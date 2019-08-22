EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3104  78
Материалы по теме:
Все про:G7 (274) G8 (64) Обама (1640) Путин (24998) Россия (73666) Трамп (2333)

 Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп в среду повторно высказался в пользу возвращения России в состав "Большой семерки" откуда ее исключили после незаконной попытки аннексии украинского Крыма.

"Президент Путин абсолютно перехитрил президента Обаму по Крыму и других вещах, пересек красную линию. Он обошел его. Он этим жил - обыгрывал президента Обаму. Честно говоря, поэтому Обама расстроился и исключил Путина из того, что тогда было "Большой восьмеркой", а теперь - "Большая семерка", - заявил Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину не сольют до того момента, пока мы этого сами не позволим, - Гопко об инициативе возвращения РФ в G8

"Возникает вопрос, должны ли мы вернуть Россию? Мы тратим много времени, говоря о России во время этих встреч. И они не присутствуют. Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли прямо с ними говорить, а не так как сейчас - по телефону и другим путем. Это голосование того, что сейчас является Большой семеркой", - заявил Трамп в среду,

"Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира во всем мире, торговли и других вещей. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было", - добавил Трамп.

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3144147
 
 
 Топ комментарии
 
Дед теб ж конгресс прижмет яйца за инакомыслие Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого" - Цензор.НЕТ 7492
 показать весь комментарий
 
Уж если Обаму перехитрил, то тебя, дурака, вообще с говном съест. Спили мушку, Донни)
 показать весь комментарий
 
У меня один резонный вопрос. Какого хрена лапти должны делать в G7? Что такое G7? Это клуб семи самых развитых экономик мира. Если следовать логике, то Китай должен быть в так называемой G8. Что там орки делали мне непонятно. Мир явно съехал с катушек и чем дальше, тем хуже.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дед теб ж конгресс прижмет яйца за инакомыслие Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого" - Цензор.НЕТ 7492
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо его ***** подцепило на крючок...
Еще и "золотым дождем" полил рыжего барыгу...
 показать весь комментарий
 
У Трампа осеннее обострение шизофрении и ему хочется сотрудничать с сатаной.Мало ему катаклизмов в Америке в этом году, он хочет их удвоить и утроить, потому что с сатаной сотрудничать себе во вред. Он и своих детей и свою семью херит. Нет мозгов - считай калека.
 показать весь комментарий
 
 
Я ж уже писав, що Трамп заяви Зєлєнского у "Фейсбуці"не читав, бо тусується у "Твіттері". Тому і робить такі щаяви, незважаючи на грізний тон заяв Зєлєнского.
 показать весь комментарий
 
Уж если Обаму перехитрил, то тебя, дурака, вообще с говном съест. Спили мушку, Донни)
 показать весь комментарий
 
 
Жду комментариев от украинских фанатов "нового Рейгана". Что-то я смотрю поутихли в последнее время. Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого" - Цензор.НЕТ 6437
 показать весь комментарий
 
 
Дебил не может быть новым Рейганом. Рейган был Христианин настоящий, а этот рыжий ставленник хабатников, которые детям даже смотреть на Христианские храмы запрещают.
 показать весь комментарий
 
дык дупоголові не розуміють буков, як же ім можна, щось донести?
 показать весь комментарий
 
Так пусть Дэбил переезжает жить в раисью - даже с ****** в одной кровати спать сможет и наслаждаться "золотым дождем" вечно - а когда подохнут может даже в мавзолеум к сушоному поместят.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то с головой, говорит одно делает другое.
 показать весь комментарий
 
 
Так що 'братушки' росіянушки скажуть?
Це ми піндосам продались? Чи ви ніфіга на 'братушки' а фашисти і окупанти... Від яких відмежовуватись потрібно...!!
 показать весь комментарий
 
Вчора зелебоби пащекували, мовляв це вигадки.
Ось вам пряма мова. Слухайте.
 показать весь комментарий
 
 
БАЗАР НА ЛУЖАЙКЕ, ЭТО УЖЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ????? 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Да. Це традиція в американських президентів.
Наш взагалі ніякої позиції не висловлює, країна лишилась без міжнародної політики.
 показать весь комментарий
 
 
Їхні президенти, як і взагалі президенти нормальних країн своїми заявами "шютки не шютять". Статус не дозволяє. І власний, і народу. У нас - дозволяє. Народу - в першу чергу.
 показать весь комментарий
 
