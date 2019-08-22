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 Политика Украины
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Все про:G7 (274) G8 (64) Зеленский (2523) МИД РФ (1245) Захарова (188)

 Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"

В МИД РФ заявили, что заявление президента Украины Владимира Зеленского по возможному возвращению России в G8 является неграмотным и бессмысленным.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский

1. дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей.

Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии".

2. Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семёрка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно.

3. Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соотвественно Украина обязана их выполнить.

4. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности.

Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - заявила Захарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого". ВИДЕО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма бессмысленным набором букв 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144149
 
 
 Топ комментарии
 
Календарь за 2014-й год нади зебобик...и посморти...когда оттяпали Крым...а когла Порошегко стал Президентом...и еще посмотри...как при Порошегко в 2014-м освободили две трети оккупированых территорий Донбасса...
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Да уж...дожили....уже даже сливные бачки из паРаши учат нашего зебобика....
При Порошенко такого точно не было...
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Это хорошо, что она его троллит :

1. Он обидчивый и злопамятный (говорят)
2. Она ему показывает ровно то же самое, что ему говорил Порошенко - пацаны, команда у вас слабая. Может хоть услышав это от врага, сделает выводы. Но всё равно запомнит
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Я не фанат Зелени, но он всё сказал правильно, а эта русская неотёсаная кобыла нарывается на три буквы со своим комментарием. Все, кто здесь здесь её прямо или косвенно поддерживают - это вата или сепары. Точка.
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рошеновские деньги делают свое дело... мародер чудно освоил рузгии технологии вранья
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Россию следует возвращать в G8 только для ареста плешивой крысы на саммите. По всем остальным причинам - не стоит.
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Мысль сформулирована неграмотно. Бессмысленный набор букв

_______________________________

Даже немытая машка в потоке своей базарной тарабарщины уловила всю суть Членограя... Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 4367
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эту чуму кто то не так давно надоумил что башку надо иногда мыть ... ходила как соска подзаборная с пейсами не мытыми... пока весь интернет уже не начал смеяться над вонючей кацапкой
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к стати .. как только написал этот комент зашел на рамблер .. первый из популярных коментов на эту же тему :

Poдиaцыя Пaлeзнa22.08.2019 в 09:21

13

Дa пox, кoгo пo-6paтcки пpoкoнcyльтиpoвaл этoт нeмытый тpaнcгeндep c гpязными caльными вoлocaми.
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Напрасно сторонники Зеленского приняли слова Захаровой так близко к сердцу.Захарова против Жириновского что плотник супротив столяра.Жириновский: Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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гребаный стыд за своего президента, когда в кацапстане правы...
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мацквич, водки нет, иди домой, а твой куйлостан всегда брешет и ты с ним бот роизянский
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А в чём правы, порохобот? Непонятно для тебя тоже?
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Не, ну то, что дегенератка с синюшными губами, мешками под глазами и оплывшим мозгом - тут спору нет... обидно, что такого сорта дегенераты(тки) позволяют себе и могут в уничижительном тоне поучать клоуна, не имеющего ни знаний, ни опыта в той сфере, о оторой пытается читать по написанному. С ним ведь не спорят о прическн Жеки или тоннаже Юзика, о последовательности реприз, выхода на сцену или игре хером по роялю... вот так третьесортная ***** из лавровской конюшни указывает украинскому президенту шо и как...за державу обидно...73-шки, вы этого еврейского мальчика умом выбирали, или настолько устали от войны, что вам было все равно кто???
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см. коммент ниже - это о вашей коалиции.
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Обидно бывает услышать критику от умного человека, а от дегенератки... Или ты сам такой же тупорылый как и она, что обиделся за державу Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер" - Цензор.НЕТ 2110 . Явно порохоботский стиль выбран.
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мнение зебила не интересует. Милай, подучись в трускавецком риксосе, ума наберись. Поди, дойдет...
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Для дякул эта немытая алкашня стала авторитетом? Или готовы в десна целоваться с любым говном, лишь бы оно гавкало на Президента?
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Так точно. Нынешние свиноботы, любители Пети Парашкинда - это то же самое, что кацапы по состоянию на 2014 год.
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президент - такая же должномть, как врач, инженер, дворник...поэтому не начинается с заглавной. Другое дело Президент (название страны)... но шутилка как-то не увязывается с президентством...
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Бляха, снова "кокс" через посольства просочилсИ, али че потягше... Советы пошли.
С другой стороны мне за нашу власть в лице преза стыдно.
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Ну и мне стыдно... но не за этого шныря на шарнирах, а за выбор 73%, пришедших на участки в размере 50%...
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кацапский стиль. обвинить в бессмысленном наборе букв и сразу же выдать бессмысленный набор букв...
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Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 427

