 Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 7 обстрелов:

- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи Водяного - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.