Почему Трамп так любит Путина

Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик.
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. То есть он это всерьез предлагал и даже возмутился, когда отказали и высмеяли. Я-то до последнего надеялся, что это какая-то глупая шутка. Ну не может же президент США быть настолько нелепым шутом. Предлагать такое и не понимать, что тебя просто поднимут на смех, значит вообще ничего не понимать в том, как устроен мир в начале 21 века.
Эпоха колониализма давно закончилась. Однако Трамп, видимо, до сих пор живет в ней, где-то в 19 - первой половине 20-го века. Он не понимает, что демократическое государство - не крепостник, который может продать землю вместе с жителями другом помещику. Предлагать Дании продать Гренландию - это как советовать семье продать комнату в доме вместе с проживающим в ней взрослым сыном. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Но невежественный идиот этого видимо не знает (ну подумаешь какие-то эскимосы), а его советники боятся расстраивать самодура-начальника, которому в головы пришла «гениальная», как ему кажется, идея.
Параллельно с этим Трамп загорелся еще одной, «конгениальной» гренландской идеей - возвратить путинскую Россию в большую семерку. Понятно, почему Трамп так любит Путина и все старается с ним о чем-то договориться вопреки давлению конгресса. Путин тоже живет в прошлом, в эпохе империй и колониализма, где господствует право сильного, а права человека ничего не значат. Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик. Первый считает, что за деньги можно купить все, в том числе и чужую территорию с местными «индейцами». Второй просто захватывает то, на что положил глаз.
 показать весь комментарий
 
 
***** имеет на Трампона компромат, о котором периодически ему намекает.
 показать весь комментарий
 
Там единогласно должны быть за принятие? Или если один против то давайдосвидания?
Кто то в курсе? Может Трамп просто по обыкновению ****** лишь что то говорить?
 показать весь комментарий
 
 
Дайте ему наконец-то селедки и балалайку, чтобы успокоился. После истории с Гренландией у чувака явно не все дома. Одним словом - шизик.
 показать весь комментарий
 
 
ого,вот это поворотик,ну если трампу срать на Украину,и другие анексированные территории путиным,то как же сбитый боинг ,там же не животные летели
 показать весь комментарий
 
 
А еще из-за санкций Ирану,Венесуэле , россияне выиграли в цене на нефть. Трамп с Томагавками сделал себе легенду противника Пу, а потом начал сливать все .
 показать весь комментарий
 
Зебилы вы сделали это вместе ! Спасибо за россию в ПАСЕ . Спасибо за россию в G7 . Спасибо за снятие санкций Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого" - Цензор.НЕТ 2764
 показать весь комментарий
 
 
Ні соя- ми зробили це з вами! Саме ви нам допомогли! Дякуємо вам!)
 показать весь комментарий
 
а пожарная машина на заднем плане к чему ? типа если Трамп не на шутку разойдется можно будет его пыл из шланга охладить ?
 показать весь комментарий
 
 
У меня один резонный вопрос. Какого хрена лапти должны делать в G7? Что такое G7? Это клуб семи самых развитых экономик мира. Если следовать логике, то Китай должен быть в так называемой G8. Что там орки делали мне непонятно. Мир явно съехал с катушек и чем дальше, тем хуже.
 показать весь комментарий
 
 
самых развтых ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ экономик мира
 показать весь комментарий
 
ты доволен цап - понимаю - но еще не вечер
 показать весь комментарий
 
 
думаю трамп уже во всю начал думать о предстоящих выборах
 показать весь комментарий
 
Сейчас хакеры России и Северной Кореи настраиваются на выборы друга России Трампушку Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього" - Цензор.НЕТ 7264,а американскому народу сейчас на всё начхать,потому что Трамп налоги им понизил в первой каденции
 показать весь комментарий
 
 
Московию можете пригласить в в G7, а вот колонии Московии сами определяться когда им и куда.Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого" - Цензор.НЕТ 4089.
 показать весь комментарий
 
Причем тут Обама,если Путин обосрал США, как гаранта мирового правопорядка .
Но если для Трампа слово ЧЕСТЬ государства пустое место ,то тогда да.
 показать весь комментарий
 
 
может пора посла отзывать? и начинать шо то думать о своем ЯО - хотя кому это я - а 13000 погибших то статистика - просто не хватает не матерных слов - зебилы - на колени ,бейте челом - может вас тогда не тронут? они же братья - холуи - пожрать ,поспать и поразмножаться ....................
 показать весь комментарий
 
 
Китай з 2ю економікою світу не входить в Ґ7, бо в них демократії мало, а відморозка знищившого сотні тисяч людей(Чечня,Сирія...) ,що здійснив у Європі ряд атак засобами масового ураження, їм бачити не вистачає, божевільня якась
 показать весь комментарий
 
