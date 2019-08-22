 В рабочей группе ТКГ по безопасности обсуждали возобновление разведения сил и средств в Золотом и Петровском, - Сайдик

Об заявил Сайдик после встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Главной темой сегодняшнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - заявил Сайдик.

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Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

"Экономическая рабочая группа, среди прочих тем, сегодня обсуждала вопросы, связанные с водоснабжением в ОРДО и ОРЛО, в частности финансовое положение и подготовку к международному аудиту предприятия "Вода Донбасса", - отмечается в заявлении.