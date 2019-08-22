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 Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

21 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 7 обстрелов:

- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи Водяного - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144134
 
 
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Зю навіть слова не сказав про так зване перемир'я.
Певно, його влаштовує.
Не він же під обстрілами сидить.
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вы беспросветная оптимистка если еще шо то оттуда ждете.
но радует хоть богдана в зеленое ушко пошептать убрали из новостей.
не - шепчет, как и шептал, но не на камеру....
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі!!!
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