 Украина не использовала много средств от доноров на восстановление Донбасса из-за сложностей процедуры или нежелания местных властей, - Зеркаль

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, её спросили, какой этой осенью самый большой вызов во внешней политике будет стоять перед Зеленским.
"Наполнение его высказываний содержанием", - заявила Зеркаль.
Также у неё уточнили, от чего это будет зависеть.
"Мне кажется, что здесь вопрос уже к новому правительству, которое будет сформировано, потому что правительство является инструментом реализации внутренней политики, так же как и внешней политики, потому что министр иностранных дел является частью правительства. И поэтому все наши партнеры - они ожидают конкретного наполнения, действий, связанных с тем, что уже задекларировано президентом", - сказала Зеркаль.
Кроме того, её попросили прокомментировать положительные отзывы западных лидеров, и в частности президента Франции Эммануэля Макрона, относительно шагов Зеленского с учетом необходимости достижения мира на Донбассе.
"Никто не хочет обострения конфликта внутри Европы. Я думаю, что мы также в этом не заинтересованы. Поэтому, конечно, что все инициативы, связанные с дальнейшим продвижением мира, они поддерживаются. Вопрос в том, как привлекаются эти самые партнеры к этому продвижению. Конечно, мне хотелось бы, чтобы они были привлечены больше к этому процессу, не только в политической плоскости, но и в более практической плоскости, чтобы у нас был определенный инструмент, механизм финансового наполнения этих регионов, восстановления этих регионов", - отметила заместитель главы МИД.
Зеркаль добавила, что сейчас ситуация сложилась так, что "много средств от доноров на восстановление Донбасса Украина не использовала": "Это связано с очень сложными процедурами из-за невозможности или нежелания местных властей привлечь эти донорские средства".
или... не использовала...бо их там... уже нема???