Нареші Зеленський навіть щось написав в FB з приводу G7-G8. А фейсбучна відповідь Захарової - це вже справжній хайп.
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Аха-ха...унюханная в путин лошадь учит маленькую лошадку, у которой кокоса целая повозка.😂
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Не думаю, что Машка сама борзеет. Ей добро х@ло дает. Тявкать на чужого президента - это слишком. Такое только Трамп себе позволяет.
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Захарова-это короткий анекдот,при упоминании которой уже можно смеяться.
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Читая комменты - соя всегда была едина с парашей! прахопотные, соя-ольгинко = cовок и коллаборация, да!
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це називається: "кохала жаба гадюку", коли одне недорозуміння висміює інше недорозуміння
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Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3144133
Обращаясь ко всей порохосрани - кто из вас,глистов, осмелится аргументированно оспорить это заявление, указав на политические и лингвистические недостатки?!
Или вы только горазды кремлевским шалавам в унисон подтявкивать?!
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Витя, друг мой, согласись что "готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" - таки хрен знает что!
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Кокошникам и порохоботам невдомек, что заявление было на мове?
у порядку денному високої дипломатії Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3144133
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От перемены мест слагаемых сумма поменялась?
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Нет поменялось!
"У порядку" - перевод должен быть "на повестке"
Но тогда режет ухо "занять свое место на повестке дня" - на мове звучит не безупречно, но более органично. Но месседж понятен на обоих языках - не понятно возмущение порохоботов на трех страницвх и настораживает открытый симбиоз с путиноидами
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А кто вообще придумал этот сленг про "находиться в повестке" ?
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проголосовали за дрожащее чмо, с загнутыми назад коленями! за полупе@ика, который дрожащим голосом невнятно, что то блеет на вынимая ... изо рта. поставили галочку за это мелко моросящее под себя лошье! ну вот, теперь бздливая вафельница ассоциируется с нашей страной. мнущуюся перед трахом телку поставили гавнокомандующей. посмеялись, посмотрели на эту голимую стриптизершу с обрезом во рту, теперь выгребайте! смотрите и дальше в телевизоре и киносериалах эту болонку обоссанную !﻿
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Як цікаво читати перли работніка соєвого цеха))
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вообще то я за Януовича Виктора Федоровича! на фоне обоссанного вафлера из Кривого, он смотрится как гений всех времен и народоФФ.
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Яке щастя! Мали лише бальшова старшева брата, а тепер буде ще й бальшая сєстра! Чудово - бальшая сємья, адіннарот!.. Одне муляє: сестра - вона ж особа нібито жіночого роду, а кансультіравать сабіраєца па-брацкі. Гермафродит, чи що? Сіжу вот і німагу врубіца...
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Болотні кацапи - дебіли вчать весь світ орфографії Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 9512
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Соєва братва уже сказала, шо при Порошенку такого не було?
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Для тупорылой Захаровой нужны дополнительные разъяснения
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Набор букв им явно не понравился. Вот и ****@т. Нужен ещё набор букв, а то у них там осторожный оптимизм присутствует
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якщо кацапи з порохоботами так заскавучали - значить все правильно робить Зеля
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Маша такая напряженная
Как же тебя ослаБлять.
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Поросятники слились в экстазе с кацапами.)))
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Чушка ЗаХЕРова , це в тебе бесмислений тупой набор слов , а у Зелі ( хоч я не є його фаном) все чотко і по делу . А свою кацапську дипломатію засунь собі в немиту дупу
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Diplomacy is the art and practice of conducting negotiations between representatives of states. Т.е. Дипломати - это не деятельность, как пишет шизофреничка, а искусство и практика ведения переговоров между представителями государств.
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"Буду Вас по-братски периодически консультировать"

Из всего сказанного делаю вывод: Захарова - мужик.

На остальное, высранное ей (им) - пох.
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вау...испражнения захаровой "цензор" разместил жирным(!) шрифтом в разделе..."политика"(!!) явно подчеркнув "важность" сообщения из россии!
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Теперь видно, что кремль устраивало правление пэдрота. Для него Зе - враг, пэ - сотрудник.
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..., заявил бессмысленный набор бухих молекул с немытой головой.
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Ух ты, не знал, что у Зеленского есть старшая сестра, да еще и Машка Захарова. Похоже шалил в молодости старший Зеленский
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каков заголовок - "Россия назвала заявление Зеленского...". и место самое видное и раздел "политика"(!)! и...усердно переписали с личной(не сайт МИДа) странички в..."соцсети"! так и хочется спросить - КОМУ СЛУЖИТЕ, господа?!
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