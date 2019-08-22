 Лекарства и стройматериалы: Красный Крест отправил на территорию ОРДЛО гуманитарный груз весом 247 т

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены лекарственные средства, средства гигиены и строительные материалы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в общем оформлен гуманитарный груз весом 247,48 тонны.