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 Политика Украины
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Все про:G7 (274) G8 (64) посольство Украины (217) США (15233)

 Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7

Украинское посольство в Вашингтоне обеспокоено "появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в G7".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении посольства Украины в США в Facebook.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в G7.

Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - сказано в заявлении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский

В дипмиссии призвали лидеров стран-членов G7 "НЕ отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144139
 
 
 Топ комментарии
 
все що ви зможете зняти,це тільки трусит перед вашою коханою Росією
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там произошла оккупация?

не знал, пропустил, видимо Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 1482
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Иракцы, ливийцы, афганцы, сербы и сирийцы,стали Штатами Америки? і справді я тугодум(((( може пора нам на Америку санкції наложити? Що ви курите дівчино,ви їбанулися!!! Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 9675 можете не відповідати на це двічі ,це було риторичне запитання
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А что есть мировой порядок? США точно такой же агрессор как и русские если не хуже который так же оккупирует чужие суверенные государства.
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Ой ну это для кого как! Иракцы, ливийцы, афганцы, сербы и сирийцы с вами бы уж точно не согласились .
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там произошла оккупация?

не знал, пропустил, видимо Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 1482
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А как называется то когда в твою страну на твою землю приходят чужие солдаты убивают твоих земляков и наводят свои порядки?
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Оккупа́ция (от лат. occupatio - «захват, занятие») в общем случае - занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.
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Ну смотрите... Если солдат чужой армии зашел с войной в твою страну и не хочет уходить это оккупация или просто агрессия? На Донбассе есть российские военные при этом сам регион РФ присоединять к себе не хочет- это оккупация или агрессия?
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Агрессия бывает и внутригосударственной в многонациональном государстве, когда национальные элиты используют законные и незаконные вооруженные формирования для решения своих интересов и целей.
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ну за Иракцы, ливийцы, афганцы хз, но сербы и сирийцы....
в сербии там уже нет никого, да и сербы херьнёй пострадали, а в сирии там и раша - ху из оккупант?
ладно, довольно.....
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А если пришли не русские солдаты а солдаты другой национальности и из другой страны?
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Какие территории оккупировали американские войска, ватница. Перечисли, а мы посмеемся.
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а що або кого окупувала Америка,не підкажеш,а то я щось пропустив поки дві неділі не був на Цензорі?
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Я уже перечислила выше в первом своем комментарии.. вы что такой тугодум что вам надо повторять дважды? Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 3921
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Иракцы, ливийцы, афганцы, сербы и сирийцы,стали Штатами Америки? і справді я тугодум(((( може пора нам на Америку санкції наложити? Що ви курите дівчино,ви їбанулися!!! Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 9675 можете не відповідати на це двічі ,це було риторичне запитання
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Так и жители Донбасса не стали Россией но тем не менее у нас их официально называют оккупированными территориями! Давайте тогда с них санкции снимать Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 4524
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все що ви зможете зняти,це тільки трусит перед вашою коханою Росією
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Причем тут я? И почему коханою? Я не оправдываю Рашку я просто называю вещи своими именами читайте мой пост выше- США такая же агрессивная страна как и РФ но вы почему то ее оправдываете не смотря на то что это очевидный факт.
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Я имела ввиду 1999 год и бомбардировки Сербии с насильным отделением от нее части ее территории Косово.
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США припинили війну розв'язану сербами з підтримкою РФ у Югославії у той час, як ООН висловлював лише занепокоєння.
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А зачем сербам развязывать войну на своей территории притом что тут же пришли американцы и эту самую территорию у Сербии отняли?
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Трамп хочет, ну это его личная хотелка
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ну да. Но Джонсон Меркель и сам даже Макрон (он уже сам поправил себя словесно) сказали рано еще. Хотя для россии эта восьмерка как мертвому припарка
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любопытно, шо козломордые, которых ещё самих не вернули, предлагают туда всунуть индию с кетаем
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А в это время, в замке у шефа, гидрант тщательно переделывает шаурму.
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Чё вы триндите, ВОЗе пофиг ваше беспокойство. Он даже не заметил или мастерски сыграл-подыграл Ху"лу своим молчанием.
Наверное опять позвонит Ху и выразит обеспокоенность или поддержку
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Я думаю, что Трамп просто хочет заманить Путина на стрелку и там его арестовать. После того, как В.В. проведет ночь в компании двух-трех специально обученных людей, утром на пресконференции он заявит, что он провел среди себя референдум и добровольно покинул Россию. Своим последним на посту президента распоряжением прикажет освободить Крым и Донбасс, а также передать Украине Кубань и южную часть Воронежской губернии. Затем попросит политическое убежище в какой-нибудь южноамериканской стане. Например в Гватемале. Куда будет незамедлительно и отправлен. После этого Шойгу, если захочет, может сбросить на эту страну водородную бомбу. Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - в посольстве Украины в США обеспокоены возможностью возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 7886
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в нашем животном мире к сожалению нет никакого мирового порядка .. кто сильнее, тот и прав !
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Те, що СССР за агресію проти Фінляндії виключили з Ліги Націй, було проявом відсутності світового порядку?
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«Большая семёрка» не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения «семёрки» не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.
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Повторюсь, зато правда: )(уйлу поводили по губам...
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".. из-за незаконной попытки аннексии Крыма ..."

Попытки аннексии?! или все аннексии?!!!
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