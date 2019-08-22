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Все про:оружие (3742) Пентагон (540) США (15233) Эспер Марк (6)

 У США "через пару лет" появится гиперзвуковое оружие, - глава Пентагона

США уже в ближайшее время смогут поставить на вооружение гиперзвуковое оружие.

Об этом глава Пентагона Марк Эспер рассказал в интервью Fox News Channel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.Нет".

По его словам, это вооружение появится в США в течение пары лет.

"Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет", - сказал Эспер.

7 июня 2019 года сообщалось, что через четыре года американские солдаты смогут использовать боевые лазеры и гиперзвуковые ракеты на транспортных средствах.

Первые поставки 50-киловаттного энергетического оружия на боевые машины Stryker ожидаются в 2022 году, а мобильного дальнобойного гиперзвукового оружия (LRHW) в 2023 году.

Также на Цензор.НЕТ: Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском

Источник: https://censor.net.ua/n3144160
 
 
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Півники з лайна -то сила! Їм ніяка зброя не страшна.а то якісь там лазери-подумаєш...Да кацапи в китайців тих лазерів тисячами накупляють і до півників поприклеюють-ото зброя вийде.
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а на расии проведут очередной чемпионат по метанию коровьего говна и взорвут очередную совковую ядерную ракету
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Ну, а стране берёзового сока с мякотью как раз ударили - хорошо, что не по Воронежу, который, кстати, исторически есть украинская территория, - а по Северодвинску ядрёной ракетой. Так что как в сказке детской: звери задрожали, в обморок упали...
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я знаю ., де його можна в умовах наближених до воєного обкатати. територія куди б не пульнув---не промажеш
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По-моему это УЖЕ было в 80-х. Как нас тогда в школах пугали СОИ.
А оказалось штаты дезу запустили, а совок с Буранами и всякими интересными финдиплюшками, которыми сейчас хвастается ***** надорвался.
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