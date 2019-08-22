 Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сказал в интервью Fox News Channel.
"Очевидно, что они (русские. - Ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - отметил Эспер.
Он подчеркнул, что Вашингтон включит "эти новые виды вооружений, разрабатываемые Россией" в новое соглашение, которое станет продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Сейчас Россия располагает… крылатыми ракетами средней дальности, возможно оснащенными ядерными боеголовками и направленными в сторону Европы", - добавил глава Пентагона.
Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.
10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.
Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.
The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.
https://www.youtube.com/watch?v=JvH0hs2-CBQ
Житель Неноксы читает сообщение В.Путина о нормализации радиационного фона в районе полигона.
11 год ·
Україна програла цю війну ще у 2014 році і Мінські договорняки були умовами капітуляції. Потім нам ще раз показали наше місце під Дебальцевим, що завершилося новими договорняками з ще більш жорсткими для нас умовами. Порошенко це чітко усвідомлював тому в подальшому взагалі не напружувався і не смикався. Патякав багато і пафосно, але не робив нічого.
Треба бути і всім вам чесними перед самими собою. Або змиритися з поразкою і виконувати вимоги переможців, або визнати поразку, стиснути зуби і вперто готуватися до реваншу.
Брехати самим собі і називати ганебні поразки унікальним бойовим досвідом, називати легендарними героями тих, хто керував військами під час тих поразок - шлях до гарантованого самознищення.
Особистий героїзм і самопожертва окремих людей і навіть підрозділів ніяк не виправдовують підлість і зрадливість державних керівників, безпорадність і зверхність до людей військових начальників.
Щоб від поразок прийти до перемог, спочатку треба визнати ті поразки.
Вот не поверю !
Засрать землю радиоактивными отходами и что-нибудь взорвать в ходе испытаний - это запросто , а вот что толковое - сомневаюсь .
Умные евреи и украинцы , на которых всё и держалось , помогать Пугабии не будут , а у самих хороняк руки из задницы растут.
Их девиз - что не сломаю , то пропью .
«Фонила ванна, военные увезли ее на КамАЗе»
Дополнительные подробности про происшествие с радиоактивным взрывом в Неноксе
Прежде отобранной копи-пасты из статьи по ссылке сообщу две важные вещи - это два важных вывода на сегодня из всей накопившейся информации.
Первое. О дозе облучения и реальном масштабе аварии. Судя по симптомам и скоропостижной смерти 2 пострадавших приблизительно в течение 24 часов после аварии - умерли они очевидно от острой лучевой болезни - доза полученного ими облучения составила не менее чем 30 Gy (Грей).
Считаю, что реальная доза была в районе 50 Gy, что в переводе на Зиверты составляет 50 Зивертов, и что, в свою очередь, является 10-кратным превышением летальной дозы для человека. По грубой прикидке мощность радиоактивного излучения пробивала планку в 5000 Рентген. Не микро- и не милли-, а целых Рентген. Если мерить в "чернобылях", то это 1/3 Чернобыля вблизи взорвавшегося 4-го корпуса ЧАЭС*.
Напомню, что первый достоверный замер радиоактивности профессором Легасовым в первый день аварии с применением освинцованного БТР показал 15 000 Рентген - в том месте, куда прибыли тушить пожар первые расчеты пожарных, у реакторной стены 4-го корпуса.
UPD: В сети есть информация о том, что 15 000 Рентген могла давать только зона непосредственно над самим реактором. Фон у корпуса был в пределах 3000-4000 Рентген в час.
UPD: Средняя доза ликвидатора аварии на ЧАЭС - 170 mSv. Это в 294 раза меньше 50 Sv.
Вывод о реальной дозе примерно в 50 Зивертов основывается на следующем. Аналогичные по дозе инциденты в данном случае - этоавария на подлодке К-19, когда экипажу пришлось вручную чинить систему охлаждения реактора. Тогда офицеры Корчилов и Юдочкин получили дозы, соответственно, в 50 и 34 Зиверта. Также близок к этому инцидент с Сесилом Келли, когда он в результате ошибки облучился перешедшим в надкритическое состояние плутонием-239 в лаборатории Лос-Аламос (доза 36 Зв, умер через 35 часов). И это также инцидент с американским физиком Луисом Злотином тоже в Лос-Аламос. Достоверной оценки дозы нет (от 1980 рентген, 21 Зв - умер через 9 дней после инцидента).
