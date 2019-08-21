 Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 21 августа, накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биаррице, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал он.
"Непременное условие (для возвращения России. - Ред.) - поиск решения относительно Украины", - сказал Макрон.
Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
П'яне весілля.
- Хто ще не трахав молоду? хто ще не трахав молоду?
- Я....
- Хто - "я"?
- Я, молодий...
ты же Президнта США в заблуждение ввел и он с тобой согласился,
а теперь - я не я и слова не моя и мысля не моя?
сидеть де сидел, жабоед прикацапленый.....
но боюсь в случае с макроном не сработает - разрядился перед кацапами наглухо.
все последующие выхлопы сгладить впечатление - жалкие вслипы.
А если серьезно, то это уже несерьезно, когда подобные заявления делает первое лицо государства. Видимо, ху#ло купил Макрона давно и задорого.
за территорию вечных лаптей и разговора нет.
то сразу хочется встать и пойти на работу и плевать, шо ночь - лишь бы
не про етих вечно брешущих всем и всегда зверьков
Макрон - тріпло!
Условие возвращения - не "поиск решения относительно Украины", а полная капитуляция ********* со всеми вытекающими последствиями и ***** в Гааге!!!
И только после этого Жопа-8, 10, 20 и сколько хотите!!!
Дебил, *****!
Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон.
Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.
Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман.
Россия - не только не Европа, но даже не Азия. Россия - это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.
Европа - это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии.
Европа - в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова «свобода».
Мы - Украина. Мы - Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к «Откровению» Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.
Мы - Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя.
Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы - европейцы. А они - нет.
У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем «Газпромом», мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу - пока.
Но мы - Европа. А вы - большой вопрос.
Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов.
Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.
Европа - это не евро в кошельке. Европа - это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа - это состояние души. Европа - это столетия огня.
Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.
Европа - от Лиссабона до Луганска.
ЮРИЙ ГУДЫМЕНКО