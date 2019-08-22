 75% трудовых мигрантов в Польше - украинцы, - ZUS

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

"На польском рынке все больше иностранцев, которые находят здесь легальное трудоустройство", - сообщает Заведение социального страхования (польск. Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

По словам представителя этого учреждения Войцеха Андрусевича, с начала года число зарегистрированных в ZUS иностранцев выросло на 75 тысяч и в конце июня достигло 644 тысяч.

"Конечно, большинство из них, 483 тысячи, являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых приблизительно 38 тысяч. Далее грузины - примерно 9500, а затем молдаване и граждане России - более 8 тыс.", - сообщил он.

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Андрусевич добавил, что все зарегистрированные в ZUS иностранцы трудоустроены в Польше легально: "На самом деле около 70% тех, кто начинает работать в Польше (мы здесь говорим об иностранцах), начинают ее, имея ставку. Только 3-4% - это те, кто открывает собственную предпринимательскую деятельность. А остальные - это те, кто работает на основе договора поручения".

Эксперт по рынку труда Анджей Кубисяк из Польского экономического института отмечает, что эти данные его не удивили.

"Мы видим постоянный наплыв иностранцев на польский рынок труда. Это доказательство того, что мы все время являемся достаточно емким рынком, появляются новые рабочие места и тот объем вакансий, который есть в Польше остается на достаточно неизменном уровне - более 140 тыс. незаполненных рабочих мест - приводит к тому, что фирмы и в дальнейшем хотят трудоустраивать иностранцев, прежде всего работников из Украины", - сказал он.

Отраслями, которые зачастую нуждаются в украинских работниках, является промышленная, строительная и транспортно-логистическая, - добавляет Кубисяк.

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