Второе. О том, что власть всё замалчивает и отрицает как в случае с Чернобылем. Сегодняшняя публикация в "Новой" почти полностью подтвердила сведения, которые были опубликованы анонимно больше недели назад. Из той публикации остаются неподтвержденным пара пунктов. Это общее количество погибших 8 августа. В той публикации называлась цифра в 15 человек.
*Не подтверждена пока и доза радиации. Анонимный источник сообщал: "все выжившие получили «комбинированные ранения» различной степени тяжести, а также дозу радиации, которая 60-кратно превышает предельную норму и ведет к неизбежной смерти.". В таком случае моя оценка даже будет заниженной раз в 6-8, а доза облучения погибших составляла, условно говоря, 3-4 Чернобыльских реактора (с учетом уточнения насчет 15 000 рентген - все 9-12 реакторов).
UPD: Легасов оценивал мощность взрыва на 4-м блоке ЧАЭС в 3-4 тонны тротилового эквивалента. Приблизительная оценка мощности детонации в Неноксе - 1 тонна в эквиваленте ТНТ.
UPD: «Радиация сожгла листву». Анонимное видео последствий взрыва под Северодвинском: побережье Белого моря.
Напомню, что лес в направлении выпадения радиоактивных осадков обычно рыжеет. Так было с чернобыльским "Рыжим лесом", лесом вдоль радионуклидного следа Кыштымской аварии (т.н. Восточно-Уральский радиоактивный след). Несмотря на 30-60 лет, прошедших после аварий, эти территории официально являются зонами экологического бедствия до сих пор.
UPD: «Вода в Солзе отравлена»: В больницу Северодвинска поступил пациент с тяжелой интоксикацией. Анонимное сообщение об отравлении местного жителя водой из реки, протекающей вблизи полигона в Нёноксе.
Как стало известно «Новой газете», шестерых пострадавших на взрыве 8 августа отвезли в две разные клиники: троих распределили в обычную гражданскую Архангельскую областную больницу, других доставили в Центр им. Н.А. Семашко, который расположен в километре от областной больницы.
«Там есть радиоизотопная лаборатория. Им поступала довольно противоречивая информация, однако у них было все необходимое для работы с такими пациентами. Так как там есть датчики альфа-, бета-, гамма-излучения, то врачи сразу определили дозы радиации у пациентов и произвели дезактивацию. Затем повторно замерили дозу излучения, повторно произвели дезактивацию. Сами врачи все это время были в костюмах химзащиты, в респираторах, то есть можно сказать с уверенностью, что единственное учреждение, которое сработало в этой ситуации профессионально, - это Центр им. Н.А. Семашко. Они взаимодействуют с радиоактивными веществами ежедневно. В областной больнице знали, что произошел взрыв на военном полигоне, а больше ничего не знали», - рассказал источник в клинике.
По данным «Новой газеты», троих пациентов доставили в Архангельскую областную больницу в 16.35 8 августа. Ввиду отсутствия информации,
людей сначала обследовали в приемном покое. Позднее пришлось проводить дезактивацию всего приемного покоя, так как вместе с этими пострадавшими в больницу попал цезий-137
(радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного распада урана-235), его доза составляла 22 тыс. микрочастиц на 1 кв. см, но выявлено это было только через час после приезда пострадавших.
«За это время они успели обследоваться, побывать на компьютерной томографии, были перевезены в операционный блок, были задействованы три операционных, впоследствии, когда прибыли дозиметристы и было выявлено, что они носители бета-излучения, их перевели обратно в приемный покой. Там уже силами врачей, санитарок и медсестер проводилась дезактивация мыльными растворами. Для защиты у них были только обычные повязки», - рассказывает собеседник «Новой газеты». По его словам, в мероприятии участвовало 57 человек, притом что обычная смена - 15-20 человек, то есть большинство людей либо добровольно, либо по требованию руководства остались работать сверхурочно. «Никто не отказался, даже уже зная, что это радиоактивные пострадавшие», - говорит он, отмечая, что некоторые коллеги жаловались на покалывания в области лица и рук.
