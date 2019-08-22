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 Политика Украины
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 В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет

В Славянске (Донецкая область) решили отказаться от классов обучения на русском языке - в этом учебном году таких классов не будет ни в одной школе.

Об этом рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Славянские ведомости.

Хохлова подчеркнула, что в школах язык обучения — украинский, и если будут классы с русским языком обучения, то будет возникать проблема с учебниками на русском языке и дидактическими материалами. Также того требует закон, хотя были родители, которые выражали свое недовольство отсутствием русскоязычных классов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты можешь по-русски говорить?.. А то непонятно, что ты там говоришь", - секретарь горсовета Славянска Ким - чиновнику, объясняющемся на украинском языке. ВИДЕО

Сейчас отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке, и не имеет смысла тратить средства на закупку учебников, напечатанных на русском языке.

"Даже по экономическому содержанию это невыгодно и далее после начальных классов образование все равно будет происходить на государственном языке", - отметила заместитель начальника отдела образования.

Источник: https://censor.net.ua/n3144153
 
   
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Не переживайте , сейчас зебилы придут в парламент и сделают русский основным государственным , а украинский будет вторым
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угадал В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет - Цензор.НЕТ 3093

думал, какую ж муйню рошеноидиоты придумают В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет - Цензор.НЕТ 3093

маразматики, от сладкого мозги слиплись
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Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса нужно дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке. Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан предложил предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.
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ніколи не думав що скажу таке, але - по прикладу Слав'янська має бути по всій Україні !
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Ну хто вже, нарешті, напише книгу "Україна не Білорусія"?!
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И это радует! Только внутренний голос мне шепчет- не пройдет и месяца, как иуды из жопоблока вскукарекнут о притеснении расянскага ызыга подадут в суд.
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При Порошенко Слов'янськ звільнили від ординської нечисті.
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При Поросяті Гіркіна випустили з Слов"янська до Донецька.А Скільки Українських шкіл у твоєї Країні?
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Ти нам тут свій Казахстан не нав'язуй.
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Ось так,Пуйло хотів "руський мир" на Донбасі,а отримав Бандерштат!!!Відродження України йде зі Сходу!!!
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