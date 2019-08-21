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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G8 (64) Россия (73666) Макрон (301)

 Макрон уточнил свои слова: Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине

Возвращение России в "Группу семи" промышленно развитых стран (G7) без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой" и подчеркнет "слабость" организации.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 21 августа, накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биаррице, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет, - премьер Великобритании Джонсон. ВИДЕО

"Непременное условие (для возвращения России. - Ред.) - поиск решения относительно Украины", - сказал Макрон.

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3144127
 
   
 Топ комментарии
 
А в Говнорашке сегодня многие напились от счастья Россия не может вернуться к формату G8 без урегулирования ситуации в Украине, - Макрон уточнил свои слова - Цензор.НЕТ 9706
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Уточнил благодаря Пороху. Только Порох может напугать Трампа, Макрона и Меркель вместе взятых. Порох - вершитель мировой политики. Верните Пороха взад!
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вот же облом для всяких макартней-шреков и прочих балалаек рошеновских, они так были рады за куйлостанию, а оказалось зря)
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"урегулирования" - так толерантно он назвал "СЛИВ Зеленским Крыма"?

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Поверю в Европу, если над Владивостоком будет развиваться сине-желтый флаг

Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон.

Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.

Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман.

Россия - не только не Европа, но даже не Азия. Россия - это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.

Европа - это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии.

Европа - в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова «свобода».

Мы - Украина. Мы - Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к «Откровению» Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.

Мы - Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя.

Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы - европейцы. А они - нет.

У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем «Газпромом», мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу - пока.

Но мы - Европа. А вы - большой вопрос.

Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов.

Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.

Европа - это не евро в кошельке. Европа - это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа - это состояние души. Европа - это столетия огня.

Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.

Европа - от Лиссабона до Луганска.
ЮРИЙ ГУДЫМЕНКО
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У ЗЕсепаров и малоросов даунбасячих зрада, они так хотели Рабсиюшку в джи 8, а тут такие дела. Сепарня голосовавшая за ЗЕкловуна в пичали.. Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 846
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Ставлю 200 долларов, против 1 гривны, что никому ваааще в башку не приходило подобное. А тута, с утречка, такие заявы, на неокрепшую психику. Чи то лакмусовая бумажка была, чи хрен зна- шо оно было. Так шо, рискуете гривной? Не советую.
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не усложняй, это всего лишь рошеновский высерун на смене 30 серебряников отрабатывает
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вот же облом для всяких макартней-шреков и прочих балалаек рошеновских, они так были рады за куйлостанию, а оказалось зря)
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Скажи Порох личность! Сколько времени как уже свежий преЗЕдент, а вспоминают Порошенко.
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ну следуя твоей ботологике так януковощ на порядок круче будет))) низачет рошенолапоть
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+1 ты сделал мое утро))) у них походу обострение))))
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ЗЕбілко, при ПОРОХОВІ навіть ніхто й думати собі не дозволив про повернення засРашки, а те що зараз почалося - це ви,ЗЕбіли, зробили разом, вибравши ідіота в президенти!
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балалайка липецкая узбагойся, президент Украины решает очень немного в игре куйлостана-США-Китая вне зависимости от его фамилии,скажи спасибо ****** сдавшему ЯО, а вороватого преза вообще за кусок дерьма держат и в страны вроде США категорически не приглашают
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Знатно потролил Гренляндию-вы,типо, свои полномочия Дании за деньги-они в Евросоюзе, а вы-нет? Я тоже вас хочу купить!И Дании досталось на орехи!
Сейчас тролит Меркель,науськивая Макрона-типо,вот Украине-Минск навязали за трубу в обход вместо помощи, а я должен за шакалом по тайге бегать, пусть лучше к моему куска мяса, висящему в открытой клетке, идет.Хитрец,знает,что Германия заерепенится,как всегда(тёрки у них),Макрон включит заднюю,раша попёт шампусика,никто не пострадает и,главное,его избиратели довольны-мир,дружба,демократия и Америка America Great Again.
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соевые боты, сеющие ненависть и раздор за копейки, занимают позорнейшую ступень в человеческом обществе. Презренней их только мародёры и педофилы.
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а ты за мышебратьев? то ж барига-мародер почав влёну. бо заробляти хотив?
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Он за мир, пусть и холодный. Это лучше чем горячая война.
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" твой телефон и деньги останутся у меня. а сумку и кошелёк я тебе возвращаю. считаю, что теперь претензий у нас нет!"
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Что-то мне подсказывает, что Маркон понял, что он жиденько по-французски обосрался, когда начал восхвалять страну-оккупанта и все её преступления по нарушению международного права перенёс на оккупированную страну - это она виновата в том, что сопротивляется и раздражает весь мир.
================
Интересно, сколько ***** отвалило Маркону?
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Як учора розпиналися соєві. Хтось ще сумнівається, що це гниле мародерське кодло, розриваюче Україну?
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Ты этим занимался предыдущие 5 лет, так что хавай.
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"Группа промышленно развитых стран", каким боком к ней.... россия?
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Непременное условие - поиск решения относительно Украины
Росія не може повернутися до формату G8 без врегулювання ситуації в Україні, - Макрон уточнив свої слова - Цензор.НЕТ 3184

Как только начнут искать - сразу примут?
Или будет достаточно аннексировать Донбасс де-юре?
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забавно наблюдать, как тема с G8 порвала пороховату практически на лоскуты. они уже сами запутались в своей тупой Ылитной вони
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жабоеды с фрицами должны всему миру и украинскому народу дать ответ-" На кой хрен ,Вы втянули рашиста в минский сходняк ,если не для того ,что бы он кровопролитием и войной разрегулировал ситуацию в Украине???- лицемерные и подлые подельники оккупанта Украины...
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""Группу семи" промышленно развитых стран (G7)"

Серйозно? А як же постіндустріальна економіка цих країн, га?
Здається, хтось з редакторів Цензору тупо не у курсі ******** світових процесів...
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