 Военнослужащие уничтожили на Донбассе фугас, заложенный оккупантами

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил обнаружили заложенный на обочине дороги взрывной предмет, а именно - ручную гранату РГД-5", - сказано в сообщении.
Чтобы не допустить травмирование местных жителей, район обнаружения гранаты изолировали. Военнослужащие вместе с сотрудниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли фугас для уничтожения.
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лучше бы уничтожили самих оккупантов.
а так звучит как "уничтожили Го**но", но того, кто наложил енто Г**но,не уничтожили.
и что??
придет наложит еще 100500 куч.