 На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ

Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время". Этот суд рассматривал ходатайство СБУ об изъятии соответствующего оборудования.

Как сообщается, для добычи криптовалюты сотрудники АЭС использовали компьютерную технику с подключением к интернету, которую несанкционированно разместили в помещении станции.

10 июня сотрудники СБУ провели на АЭС обыск. Они изъяли медиаконвертер, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Суд разрешил арест этого имущества.

Также на Цензор.НЕТ: Киберполиция установила злоумышленника, который майнил криптовалюту за счет 1,5 миллиона украинцев

При этом отмечается, что действия сотрудников АЭС привели к разглашению сведений относительно физической защиты, составляющих государственную тайну.

Сейчас на изъятое оборудование наложен арест. Дело расследует Служба безопасности Украины.