 "Ноль украинцев или других подобных", - ресторан в Польше об условиях приема поваров на работу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения Польши планирует обратиться в прокуратуру из-за возможного преступления - публичного призыва к ненависти на национальной почве. Также об этом инциденте сообщат в Инспекцию труда.
В то же время представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский обнародовал заявление. В нем говорится, что это объявление - "проявление необдуманного решения только одного человека".
Он добавил, что объявление вызвало "волну хейта" в отношении работников ресторана, а также семьи, которой он принадлежит, включая угрозы сжечь заведение.
Підказую: дайте людям достойні заробітні плати, або перекрийте кордони.
В інакшому випадку, на трьох гетьманів, буде нуль кріпаків.
Надеюсь, они вставят мозги этому идиоту....
зря не продумало
народна приказка говорить:добре там де нас нема,але ми повсюди...
ми Файна Юкрайна
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