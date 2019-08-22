 Военнослужащие уничтожили на Донбассе фугас, заложенный оккупантами

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил обнаружили заложенный на обочине дороги взрывной предмет, а именно - ручную гранату РГД-5", - сказано в сообщении.

Чтобы не допустить травмирование местных жителей, район обнаружения гранаты изолировали. Военнослужащие вместе с сотрудниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли фугас для уничтожения.

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