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Все про:Ксенофобия (119) Польша (4863)

 "Ноль украинцев или других подобных", - ресторан в Польше об условиях приема поваров на работу

Ресторан в польской Гдыне ищет поваров, но соискателей-украинцев не рассматривает, уточняя в объявлении: "Ноль украинцев или других подобных".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения Польши планирует обратиться в прокуратуру из-за возможного преступления - публичного призыва к ненависти на национальной почве. Также об этом инциденте сообщат в Инспекцию труда.

Ноль украинцев или других подобных, - ресторан в Польше об условиях приема поваров на работу 01

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В то же время представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский обнародовал заявление. В нем говорится, что это объявление - "проявление необдуманного решения только одного человека".

Он добавил, что объявление вызвало "волну хейта" в отношении работников ресторана, а также семьи, которой он принадлежит, включая угрозы сжечь заведение.

Источник: https://censor.net.ua/n3144131
 
 
 Топ комментарии
 
Це називається не знають як зупинити еміграцію...
Підказую: дайте людям достойні заробітні плати, або перекрийте кордони.
В інакшому випадку, на трьох гетьманів, буде нуль кріпаків.
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Совет форумчанПравила форума
 
Он неправильно написал, нужно было писать "НИКАКИХ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭМИГРАНТОВ БЕЗ ПРАВА РАБОТЫ!" Вот и все, а конктетезировать кто может быть возможным нелегалом из своего опыта это недозволительное допущение и фантазия!
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Мне наверное повезло, с моими поляками. Отношение к украинцам, в Компании- прекрасное, не побоюсь этого слова. Нас тут много и всё в полном порядке. Помню единственного списанного, но там было всё совершенно справедливо! Чисто непрофессиональный подход к делу чудик продемонстрировал, никакой ксенофобией не воняло.
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Этот ресурс иногда сознательно сеет негатив и почву для раздоров.
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Ну не знаю. Может что-то личное у того человека жена украинка ушла к другому или ещё что-то.. П.С. Стесняюсь спросить, а кто эти таинственные подобные? П.П.С 17 злотых в час копейки поэтому украинцам нечего делать у такого "щедрого" пана.
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Це називається не знають як зупинити еміграцію...
Підказую: дайте людям достойні заробітні плати, або перекрийте кордони.
В інакшому випадку, на трьох гетьманів, буде нуль кріпаків.
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Кордони перекривати? Ви серйозно? Ми що у СРСР?
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тльки не треба подавати ідею -- про кордони...а то з них --- станеться....
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Польские власти понимают, что без украинцев экономика забуксует (в лучшем случае)...
Надеюсь, они вставят мозги этому идиоту....
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У Польщі ще не обирали в президентів ні олігархів ні чужеземців. Народ знає собі ціну й не слухає усяких шахраїв. Але як у кухарях будуть одні українці - в президентах опинеться жид.
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украинцы в Польше, поляки в Германии
зря не продумало
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и в Германии украинцы есть, там намного краще, знаю
народна приказка говорить:добре там де нас нема,але ми повсюди...
ми Файна Юкрайна
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надо чтобы там проводку замкнуло, высшие силы покарали
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