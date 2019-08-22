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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2523) Крым (21762) назначение (1462) Донбасс (19205) деоккупация (366)

 Зеленский внес изменения в состав группы реинтеграции временно оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы, в том числе рабочей группы по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в указе №617/2019, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий:

Татьяну Дурневу - исполнительного директора общественной организации "Гражданский холдинг "Группа влияния" (по согласию).

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Елену Луневу - менеджер адвокатуры общественной организации "Центр информации о правах человека" (по согласию).

Зеленский также утвердил в этой рабочей группе Надежду Волкову - директора общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" (по согласию).

В состав Комиссии по вопросам правовой реформы введены три новых консультанта и наблюдателя от международных организаций:

Людмила Выговская - эксперт по юридическим вопросам Международной организации права развития (по согласию).

Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития (по согласию).

Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития (по согласию).

Источник: https://censor.net.ua/n3144164
 
 
 Топ комментарии
 
Реинтеграция? А нужен ли нам рашистско-сепаратистский Донбасс? Что с ним делать? Вот реально? Крысы предательские ведь никуда не денутся.

Важно, что украинский Донбасс проклинает путена и раиссю: ВИДЕО
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Всіх сєпарів вислати в рашку і заново заселити донбас українцями
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Реинтеграция? А нужен ли нам рашистско-сепаратистский Донбасс? Что с ним делать? Вот реально? Крысы предательские ведь никуда не денутся.

Важно, что украинский Донбасс проклинает путена и раиссю: ВИДЕО
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Всіх сєпарів вислати в рашку і заново заселити донбас українцями
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Це в ідеалі. Але в псєвдо-республіці продовжують народжуватись нові "апалчєнци". Це сотні тисяч сепаратистів, як їх в рашку спровадити?
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Нажаль ніяк. В нашому "демократичному світі" це зробити нереально
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Будет только хуже от реинтеграции. "Потерпевшие" и ненавидящие всё украинское сепаратисты ринутся на избирательные участки выбирать "расию". Украина будет отстраивать ныне оккупированные территории, а сепарня будет только проклинать и провокации затевать.
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Спасибо нашим военным, что часть Донбасса все-таки украинская. И мы счастливы, что живем в украинском Донбассе. Но ведь оккупированные территории рядом. И люди оттуда приезжают за дешевыми продуктами и пенсиями. Какие у них настроения? Тотальная ненависть к Украине. Поэтому лично я против реинтеграции.
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(по согласию) это значит - без насилия?
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"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон." (с)
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Це ж для зєлібобів, а я не з їхньої зєко манди...
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Бл. Цей путєн задовбав нашого прєзєдєнта , ніяк йому зі складом делегації не догодиш . Певно вже третій раз міняють . Потрібно було включити сєпарів з самого початку .
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Реинтеграция будет выглядеть как-то так...
Зеленський вніс зміни до складу групи реінтеграції тимчасово окупованих територій - Цензор.НЕТ 3346
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Группы реинтеграции,состав комиссии о помиловании,указы об отводе передовых частей от линии разграничения,запрет на ответный огонь...и.т.п,и ни слова от ЗЕ и ко об укреплении обороноспособности Державы,принятия в серию и разработку новых видов вооружения для ВСУ.,взятие под контроль армии"ничейной"территории..Что будем делать,зебилы,когда путлер настрополит и поддержит орков к полной оккупации мятежных областей и завладению сухопутным путем к п-острову?Запад,да и Штаты, нам врят ли помогут,окрамя озабоченности..
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