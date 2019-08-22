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 Политика Украины
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Все про:G8 (64) Зеленский (2515) Россия (73666)

 Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что с марта 2014, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось: "Украинский Крым и далее оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова

"Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета", - добавил глава государства.

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144133
 
   
 Топ комментарии
 
Мародерське кодло вже побіго за новою методичкою
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Чого в нього таке глупоє виражєніє ліца ?
Повторив за іншими лідерами, те що вони вирішили...Нічого свого не додав.
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Как-то припозднился. Уже все отдуплились. И вообще, все лидеры Запада построились, взяли под козырёк и строевым шагом «пошли» исполнять☹️
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Исполнять ЧТО?
Суть статьи понимаешь?
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Мародерське кодло вже побіго за новою методичкою
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блин,упоротое оно,в фейсбуке выражает протест,где оффициальное заявление Президента Украины?
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уЗпокойся,вже запитав-сцикун промовчав
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alex alex 87f7adf1 Ах ти ж бойовий бурундучок. Навіть президент "боїться" з тобою дискутувати.
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А от з воєнкомами Зе так сміливо дискутував! Аж 4 рази...
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Чого в нього таке глупоє виражєніє ліца ?
Повторив за іншими лідерами, те що вони вирішили...Нічого свого не додав.
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Порохоботка ты когда нибудь спишь, как не зайду, постоянно в Цензоре.
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То йди поскаржся.
Тільки не тринди під моїми коментами.
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Это ты у нас суперстукачка, чуть что сразу в СФ бежишь жаловатся.
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Менше до людей чіпляйся.
Довше проживеш.
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Так порохоботи, це ж не люди.
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Ти продовжуй приймати фезам.
Хоча у твоєму випадку треба ковтати щось сильніше.
І не хвилюйся, інсульт ніколи не каже "прощай".
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Під цим поганялом пише мужик. Воно не раз писало від чоловічого роду.
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Ще раз, раджу стежити за своєю головою.
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Ты тоже следи, хотя кому я пишу, порохоботы они все безмозглые.
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Правильно Зеленский, надо додавливать *****.
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А порохоботы говорят, что неправильно!!!
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Ні. «Я готов стать на колєні перед Путіним», і «Путін, дай команду той стороне».
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Зєля дав коротку і лаконічну відповідь на всі питання,які порохососи тут уже мусолять від часу виборів. Про що будете тепер писати шоколадні шакали? Ану марш всі на канал "прямий" рошенку відпрацьовувати. Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5773
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Зеля дав? Ви впевнені, що він читав написане?
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Фантазер))))) ты меня называла .... лучше нашему *********** петь а не вырражать протесты и мечты
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там вообще НИ СЛОВА О ДЕОКУПАЦИИ донбассса...
россии там нет?
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Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4319

Воно заявило у фейсбучику ! (і якби ж саме іще писало)
Справу зроблено. =дрожите всє=.

Це називається зовнішня політика і відстоювання інтересів від зе-блазня і зе-головнокомандувача.

Ні тобі дзвінків західним лідерам, ні вимог до їхніх урядів, ні звернень до інших міжнародних інституцій ...

Імпотентний постик у фейсбучику. Життя в смартфоні.
=ви-ето-сдєлалі-вместє=, зебіли і зебілки.
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О , Вовуся нашёлся Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4632 ... !! Наконец то решил слово молвить . Быстро как то , среагировал на заяву Макрона ,, не прошло и трёх дней !! Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3744 .
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