 Штрафы для владельцев "евроблях" вступили в силу, - ГФС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"До настоящего времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 г. было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн. Из этого количества почти 3,9 тыс. - это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено 339 млн гривен.

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"За льготный период с 25 ноября 2018 г. по 22 февраля 2019 г. таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачены 13,6 млрд грн. Из них 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита, за которые уплачено почти 8,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискацию таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект об отсрочке штрафных санкций на три месяца за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка также заявлял, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца. Тогда он напомнил, что Президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект, по его словам, будет принят Радой IX созыва.

Тогда же Рябошапка рассказал, что хотя формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.