юго-Восток голосовал за Зелю, а не за Порошенка? Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник - Цензор.НЕТ 3685
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давай мєркєль тапі за нашєва зё Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 1774 а то шота нє какіх рєзультатав нєт
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Да хрен ложило Х!ло и на Меркель и на её политический вес. Как и на санкции и суды в целом.
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рошеновские балалайки так рады были шо их любимую рашку в восьмерку берут, но похоже не срослось
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Ты реально придурочный поц. Так с какого же хрена весь Юго-Восток голосовал за Зелю, а не за Порошенка? Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник - Цензор.НЕТ 3685
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За Зе голосовала ВСЯ Украина, и какое это отношение имеет к рошеноботам? они никак не связанны с настроем народа Украины, да рошенолапоть ?
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Как голосовала, так и разлюбит, не волнуйся.
Голосование заЗелю было успешным по двум причинам:
-усталость народа от старых элит.
-5 годичная промывка мозгов Васей Голобородько в "Слуге народа".
Но вот придут суровые серые президентские будни, и ты увидешь как будет таять любовь к Вовочке. Долго популярность не протянет на "Игре в Сашу Лукашенка" с разносом провинциальных сантехников, лесников, председателей сельсоветов, и прочих шестерок. Да и с новым парламентом и Кабинетом Министров через некоторое время начнут идти коррупционные скандалы (ну не для того же олигарх Игорь Валерьевич сколько души и главное денег вложил в Вовочку Зеленского, чтобы он тут с олигархами боролся и с коррупцией, Игорь Валерьевич явно не альтруист Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 3241 )
Да и первые активные действия Зели во внешней политике, например по отношению к РФ, сразу же убавит любовь половины Украины, не думаю, что то что будет делать Зеля устроит одновременно и Львов и Харьков.

Так что зелядрочеры, как говориться: далі буде.
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однозначно ДА Зе не переизберут , если по факту окажется шо Зе пришел воровать как порошенко, если таки его цели совпадают с тем что он декларирует, то его буду просить пойти на второй срок, и сейчас строить прогнозы как оно будет это вообще ниочем
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Мельник мля, трёхлетний ребёнок не настолько наивный как ты
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давай мєркєль тапі за нашєва зё Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 1774 а то шота нє какіх рєзультатав нєт
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Ага, и еще добавьте политический вес вот этого
Сподіваємося, Меркель поставить на шальки терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце, - посол України в Німеччині Мельник - Цензор.НЕТ 7992
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Да хрен ложило Х!ло и на Меркель и на её политический вес. Как и на санкции и суды в целом.
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Он то пытается делать вид, что кладёт на санкции с прибором, но кацапы потихоньку уже начинают роптать. Может лопнуть...
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В Большую восьмёрку? Эт, можна. Но, сначала,- Ламамба!
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Скорее она захочет как ее предшествинник должность в газпроме.
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Європа заграє з ПУ, привселюдно виражає занепокоєння, жаль, здивування від фрау Меркель, а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Німеччини виросли. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Німеччини! Німеччина, Франція, Європа не будуть ставити ПУ на місце, вимагати від Московії дотримання міжнародних прав, не будуть боротися з Кремлем, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку і виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники та пособники Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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