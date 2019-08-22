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 Политика Украины
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Все про:G7 (274) G8 (64) Зеленский (2523) МИД РФ (1245) Захарова (188)

 Мысль сформулирована неграмотно. Бессмысленный набор букв, - МИД РФ о заявлении Зеленского по G8

В МИД РФ заявили, что заявление президента Украины Владимира Зеленского по возможному возвращению России в G8 является неграмотным и бессмысленным.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский

1. дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей.

Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии".

2. Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семёрка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно.

3. Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соотвественно Украина обязана их выполнить.

4. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности.

Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - заявила Захарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого". ВИДЕО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Мысль сформулирована неграмотно. Бессмысленный набор букв, - МИД РФ о заявлении Зеленского по G8 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144149
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж...дожили....уже даже сливные бачки из паРаши учат нашего зебобика....
При Порошенко такого точно не было...
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Календарь за 2014-й год нади зебобик...и посморти...когда оттяпали Крым...а когла Порошегко стал Президентом...и еще посмотри...как при Порошегко в 2014-м освободили две трети оккупированых территорий Донбасса...
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да, у дупообразных, кроме говорящей лошади, уже и просто глупая кобыла в авторитетах.
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Не этой сучке рассказывать Украине о необходимости выполнения решений Совбеза ООН... Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 1242
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повторяю в очень корректной форме - цитировать на своих страницах отборный бред околомидовской свистульки государства с которым мы воюем - ошибка...думаю, не случайная.
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когда вовака зеленский объявил войну рашке Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 1615
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Галимый плагиат!!!!

У классика было: "Текст немного по-дебильному написан."
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Просмотрев комментарии под темой я так и не поняла кого больше ненавидят порохоботы - Зеленского? Или Захарову?
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А они даже если Зеля пуйла накуй пошлет все равно критиковать будут.))
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Хотелось бы посмотреть. Но пока борзеет только на подчиненних.
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Клоун делает то, что он умеет, - смешит и над моей страной из за того, что ты проголосовала за клоуна потешаются.
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Если Манька среагировала, значит Зеленский сказал правильно.
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Очень странно, и Германия и Англия тоже сказали что вернут рашку в Г7 только после выполнения этих условий но к ним у лошади претензий нет по грамотности.
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Петекантропы одобряют вонючку ибо ее слова им понятны и приятны.
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Для Захаровой дипломатия - это сбацать мурку после стакана водки.
И потом неделю не мыть голову.
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Судя по реакции машки, видать чем-то все-таки зацепили слова Зеленского
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машка захарова порохобот... писец...
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Дякуючи Цензорові та подібним новинам всі побачили, як тісно пов'язані порохоботи з гнилозубими Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 6262
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зебилы в чтение не могут Думку сформульовано неграмотно. Безглуздий набір букв, - МЗС РФ про заяву Зеленського щодо G8 - Цензор.НЕТ 4190 совбез собирают в ООН по поводу пуска ракета в США горит пердак и у рашки и у китая
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Интересно,когда зеленский поймет,что своей болтовней о мире,любой ценой,он загоняет себя в глухой угол?Выход из этого угла будет минимум печальный,максимум кровавый.Если в офисе думают,что имея такие проценты они держат Бога за бороду,то они ошибаются.Когда,упаси Боже,они приймут условия путина и дадут особый статус донбассу и амнистию власовцам и убийцам наших парней,заговорят 25%,то 73% засунут язык в попу и будут наблюдать, какая участь постигнет вчерашних кумиров.Лучше уже сегодня ГРОМКО и ЧЕТКО заявить,что особого статуса не будет,амнистии не будет,изменений Конституции не будет,а предатели ответят по всей строгости закона.Тогда 73% превратятся в 93%.Пора становиться мужиком,а не быть барышней кисельной,которая всего боится.
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И че дальше? В раше такой же метод - буду гордым мужиком сидя в служащее перед телеком в одиночестве.
Но мир не так работает. Мужиком он станет когда решит проблему, а именно вернёт Донбас для начала и всех заключённых. То что предлагаете вы - это не решение проблемы а откладывание ее в долгий ящик.
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Зеленский всё сказал грамотно и доступно,поэтому на рассии такой зашквар😀😀
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Уже алкоголичка захарова ЗЕшляпу мордой в дерьмо мокает...
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_Бессмысленный набор букв - это мид рэфэ и сама рэфэ! Пшол нах! А захерова - бессимысленный набор атомов - в биореактор! А здесь Зеля всё верно сказал.
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дожили - захарова пишет бред, "цензор" с любезностью его печатает, а порохоботы с визгом и криком это поддерживают - "европейская" изнанка порошенки пети.
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ай вей мішпуха в фєдєрастії в судомах засіпалась... Як їх трясе.. мабуть ВЛУЧИЛО!!
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