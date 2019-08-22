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 Лекарства и стройматериалы: Красный Крест отправил на территорию ОРДЛО гуманитарный груз весом 247 т

Международный Комитет Красного Хресста отправил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 14 грузовиков с гуманиторною помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены лекарственные средства, средства гигиены и строительные материалы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники

Отмечается, что в общем оформлен гуманитарный груз весом 247,48 тонны.

Источник: https://censor.net.ua/n3144158
 
 
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в перечне : нафталін, формалін, дошка необрізна 20, оббивочний матеріал синього і червоного кольору, лопати, кирки, цвяхи
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Завоз товара в сепарские магазины и аптеки.
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ой "красный крест" их балует...ой балует...
кому конкретно направили? где выгрузили? проконтролировали раздачу населению?
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Скоро в продаже на всех рынках ОРДЛО: лекарственные средства, средства гигиены, строительные материалы!
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