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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G8 (58) Россия (73652) Макрон (301)

 Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова

Возвращение России в "Группу семи" промышленно развитых стран (G7) без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой" и подчеркнет "слабость" организации.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 21 августа, накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биаррице, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет, - премьер Великобритании Джонсон. ВИДЕО

"Непременное условие (для возвращения России. - Ред.) - поиск решения относительно Украины", - сказал Макрон.

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3144127
 
 
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А в Говнорашке сегодня многие напились от счастья Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова - Цензор.НЕТ 9706
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а по-моему как раз таки малоросы это электорат ЗЕ!, вот они и закинули за воротник по этому поводу.
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Борис Джонсон в интервью с Анжелой Меркель сказал, что у нас гражданская война. И, черт побери, с каждым днем правления зебила на это становится похоже. Когда ЗЕ! говорит что там повстанцы, а смерть наших солдат - просто инцидент, а росися третья сторона, то может действительно у нас внутренний конфликт. Твой колега "баксик" на мое замечание по этому поводу - просто промолчал, проигнорил мой коммент, кароче язык в жопу засунул)))
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А в Говнорашке сегодня многие напились от счастья Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова - Цензор.НЕТ 9706
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а по-моему как раз таки малоросы это электорат ЗЕ!, вот они и закинули за воротник по этому поводу.
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Борис Джонсон в интервью с Анжелой Меркель сказал, что у нас гражданская война. И, черт побери, с каждым днем правления зебила на это становится похоже. Когда ЗЕ! говорит что там повстанцы, а смерть наших солдат - просто инцидент, а росися третья сторона, то может действительно у нас внутренний конфликт. Твой колега "баксик" на мое замечание по этому поводу - просто промолчал, проигнорил мой коммент, кароче язык в жопу засунул)))
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"кароче язык в жопу засунул"😱 - на том вертер и отключился...
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Ні. У нього стул о 7-й ранку. А встає він о 8-й.
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Нагадує анекдот:
П'яне весілля.
- Хто ще не трахав молоду? хто ще не трахав молоду?
- Я....
- Хто - "я"?
- Я, молодий...
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Уточнил благодаря Пороху. Только Порох может напугать Трампа, Макрона и Меркель вместе взятых. Порох - вершитель мировой политики. Верните Пороха взад!
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Макрона настукали по репе? Нет, он сразу это говорил, но каждый перекрутил его слова под свои ожидания.
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Ещё надо объяснять какое возвращение эти кретины спят и видят.
Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 8365
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На "Мерседесі" або на "БМВ"( або той же "Фольксваген") це в них виглядає краще.)
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І коли досягають успіху мерседеси з бмв перетворюються на тарантайки.
Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 6082
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Можливо. Все-такі в одному офісі працюють мабуть. Кохання-зітхання і все таке. по черзі друг друга вертять
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Макрон умикає задню, утямивши, що погодившись повернути підерацію до G8, в очах адекватних цього світу почав перетворюватися на мікрона в прямому сенсі цього слова
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Надо сразу уточнять, а то порохоботы теперь чувствуют себя использованым контрацептивом... Это как шесть чисел в лотерее совпали, а потом оказалось шо был не розыгрыш а прогноз погоды
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Какие-то трепачи языком, а не политики мирового уровня.
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Это давно вошло в Правило: не отвечать за слова. А если это позволяют себе самые что ни есть верхи, то почему должен отвечать за слова совершенно любой человек??? Так и живем... В который раз убеждаюсь: отце повезло, он этого не увидел, умер во сне, а иначе бы точно грех на душу взял. И сам бы с собой порешал все дела.
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ай да макроныч Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 3055
ты же Президнта США в заблуждение ввел и он с тобой согласился,
а теперь - я не я и слова не моя и мысля не моя? Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 3055
сидеть де сидел, жабоед прикацапленый.....
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просто нада напомнить лягушатникам, что настоящий наполеон не в кремле сидит, а в Киеве на ул. Банковой:

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здравая мысль,
но боюсь в случае с макроном не сработает - разрядился перед кацапами наглухо.
все последующие выхлопы сгладить впечатление - жалкие вслипы.
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Ему училка по попе а-та-та сделала. Он постоял в углу и передумал.
А если серьезно, то это уже несерьезно, когда подобные заявления делает первое лицо государства. Видимо, ху#ло купил Макрона давно и задорого.
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как глянешь на ети первые лица государств - США, Франции, Украины .... далее везде,
за территорию вечных лаптей и разговора нет.
то сразу хочется встать и пойти на работу и плевать, шо ночь - лишь бы
не про етих вечно брешущих всем и всегда зверьков
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Ой, как неудобно получилось. А на расеи уже наверное кричат Макроннаш.
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Вот сволочь, этот Макрон!!!
Условие возвращения - не "поиск решения относительно Украины", а полная капитуляция ********* со всеми вытекающими последствиями и ***** в Гааге!!!
И только после этого Жопа-8, 10, 20 и сколько хотите!!!
Дебил, *****!
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Україна лобіює повернення підорації у G8.--.припинення вогню..не стрелять в атвет..амністія і т.д.як раз )(уйло скаже що то його заслуга.бо Україну не сприймають .як гравця на міжнародному рівні .а сприймають як жертву.
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у Трампа проблеми---щось там риють у його фінансах з зв'язком з бізнесом з підорашкою.то він замутив фігню з купівлею Гренляндіїї
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Т.е. переиграл микрон - вернет пуйло в восьмерку только после сдачи Украины Зеленским. который уже два раза ездил к нему на консультации и согласования.
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якраз гра " в довгу"хто кого пересидить..знаючи що )(уйло (авторитарний режим).застій) і його зсередини ніхто не ковирне він вичікує.на відміну від України .яка хоче змін і буде робити дурниці на цьому шляху..перші дурниці вже зроблені.будуть і інші.)(уйло хоче не просто повернення а тріумфальнго повернення(щоб його просили повернутись) на це він не жаліє ресурсів .хоть його "лишньохромосомний" народ в дупі буде...особисті амбіції беруть верх
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"урегулирования" - так толерантно он назвал "СЛИВ Зеленским Крыма"?

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Поверю в Европу, если над Владивостоком будет развиваться сине-желтый флаг

Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон.

Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.

Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман.

Россия - не только не Европа, но даже не Азия. Россия - это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.

Европа - это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии.

Европа - в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова «свобода».

Мы - Украина. Мы - Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к «Откровению» Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.

Мы - Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя.

Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы - европейцы. А они - нет.

У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем «Газпромом», мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу - пока.

Но мы - Европа. А вы - большой вопрос.

Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов.

Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.

Европа - это не евро в кошельке. Европа - это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа - это состояние души. Европа - это столетия огня.

Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.

Европа - от Лиссабона до Луганска.
ЮРИЙ ГУДЫМЕНКО
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У ЗЕсепаров и малоросов даунбасячих зрада, они так хотели Рабсиюшку в джи 8, а тут такие дела. Сепарня голосовавшая за ЗЕкловуна в пичали.. Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 846
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Ставлю 200 долларов, против 1 гривны, что никому ваааще в башку не приходило подобное. А тута, с утречка, такие заявы, на неокрепшую психику. Чи то лакмусовая бумажка была, чи хрен зна- шо оно было. Так шо, рискуете гривной? Не советую.
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