 
Про Грузію , Україну і терор ,що путлєр влаштував в Росії я вже й мовчу
 показать весь комментарий
 
 
Та, что вы придолбались к человеку, ну несколько раз занялся неприлично-извращенным сексом с несколькими майорами кгб, когда в Москве был. Сняли это дело на камеру, теперь шантажируют, приходится крутиться.
 показать весь комментарий
 
 
Там среди майоров и один полковник затесался... После того случая он жену выгнал, да и вообще кукухой поехал...
 показать весь комментарий
 
 
спакойно все вернем - за согласие кацапляндии вернуться в G8....
 показать весь комментарий
 
Оказывается Обама дурак его Путин перехитрил а Трамп умный все прощает и будет с Путиным в "G" с ним за одним столом принимать решение...Это точно безмерный идиотзм и самодурство ему нужен импичмент и чем скорее тем продуктивнее.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
73% зедбилов развязали ему руки и теперь он будет кукарекать за кацапию с утра до вечера на каждом углу...
 показать весь комментарий
 
 
или Трампнаш затеял игру, или мокшам пора сбивать американский самолёт.
 показать весь комментарий
 
тссс!
в Пентагоне есть люди, которые тоже над этим думают
 показать весь комментарий
 
 
Ничего личного- просто бизнес! РФ для Запада в экономическом плане на много интерестнее чем Украина поскольку там гораздо больше ценных для них ресурсов.
 показать весь комментарий
 
 
Да, например, нефть с хлорорганикой на мировой рынок только Раша поставляет...
 показать весь комментарий
 
 
ТАКІ ж ДА! лахтінська ґапота постійно розпотякує, що СВІТ без неї не виживе... Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього" - Цензор.НЕТ 1685

і бидло цю жуйку жує-хаває...

А ЛЮДИ ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ ЩО ТО фашистська фєдєрастія в умовах БЛОКАДИ розвалиться на шматки за 18місяців... Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього" - Цензор.НЕТ 4312 (доведено експериментом з сересером)
 показать весь комментарий
 
Щоб домовитись, потрібно спілкуватись, це правильно. Однак питання - За п"ять років хіба мало спілкувались з Путіним у різних форматах ? Результат відомий. То які існують передумови щоб під час перемовин на шостий рік війни Кремль змінив свою стратегію ? Навпаки, Кремль відчує смак перемоги, адже він примусив Захід змиритися з правилами гри, нав"язаними московитами.
Трамп, попробуй спілкуватись не з президентом РФ і його шавками, а народом Росії. В тебе є радіо "Свобода", Інтернет, пора створювати телебачення "Свободи". Спілкуйся з людьми і Карфаген впаде.
 показать весь комментарий
 
Трамп красава !!!! Вали все на Обаму , а Путину за пересечение красных линий ,в качестве приза, вышли ящик мармеладок.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Обама, Путин и красная линия.


 показать весь комментарий
 
 
Мне знаете кто нравился из последних американских президентов?- это Джордж Буш-мл! Уверена если бы сейчас у власти был он путин тише воды сидел бы! А Трам это чистой воды бизнесмен а не ястреб.
 показать весь комментарий
 
Не, у него прям ТЯГА ...к Гренландии и гофрированным кальсонам.....или и то, и то одновременно.
Хммм.....старость..... хочется тепла....
 показать весь комментарий
 
 
епоха клоунів... примітивні поци волею БИДЛА їми обдуреного та з допомогою ******** політ-технологій стають керівниками держав...
ЩОСЬ НЕ ТАК В ЦЬОМУ СВІТІ...
 показать весь комментарий
 
особенно радует выбор украинцев той шоблы в период войны с кацапией.
там же на кого ни глянь - то уклонист-защитник Отечества!
 показать весь комментарий
 
в світі поважають, в першу чергу силу, а не емоції. треба стиснути зуби і розробляти зброю масового ураження, срать на різні запретьі. от коли зможемо росилати ядерний попіл в радіусі 5000 км , позиція змінеться. без цього нікуди.
 показать весь комментарий
 
Трамп дело говорит.Глаза в глаза.Он так ис Пинем и с Кимом разговаривает.Поговорил,а потом пошлины и санкции поднял.У него барыжий подход к госделам.Умеет ультиматумы ставить и санкции накладывать Имеет право.Обаму,как порядочного лоха моська разводил.Ни Китай,ни Россия ноу-хау не получат в любом вопросе при Трампе и республиканцах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх