 Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого". ВИДЕО

"Президент Путин абсолютно перехитрил президента Обаму по Крыму и других вещах, пересек красную линию. Он обошел его. Он этим жил - обыгрывал президента Обаму. Честно говоря, поэтому Обама расстроился и исключил Путина из того, что тогда было "Большой восьмеркой", а теперь - "Большая семерка", - заявил Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.
"Возникает вопрос, должны ли мы вернуть Россию? Мы тратим много времени, говоря о России во время этих встреч. И они не присутствуют. Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли прямо с ними говорить, а не так как сейчас - по телефону и другим путем. Это голосование того, что сейчас является Большой семеркой", - заявил Трамп в среду,
"Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира во всем мире, торговли и других вещей. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было", - добавил Трамп.
Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".
Еще и "золотым дождем" полил рыжего барыгу...
Це ми піндосам продались? Чи ви ніфіга на 'братушки' а фашисти і окупанти... Від яких відмежовуватись потрібно...!!
Ось вам пряма мова. Слухайте.
Наш взагалі ніякої позиції не висловлює, країна лишилась без міжнародної політики.
Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик.
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. То есть он это всерьез предлагал и даже возмутился, когда отказали и высмеяли. Я-то до последнего надеялся, что это какая-то глупая шутка. Ну не может же президент США быть настолько нелепым шутом. Предлагать такое и не понимать, что тебя просто поднимут на смех, значит вообще ничего не понимать в том, как устроен мир в начале 21 века.
Эпоха колониализма давно закончилась. Однако Трамп, видимо, до сих пор живет в ней, где-то в 19 - первой половине 20-го века. Он не понимает, что демократическое государство - не крепостник, который может продать землю вместе с жителями другом помещику. Предлагать Дании продать Гренландию - это как советовать семье продать комнату в доме вместе с проживающим в ней взрослым сыном. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Но невежественный идиот этого видимо не знает (ну подумаешь какие-то эскимосы), а его советники боятся расстраивать самодура-начальника, которому в головы пришла «гениальная», как ему кажется, идея.
Параллельно с этим Трамп загорелся еще одной, «конгениальной» гренландской идеей - возвратить путинскую Россию в большую семерку. Понятно, почему Трамп так любит Путина и все старается с ним о чем-то договориться вопреки давлению конгресса. Путин тоже живет в прошлом, в эпохе империй и колониализма, где господствует право сильного, а права человека ничего не значат. Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик. Первый считает, что за деньги можно купить все, в том числе и чужую территорию с местными «индейцами». Второй просто захватывает то, на что положил глаз.
Кто то в курсе? Может Трамп просто по обыкновению ****** лишь что то говорить?
Но если для Трампа слово ЧЕСТЬ государства пустое место ,то тогда да.
248%!
в Пентагоне есть люди, которые тоже над этим думают
і бидло цю жуйку жує-хаває...
А ЛЮДИ ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ ЩО ТО фашистська фєдєрастія в умовах БЛОКАДИ розвалиться на шматки за 18місяців... (доведено експериментом з сересером)
Трамп, попробуй спілкуватись не з президентом РФ і його шавками, а народом Росії. В тебе є радіо "Свобода", Інтернет, пора створювати телебачення "Свободи". Спілкуйся з людьми і Карфаген впаде.
Хммм.....старость..... хочется тепла....
ЩОСЬ НЕ ТАК В ЦЬОМУ СВІТІ...
там же на кого ни глянь - то уклонист-защитник Отечества!