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 Военнослужащие уничтожили на Донбассе фугас, заложенный оккупантами

Украинские военнослужащие обнаружили и ликвидировали в Донецкой области опасный взрывной предмет - ручную гранату РГД-5, заложенную на обочине дороги российско-оккупационными войсками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил обнаружили заложенный на обочине дороги взрывной предмет, а именно - ручную гранату РГД-5", - сказано в сообщении.

Чтобы не допустить травмирование местных жителей, район обнаружения гранаты изолировали. Военнослужащие вместе с сотрудниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли фугас для уничтожения.

Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Военнослужащие уничтожили на Донбассе фугас, заложенный оккупантами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144166
 
   
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при порохе такого не было)да,зелебобики?
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З яких це пір ручна граната осколкової дії стала фугасом Та й то РГД-5, то таке собі.
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Украинские военнослужащие обнаружили и ликвидировали в Донецкой области российского оккупанта...чому не так?!
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Военнослужащие уничтожили на Донбассе фугас, заложенный оккупантами



лучше бы уничтожили самих оккупантов.

а так звучит как "уничтожили Го**но", но того, кто наложил енто Г**но,не уничтожили.

и что??

придет наложит еще 100500 куч.





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