 Зеленский внес изменения в состав группы реинтеграции временно оккупированных территорий

Об этом говорится в указе №617/2019, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий:

Татьяну Дурневу - исполнительного директора общественной организации "Гражданский холдинг "Группа влияния" (по согласию).

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Елену Луневу - менеджер адвокатуры общественной организации "Центр информации о правах человека" (по согласию).

Зеленский также утвердил в этой рабочей группе Надежду Волкову - директора общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" (по согласию).

В состав Комиссии по вопросам правовой реформы введены три новых консультанта и наблюдателя от международных организаций:

Людмила Выговская - эксперт по юридическим вопросам Международной организации права развития (по согласию).

Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития (по согласию).

Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития (по согласию).