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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19200) Сайдик (172) Трехсторонняя контактная группа (133)

 В рабочей группе ТКГ по безопасности обсуждали возобновление разведения сил и средств в Золотом и Петровском, - Сайдик

Украинская сторона сообщила Специальному представителю главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартину Сайдику об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.

Об заявил Сайдик после встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Главной темой сегодняшнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - заявил Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

"Экономическая рабочая группа, среди прочих тем, сегодня обсуждала вопросы, связанные с водоснабжением в ОРДО и ОРЛО, в частности финансовое положение и подготовку к международному аудиту предприятия "Вода Донбасса", - отмечается в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3144129
 
 
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Котику фаберже вже відтягнули метрів на десять..
🤢
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Що, рига, ссср 2.0. все ближче?
А дзуськи. Майдан мільйон зробили.
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Тебе флаг в руки, барабан на шею и электричку в мордочку!
Удачи!
🤣🤣
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як там )(уйло відповів на те що наші хлопці загинули..--а ви не стреляйте по мірних жтелях...саме так сприймають Україну.як внутрішній конфлікт-а )(уйло як защітнік
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