Впоследствии троих пациентов после операции наблюдали в оперблоке до 8.20. В ночь на 9 августа в больницу прилетели специалисты из Государственного медицинского центра им. А.И. Бурназяна (Москва), и в 8.20 началась эвакуация из больницы:
«Двое пострадавших из трех не доехали до аэропорта и погибли, но их тела также были доставлены в Центр Бурназяна. Доза радиации была очень большой, картина лучевой болезни развивалась по часам».
В самой больнице также началась дезактивация. Так, военные выкосили всю траву вокруг больницы, была произведена дезактивация приемного отделения, операционных. «Плюс там очень фонила ванна, военные ее просто демонтировали и увезли с собой на КамАЗе», - говорит источник «Новой» в клинике.
На полигоне в Неноксе в момент испытаний присутствовал замминистра обороны Павел Попов. «Он был предупрежден, что там небезопасно, поэтому был не на платформе, разумеется, а рядом». Фотография господина Попова имеется в публикации "Новой".
Анонимный источник сообщает следующее:
- записи, сделанные в медицинском журнале Архангельской областной клинической больницы в связи с инцидентом под Северодвинском, были уничтожены, а врачи, прошедшие обследование на предмет радиоактивного заражения, не смогли получить доступ к собственным медицинским картам.
- медики, направленные 8 августа из Северодвинска в село Нёнокса на трех медицинских автомобилях, не были проинформированы о радиационном характере происшествия и не были снабжены дозиметрами. Выжившего при аварии специалиста тем же утром транспортировали в АОКБ. Для этого использовалась одна машина "скорой помощи"
- врачей из этой бригады впоследствии направили на обследование в Москву. Остальных медиков, которые 8 августа ездили в село Нёнокса на двух других автомобилях, проверили в региональной больнице. "Следов радиоактивного заражения не обнаружено. По крайней мере, так сказали сотрудникам скорой". "У одного из сотрудников скорой фонили тапочки. В остальном всё было в норме". В то же время машина скорой помощи, перевозившая пострадавших на полигоне лиц, пропала с подстанции. Высказывается предположение, что она могла быть уничтожена.
- один из медиков областной клиники рассказал об эпизоде, произошедшем на прошлой неделе. Как сообщается, врачи прошли осмотр у онколога и сдали кровь на анализ, после чего им сообщили об отсутствии радиоактивного заражения. Медики отнеслись к этой информации с недоверием: "по словам источника, все записи в журнале, сделанные в тот день, были уничтожены".
- получить выписку из медицинской карты даже родственникам крайне затруднительно", и установить, повышался ли радиационный фон в клинике, оказалось невозможным. "Информация закрыта, в помещениях корпуса, через которые прошли пострадавшие, отдирали кафельную плитку".
- "результаты анализов медиков, прошедших обследование в Москву, держатся в секрете от них самих. "Обследуемым на руки никаких итогов обследования не дают. С боем удается сфотографировать только собственные анализы".
https://politota.d3.ru/nenoksa-eto-tret-chernobylia-ili-bolshe-chernobylia-1834544/?sorting=rating
Вторжение в арабскую страну, сбитый боинг, ядерная авария... Чуваки косплеят поздний совок?* * *
олимпиада еще, с рекордным количеством медалек у страны. Санкции и контрсанкции. Разгул пропаганды. Все, как мы любим.
Ждем-с балету-с...
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думаю будет предупреждение МЧС вместо балета, недавно тренировались
(тв-программы были прерваны, на экраны была выведена эта картинка, диктор монотонно озвучивал приведенный текст)
Судя по комментариям российских экспертов, радиация для россиян в малых дозах не вредна в любых количествах.