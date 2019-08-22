 "Ноль украинцев или других подобных", - ресторан в Польше об условиях приема поваров на работу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения Польши планирует обратиться в прокуратуру из-за возможного преступления - публичного призыва к ненависти на национальной почве. Также об этом инциденте сообщат в Инспекцию труда.

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В то же время представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский обнародовал заявление. В нем говорится, что это объявление - "проявление необдуманного решения только одного человека".

Он добавил, что объявление вызвало "волну хейта" в отношении работников ресторана, а также семьи, которой он принадлежит, включая угрозы сжечь заведение.