 В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет

Об этом рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Славянские ведомости.
Хохлова подчеркнула, что в школах язык обучения — украинский, и если будут классы с русским языком обучения, то будет возникать проблема с учебниками на русском языке и дидактическими материалами. Также того требует закон, хотя были родители, которые выражали свое недовольство отсутствием русскоязычных классов.
Сейчас отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке, и не имеет смысла тратить средства на закупку учебников, напечатанных на русском языке.
"Даже по экономическому содержанию это невыгодно и далее после начальных классов образование все равно будет происходить на государственном языке", - отметила заместитель начальника отдела образования.
думал, какую ж муйню рошеноидиоты придумают
маразматики, от сладкого мозги слиплись