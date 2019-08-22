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 Политика Украины
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 Украина не использовала много средств от доноров на восстановление Донбасса из-за сложностей процедуры или нежелания местных властей, - Зеркаль

В МИД заявляют, что международные партнеры ожидают от Украины конкретных действий, связанных с тем, что уже задекларировано главой государства.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, её спросили, какой этой осенью самый большой вызов во внешней политике будет стоять перед Зеленским.

"Наполнение его высказываний содержанием", - заявила Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече президентов РФ и Франции обсуждался вопрос украинцев, и от Путина ожидают освобождения политзаключенных, - Зеркаль

Также у неё уточнили, от чего это будет зависеть.

"Мне кажется, что здесь вопрос уже к новому правительству, которое будет сформировано, потому что правительство является инструментом реализации внутренней политики, так же как и внешней политики, потому что министр иностранных дел является частью правительства. И поэтому все наши партнеры - они ожидают конкретного наполнения, действий, связанных с тем, что уже задекларировано президентом", - сказала Зеркаль.

Кроме того, её попросили прокомментировать положительные отзывы западных лидеров, и в частности президента Франции Эммануэля Макрона, относительно шагов Зеленского с учетом необходимости достижения мира на Донбассе.

"Никто не хочет обострения конфликта внутри Европы. Я думаю, что мы также в этом не заинтересованы. Поэтому, конечно, что все инициативы, связанные с дальнейшим продвижением мира, они поддерживаются. Вопрос в том, как привлекаются эти самые партнеры к этому продвижению. Конечно, мне хотелось бы, чтобы они были привлечены больше к этому процессу, не только в политической плоскости, но и в более практической плоскости, чтобы у нас был определенный инструмент, механизм финансового наполнения этих регионов, восстановления этих регионов", - отметила заместитель главы МИД.

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Зеркаль добавила, что сейчас ситуация сложилась так, что "много средств от доноров на восстановление Донбасса Украина не использовала": "Это связано с очень сложными процедурами из-за невозможности или нежелания местных властей привлечь эти донорские средства".

Источник: https://censor.net.ua/n3144159
 
 
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А зачем там на Даунбассе что-то восстанавливать? Им и так нормас! Послушай их, так там уже рай на земле наступил. Разговаривал с одним клоуном, у него мать в Луганской области, так он все дешевой коммуналкой и продуктами хвастался. Я ему так собирай чемодан и го к мамане - вот падла не хочет.
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не использовала...но они где-то есть?
или... не использовала...бо их там... уже нема???
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Со средствами доноров Украина поступила, как иллюзионист Копперфилд с вагоном.
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А не хочет она уточнить, как Украина использовала средства от доноров, если не использовала по назначению?
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а гдє жє вой о пєтьке мородьоре барігє Україна не використала багато коштів від донорів на відновлення Донбасу через складнощі процедури або небажання місцевої влади, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2017 сейчас в самий раз запєть хором как жє он іх нє отмородьоріл
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